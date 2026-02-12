Alerta en Castilla y León: 16 tramos de ríos en nivel rojo y 13 carreteras cortadas por inundaciones

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) establece a estas horas el nivel rojo en 16 tramos de ríos de la cuenca del Duero, además de otros 20 naranja y 24 en amarillo.

En la provincia de León están en nivel rojo el Tuerto, a su paso por Villameca; el Órbigo, en Cebrones del Río y el Cea, a la altura de Sahagún. Mientras tanto, en Soria la vigilancia se extrema en el Duero, en la salida del embalse de Cuerda del Pozo y también en Garray y Navapalos.

Además, el Duero también presenta nivel rojo en la provincia de Valladolid a la altura de Quintanilla de Onésimo y Herrera de Duero, además del Cega a su paso por Megeces

En la provincia de Segovia los principales problemas se encuentran en el Riaza, en Linares de Arroyo y en el embalse de Linares, y en el Eresma, a su paso por la capital; en Salamanca, en el Huebra, en Puente Resbala y en el Duero, a la altura de Saucelle, donde el caudal, con tendencia ascendente, alcanza los 2.215 metros cúbicos por segundo.

En la provincia de Zamora el nivel rojo está activado en el Órbigo a su paso por Manganeses y Santa Cristina de la Polvorosa. Esta situación de inundaciones provoca el corte de tráfico de 13 carreteras secundarias en Castilla y León. Cinco de ellas se encuentran en la provincia de Soria, cuatro en León, tres en Salamanca y una en Palencia.