Carlos Martínez rechaza la idea de Felipe González: “Un socialista no puede plantearse otra opción que votar al PSOE”

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez,

El candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León en las elecciones del próximo 15 de marzo, Carlos Martínez, ha rechazado por completo las recientes declaraciones del expresidente del Gobierno Felipe González, quien afirmó que votará en blanco en los próximos comicios generales al no respaldar la candidatura de Pedro Sánchez.

En este contexto, Martínez, pase lo que pase, ha defendido con firmeza la unidad interna del Partido Socialista y ha reivindicado el valor histórico y colectivo de la organización por encima de "cualquier liderazgo individual". Y por ende ha hecho lo propio con la gestión de Pedro Sánchez.

“Un socialista no puede plantearse otra opción que no sea votar al PSOE”, ha afirmado el candidato autonómico, subrayando que el partido “está muy por encima de las personas”.

En su intervención, ha recordado que el PSOE es una formación con más de 140 años de historia “en defensa de las libertades, la igualdad y la democracia”, una trayectoria que, a su juicio, trasciende nombres propios y coyunturas políticas concretas.

Las palabras de Martínez se producen tras las manifestaciones de Felipe González, quien expresó públicamente su desacuerdo con la actual dirección del partido. Sin embargo, el candidato socialista en Castilla y León apeló al respeto y a la "convivencia de sensibilidades" dentro de la organización. Y todo ello a pesar de que hace unas semanas, Martínez, pensando ya en el 15-M, se quejó de la financiación autonómica que está pactando el Gobierno con otros grupos políticos.

“Siempre hay discrepancias en el seno del Partido Socialista, como ocurre en cualquier formación que representa a una sociedad plural, con diferentes puntos de vista”, ha señalado.

Defensa de Sánchez

No obstante, quiso dejar clara la posición que, en su opinión, debe mantener cualquier militante socialista en periodo electoral. “Desde luego, un socialista no puede plantearse ninguna otra opción que no sea votar al Partido Socialista Obrero Español”, insistió, remarcando que el proyecto colectivo está “muy por encima de Pedro Sánchez, muy por encima de Felipe González y muy por encima de José Luis Rodríguez Zapatero”.

Un socialista no puede plantearse otra opción que no sea votar al PSOE.



El partido está muy por encima de las personas: son más de 140 años de historia en defensa de las libertades, la igualdad y la democracia.@PSOE @sanchezcastejon pic.twitter.com/AtpuMYNgww — Carlos Martínez Mínguez / ❤️ (@cmmsoria) February 11, 2026

Martínez también defendió la gestión del actual Gobierno de España y de su presidente en un contexto internacional complejo. Destacó que el Ejecutivo “se ha ganado el reconocimiento y el respeto de muchos socialistas” por la manera en que está afrontando el actual escenario geopolítico.

“No puedo estar más orgulloso de los posicionamientos que el Gobierno de España, con el presidente a la cabeza, está manteniendo para hacer frente a un contexto internacional extraordinariamente complejo”, afirmó.

Para el candidato socialista, la fortaleza del PSOE radica precisamente en su capacidad “para integrar el debate interno sin perder el rumbo colectivo”.