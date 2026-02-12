Desbordamiento del río Duero en la ciudad de Soria

Desbordamiento del río Duero en la ciudad de Soria ICAL

Alerta en Castilla y León: 16 tramos de ríos en nivel rojo y 13 carreteras cortadas por inundaciones

La Confederación Hidrográfica del Duero ha establecido el nivel naranja en un total de 20 tramos y el amarillo en otros 24.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) establece a estas horas el nivel rojo en 16 tramos de ríos de la cuenca del Duero, además de otros 20 naranja y 24 en amarillo.

En la provincia de León están en nivel rojo el Tuerto, a su paso por Villameca; el Órbigo, en Cebrones del Río y el Cea, a la altura de Sahagún. Mientras tanto, en Soria la vigilancia se extrema en el Duero, en la salida del embalse de Cuerda del Pozo y también en Garray y Navapalos.

Rachas máximas de viento este sábado.

Además, el Duero también presenta nivel rojo en la provincia de Valladolid a la altura de Quintanilla de Onésimo y Herrera de Duero, además del Cega a su paso por Megeces

En la provincia de Segovia los principales problemas se encuentran en el Riaza, en Linares de Arroyo y en el embalse de Linares, y en el Eresma, a su paso por la capital; en Salamanca, en el Huebra, en Puente Resbala y en el Duero, a la altura de Saucelle, donde el caudal, con tendencia ascendente, alcanza los 2.215 metros cúbicos por segundo.

Fuertes lluvias en Salamanca.

En la provincia de Zamora el nivel rojo está activado en el Órbigo a su paso por Manganeses y Santa Cristina de la Polvorosa. Esta situación de inundaciones provoca el corte de tráfico de 13 carreteras secundarias en Castilla y León. Cinco de ellas se encuentran en la provincia de Soria, cuatro en León, tres en Salamanca y una en Palencia.