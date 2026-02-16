Castilla y León, en alerta máxima por inundaciones: 22 carreteras cortadas y 13 tramos de ríos en nivel rojo

Las inundaciones continúan generando complicaciones importantes en Castilla y León este lunes, con un fuerte impacto tanto en la movilidad como en los cauces fluviales. Según los datos más recientes de la Dirección General de Tráfico (DGT), 22 carreteras secundarias permanecen cortadas al tráfico en toda la comunidad debido a la acumulación de agua, balsas y arrastre de sedimentos en la calzada. Además, 13 tramos fluviales se encuentran en nivel rojo.

La provincia de Soria concentra la mayor parte de los cortes, en un total de 13 vías, mientras que el resto se distribuye entre León, Salamanca, Zamora y Palencia. Estos cierres afectan principalmente a carreteras locales y provinciales en zonas rurales, obligando a los conductores a buscar rutas alternativas o posponer sus desplazamientos.

En el ámbito hidrológico, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha informado de 13 tramos fluviales en nivel rojo, en máxima alerta por riesgo elevado de desbordamiento, uno en nivel naranja y 20 en nivel amarillo. Los puntos más críticos se localizan en el río Duero y sus afluentes principales, con especial preocupación en la salida del embalse de La Cuerda del Pozo, Gormaz y Navapalos (Soria); Vadocondes (Burgos); Quintanilla de Onésimo, Herrera de Duero y San Miguel del Pino (Valladolid); Toro y el río Guareña (Zamora), entre otros.

Esta situación se debe a las intensas lluvias acumuladas en las últimas semanas, combinadas con el deshielo progresivo en zonas de montaña. La Junta de Castilla y León mantiene activo el nivel 2 de emergencia del Plan Inuncyl en varias provincias, recomendando extrema precaución: no acercarse a los cauces, evitar cruzar zonas inundadas y seguir estrictamente las indicaciones de Protección Civil y autoridades locales.

Aunque las precipitaciones más intensas han remitido y un anticiclón entrante favorece una estabilización gradual, el riesgo hidrológico persiste en los próximos días, especialmente en el norte y este de la región. Las autoridades continúan monitorizando la evolución en tiempo real para prevenir incidencias mayores en áreas ribereñas.