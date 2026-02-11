Meteored alerta de la llegada de la borrasca Nils: un temporal de viento con rachas huracanadas este fin de semana en CyL

Los fuertes vientos regresarán en los próximos días tras una breve tregua debido a la borrasca Nils. Los avisos por viento se extenderán por gran parte de la Península y Baleares: hoy, miércoles, afectan a 14 comunidades, mañana, jueves, a 13, con rachas de 70 a 90 km/h. Tras una pausa relativa el viernes, el sábado llegará un nuevo temporal que volverá a activar avisos amarillos y naranjas por rachas de 70 a 100 km/h.

El sábado se despedirá el tren de borrascas con un fuerte temporal de viento. Una ciclogénesis mediterránea entre Cataluña y el golfo de León profundizará rápidamente y se desplazará hacia Córcega y Cerdeña, favoreciendo vientos intensos del norte. La combinación de esta borrasca en retirada y el avance del anticiclón de las Azores generará un gran gradiente de presión en el este peninsular y Baleares, con isobaras muy juntas y rachas muy fuertes, reforzadas por la orografía.

Los vientos más fuertes y extendidos se producirán a partir de media mañana o mediodía del sábado, aunque desde primeras horas ya se superarán los 100 km/h en zonas altas. Por la tarde, se esperan rachas superiores a 80 km/h en el este de Castilla-La Mancha y Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Almería y en los extremos sur y norte de Cataluña (Tarragona y Girona).

En el Pirineo y el Sistema Ibérico de Castellón y Teruel, así como en otras cumbres del este peninsular, se podrían superar los 120 a 140 km/h. Especial atención merecen las zonas urbanas del interior y prelitoral de Castellón y el sur de Tarragona: localidades como Tortosa, Sant Carles de la Ràpita y Vinaroz podrían registrar rachas de 90 a 100 km/h, incluso la propia capital de Castellón de la Plana.

Otras capitales de provincia donde se podrían superar los 80 km/h son Zaragoza, Lleida, Huesca, Soria, Segovia, Ávila, Cuenca, Albacete y Murcia. Es probable que la Aemet emita avisos naranjas por riesgo importante en estas zonas en los próximos días. El viento irá perdiendo intensidad en áreas llanas durante la noche del sábado al domingo, aunque en zonas montañosas del Pirineo y el Sistema Ibérico continuarán rachas superiores a 100 km/h al menos hasta la tarde del domingo.