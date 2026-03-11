El emotivo minuto de silencio de Mañueco tras el horror en Miranda de Ebro por el incendio que se ha cobrado tres vidas

Alfonso Fernández Mañueco, en el centro de la imagen, durante el minuto de silencio. Fotografía: Junta de Castilla y León.

El nuevo caso que está siendo investigado como violencia de género ocurrido en Miranda de Ebro (Burgos) y en el que han muerto tres mujeres tras el incendio de una vivienda, ha marcado este miércoles, 11 de marzo, la campaña electoral.

El candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por el PP ha suspendido todos los actos matutinos de hoy en recuerdo y homenaje a las víctimas.

El presidente de la Junta ha participado en el minuto de silencio por las víctimas en el incendio de Miranda de Ebro y se le ha visto sumamente afectado.

Un suceso que, según informa la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se investiga como presunto caso de violencia de género.

Un día horrible por un terrorífico suceso que ha cambiado las agendas de los partidos políticos a pocas horas de que, este 15 de marzo, se celebren las elecciones autonómicas.