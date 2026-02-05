La borrasca Leonardo pone en alerta a Castilla y León: lluvias persistentes y una provincia con riesgo de inundaciones

Aumento del caudal de los ríos Sil y Boeza a su paso por Ponferrada ICAL

Castilla y León vive este jueves una jornada marcada por la “inestabilidad” meteorológica a consecuencia de la borrasca Leonardo, que está dejando precipitaciones persistentes, rachas muy fuertes de viento y un notable aumento de los caudales de los ríos en buena parte de la Comunidad.

La situación ha llevado a la activación de avisos en todas las provincias, con especial atención al sur de Ávila, donde se esperan acumulados muy significativos.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el paso de Leonardo está asociado a un “río de humedad” procedente del Caribe que está impactando de lleno en la Península Ibérica, favoreciendo lluvias continuadas que pueden dejar registros importantes, especialmente en el oeste y sur de Castilla y León y durante la primera mitad del día.

En el sur de la provincia de Ávila se mantiene una alerta por precipitaciones que podrían alcanzar hasta los 120 litros por metro cuadrado, aunque desde el 112 se advierte de que en algunos puntos podrían superarse los 80 litros.

De esta manera, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, activó a las 18.30 horas del miércoles la situación 1 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones (INUNCYL).

El plan de emergencia se activa sobre la base de las predicciones meteorológicas, la información hidrológica y la situación de presas y embalses.

El delegado territorial está en contacto con la Agencia de Protección Civil, así como con el resto de administraciones, para coordinar todas las actuaciones que se están llevando a cabo.

También el servicio de emergencias 112 de Castilla y León ha advertido a través de sus redes sociales de un jueves complicado, con lluvias persistentes, rachas muy fuertes de viento y deshielos generalizados en zonas de montaña. La combinación de estos factores está provocando un incremento notable del caudal de los ríos.

Un ejemplo claro es el río Pisuerga a su paso por Valladolid, que a las 8:00 horas presentaba un caudal de 411,20 metros cúbicos por segundo y un nivel de 1,77 metros, casi medio metro más que el registrado apenas 24 horas antes, cuando se situaba en 1,34 metros.

La AEMET también destaca el papel de los deshielos, que se están produciendo durante buena parte del día en las zonas montañosas debido a una cota de nieve elevada, situada por encima de los 2.000 metros, lo que está contribuyendo al aumento de aportes a ríos y embalses.

A últimas horas de la jornada, la cota de nieve descenderá hasta los 1.400 metros en el noroeste y alrededor de 1.600 metros en el resto de la Comunidad.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentan un ascenso moderado, mientras que las máximas se mantienen sin grandes cambios, con ligeros ascensos en áreas de montaña.

Las mínimas oscilan entre los 4 grados en León y los 7 grados en Zamora, mientras que las máximas alcanzan los 13 grados en Ávila, Segovia y Valladolid, los 12 grados en Burgos, Palencia, Salamanca y Zamora, y los 11 grados en León y Soria.

El viento del suroeste sopla de forma moderada a fuerte, con rachas muy fuertes, especialmente en zonas expuestas y de montaña.

Previsión para mañana viernes

De cara a mañana viernes, la borrasca seguirá influyendo en el tiempo de Castilla y León, aunque con algunos cambios. El cielo permanecerá nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles o localmente moderadas, menos probables en el nordeste, pero todavía frecuentes en el oeste y sur, sobre todo durante las horas diurnas.

La cota de nieve continuará descendiendo, situándose entre los 1.400 y 1.200 metros, con posibilidad de bajar puntualmente algo más a últimas horas. Las temperaturas tenderán a descender, y se esperan heladas débiles en zonas de montaña. El viento seguirá soplando del suroeste, moderado en general, aunque con rachas fuertes en áreas montañosas.

Problemas en carreteras

Por otro lado, la lluvia que a esta hora cae en Ávila y Soria ha activado los avisos para circular con precaución por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT). En concreto, la carretera está cortada en la AV-P 537 en el Barco de Ávila y en la N-110 a la altura de Los Narros solo se puede circular por un carril al igual que en la CL-501 en La Higuera.

En lo que respecta a Soria avisa de la inundación de la SO-820 a la altura de El Royo y piden circular con precaución a consecuencia de la lluvia en la A-2 desde Madrid a Jubera.

En Zamora la carretera ZA-P-1405 a la altura de Fresno de La Polvorosa está inundada y recomienda circular con precaución.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución ante posibles crecidas de ríos, acumulaciones de agua en carreteras y episodios de viento intenso, y seguir la evolución de los avisos meteorológicos y de protección civil a lo largo de las próximas horas.