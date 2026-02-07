Decretan la emergencia de nivel 1 por inundaciones en Ávila, por la previsión, y en Burgos, por los ríos Arlanza y Duero

El río Arlanza con caudal abundante en Lerma en una imagen de archivo. Ricardo Ordóñez Ical

La provincia de Ávila y Burgos han entrado en nivel 1 de riesgo de inundaciones. Así lo han anunciado los delegados territoriales de la Junta, José Francisco Hernández y Roberto Sáiz, respectivamente, después de que se hayan registrado a última hora de este pasado viernes niveles altos en los caudales e incidencias.

En la provincia burgalesa la mirada está puesta en los ríos Arlanza, en los puntos de control de aforo de Lerma y de Peral de Arlanza, y Duero, en Vadocondes.

La situación 1 de la fase de emergencia del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Inuncyl) se ha decretado a las 23:14 horas del viernes, mientras que en Ávila se activó a las 23:15 horas.

Este nivel, no obstante, significa que la atención a estos puntos puede quedar asegurada, por el momento, mediante el empleo de los medios y recursos locales y/o asignados disponibles. La medida se toma, asimismo, también ante la previsión de que sigan dándose estas circunstancias en jornadas sucesivas.

En el caso de Ávila, se ha activado sobre la base de las predicciones meteorológicas, la información hidrológica y la situación de presas y embalses.

Por el momento, en Burgos se han producido episodios de desbordamiento sin afecciones en algunas zonas puntuales. El río Arlanza presenta actualmente nivel amarillo en Lerma y rojo en Peral de Arlanza, mientras que el Duero está en nivel amarillo en Vadocondes.

Por otro lado, se han registrado incidencias en las carreteras BU-V-8205, en el punto kilométrico 06 y entre el 7 y 8; en la BU-V-6211, entre el kilómetro 2,6 y 2,7; y en la BU-627, entre los puntos kilométricos 32,2 y 32,8.

Sáiz, en su condición de director del Inuncyl, mantiene activas las vías de comunicación con las administraciones con competencias en materia de emergencias. Asimismo, se advierte de un empeoramiento de las condiciones meteorológicas, con previsión de nivel amarillo por nevadas estos próximos días.

Dada la posibilidad de que haya zonas afectadas por inundaciones, la Agencia de Protección Civil ha recomendado una serie de pautas para evitar incidentes.

En caso de avistarse alguna inundación, recomiendan notificarlo al 112 lo antes posible y especificar la zona en la que se encuentra, personas afectadas, nivel de agua y posible evolución.

También se aconseja retirar del exterior de las casas cualquier objeto y muebles que puedan ser arrastrados por el agua, además de desconectar todos los aparatos eléctricos.

También avisan de que es importante abandonar la vivienda y acudir al lugar preestablecido, tanto en los casos en que se esté en peligro o si lo ordenan las autoridades competentes, además de evitar bajar a los subterráneos o permanecer en sitios bajos.

Si se está en un vehículo, es conveniente que se circule por rutas principales y autopistas, y se aminore la velocidad, evitando estacionar a la orilla de ríos, cauces de barrancos, torrentes y sus puentes. Además, es desaconsejable cruzar con un vehículo vados de cursos de agua.

En caso de que el agua empiece a subir de nivel en la carretera, si el vehículo se atasca, si al cruzar una corriente el agua está por encima del eje o si llega más arriba de la rodilla, hay que prepararse para abandonar el coche y dirigirse a las zonas más altas.

Tanto si la inundación es en la calle como en la montaña, hay que localizar los puntos más altos y dirigirse hacia ellos, tratando de alejarse de las bases de colinas para no verse atrapado por el agua que cae por las laderas. Ante cualquier emergencia, llamar al teléfono 1-1-2.