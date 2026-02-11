Mañueco exige a la CHD "más planificación" y que actúe de forma "menos precipitada" para evitar las inundaciones

El presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP, Alfonso Fernández Mañueco, junto al rio Ucero en el municipio soriano de El Burgo de Osma, este miércoles Concha Ortega ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha exigido este miércoles a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) una "planificación con más tiempo" de los desembalses y que actúe de una manera "menos precipitada" para evitar inundaciones, una vez que las presas comiencen a liberar agua, porque conlleva un aumento del nivel y caudal de los ríos de la cuenca.

"En los próximos días vamos a sufrir un periodo de deshielo y hemos pedido a la CHD que haga una planificación con más tiempo de soltar agua de los embalses de manera menos precipitada para evitar estos procesos de inundaciones debido al desembalse", ha señalado Mañueco durante una visita al municipio soriano de El Burgo de Osma.

El presidente de la Junta ha pedido a la población "mucha precaución", especialmente en las zonas "habitualmente inundables", así como que sigan las indicaciones de Protección Civil, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o el servicio de emergencias 112 de Castilla y León.

Mañueco ha prometido que estarán "muy pendientes" de los municipios afectados por las inundaciones, para, una vez acaben las lluvias, los deshielos y los desembalses, colaborar con los propios ayuntamientos en la limpieza de las calles, con el fin de recuperar la normalidad "lo antes posible".

Evacuación de viviendas

El jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que se ha activado la situación 2 del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Inuncyl) en la provincia de Soria y se ha reunido el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) ante las crecidas del Duero en municipios como Garray o Salduero.

Además, ha indicado que se ha tenido que llevar a cabo "alguna evacuación" de viviendas afectadas. Mañueco ha recordado que también está activado el nivel 2 del Plan Inuncyl en las provincias de León y Segovia y en el resto el 1 por una cuestión "preventiva".

Mañueco ha aclarado que están "pendientes" de la situación de los puentes en Soria, pero ha indicado que es una "responsabilidad" del Gobierno, por lo que le han pedido "información". Además, ha reconocido que se están produciendo "cortes puntuales" en las carreteras por la inundación de la calzada, pero ha destacado que la Guardia Civil actúa "de inmediato" y que "hay normalidad".

"Pido precaución a todas las personas, especialmente en las zonas habitualmente inundables, y que sigan las informaciones de Proteccion Civil, Guardia Civil y resto de FF y CC de Seguridad del Estado y a través de las redes sociales y la página web del 112 de Castilla y León", ha zanjado el presidente de la Junta.