Abascal culpa a Génova de ser el "obstáculo" en Extremadura y excusa a María Guardiola: "No aceptamos guerras sucias"

Abascal señala a Génova y quita presión a María Guardiola. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha comparecido este mediodía en la Plaza Mayor de la localidad vallisoletana de Cigales para dejarlo claro, el PP nacional es el culpable de que no haya un acuerdo para tener gobierno en Extremadura.

Con la mirada puesta en las elecciones del próximo 15 de marzo en Castilla y León, Abascal ha desgranado la compleja situación de la gobernabilidad en Extremadura, lanzando un mensaje que es claro, el bloqueo no reside en la candidata regional, María Guardiola, sino en la dirección nacional del Partido Popular en la calle Génova.

Abascal ha sorprendido al suavizar su discurso hacia la presidenta extremeña, María Guardiola, después de su tensa relación, de quien ha asegurado que "parece estar haciendo un esfuerzo por acercarse a nuestros planteamientos".

Vox comunicó al PP que no apoyará este viernes la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura. Algo que Abascal ha confirmado en Valladolid.



"La comunicación tuvo lugar a primera hora del día y no dejó lugar a ninguna otra posibilidad", han explicado las fuentes del PP, que aseguran que "el 'no' lleva días decidido y probablemente no guarde relación con las conversaciones mantenidas en Extremadura sino que obedezca a "factores externos".



En un mensaje en la red social X, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha afirmado este jueves por la noche que "Vox votará mañana como el PSOE y como Podemos, para satisfacción de Pedro Sánchez".

Sin embargo, el líder de Vox ha sido tajante al identificar el origen de la parálisis: "Por desgracia, Génova 13 tiene más ganas de señalar y culpar a Vox para construir un relato político que de formar un gobierno".

Para Abascal, la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo está utilizando la investidura en Extremadura como una herramienta táctica ante los próximos comicios en Castilla y León. "Vox no negocia bajo presión, ni con guerras sucias, ni con prisas", ha advertido, subrayando que su formación exige una "negociación detallada".

Eso sí, deja la puerta abierta, pero bajo condiciones inamovibles. El dirigente ha insistido en que el acuerdo no es una cuestión de sillas, sino de "medidas concretas" que den respuesta a los problemas reales que los ciudadanos le trasladan en las plazas.

Entre las exigencias de Vox para desbloquear Extremadura y consolidar Castilla y León, destacan la defensa de la central de Almaraz y el impulso al regadío. Rebajas fiscales ambiciosas para aliviar a familias y empresas, la lucha contra la inseguridad y la "invasión migratoria".

Así como el apoyo a los autónomos y ganaderos, a quienes considera "olvidados por las agendas políticas actuales".

"Habrá gobierno en Castilla y León y en Extremadura si se cumplen estas cosas; si no, no habrá", sentenció Abascal, recordando que, aunque son partidos distintos, ya han demostrado ser capaces de ponerse de acuerdo en ayuntamientos para revertir políticas como las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Dura respuesta a Mañueco y críticas a Sánchez

Abascal también ha contestado a Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP en Castilla y León, quien sugirió durante el debate que Vox quería "echar a la gente al mar” y le ha instado a rectificar. “Si ha dicho eso, tendrá que rectificar como en muchas otras cosas”.

Respecto al Gobierno central, Abascal no ha ahorrado calificativos para Pedro Sánchez, a quien acusa de vivir en una "estafa permanente".

Ha exigido explicaciones sobre los casos judiciales que afectan al entorno del presidente y ha criticado su política internacional, calificándola de "propaganda y huida hacia delante" que solo favorece a regímenes autoritarios.

Postura ante el 8M y disciplina interna

Preguntado por el próximo 8 de marzo, Abascal ha marcado distancias con el feminismo institucional: "Lo que proponemos es que los violadores tengan penas más duras y que no se les excarcele con medidas podemitas". Asimismo, exigió que "quien venga a España respete a las mujeres" y pidió derogar leyes que considera "inútiles y fanáticas".

Finalmente, al ser cuestionado por la situación interna de algunos cargos como José Ángel Antelo en la Región de Murcia y la disciplina de partido, Abascal fue breve pero contundente: "No soy muy de telenovelas, pero nadie está obligado a estar, pero los que están tienen que respetar las normas, desde el presidente hasta el último afiliado".