La Junta declara en Soria la situación 2 de Inuncyl y constituye el Cecopi ante el riesgo de inundaciones

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha activado a las 12:20 horas de este martes el nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad (Inuncyl) en la provincia de Soria y ha constituido el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

La medida se ha tomado también ante la previsión de un empeoramiento de las actuales circunstancias en horas y jornadas sucesivas.

La delegada territorial, en su condición de directora del Inuncyl, está en contacto con la Agencia de Protección Civil, así como con el resto de las administraciones competentes, para coordinar todas las actuaciones que se están llevando a cabo, como la Subdelegación del Gobierno, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Soria, así como otros municipios.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Agencia de Protección Civil se ha comunicado la situación a aquellos municipios en situación de nivel naranja, como son El Royo, Garray, Soria, Los Rábanos, El Cubo de la Solana y Vinuesa.

Ante la posibilidad de que haya zonas afectadas por inundaciones, la Agencia de Protección Civil recomienda seguir una serie de consejos para evitar incidentes. En primer lugar, hay que notificar la situación al 1-1-2 lo antes posible y especificar la zona donde se encuentra, personas afectadas, nivel del agua y posible evolución.

Además, es conveniente retirar del exterior de las casas los muebles y cualquier objeto que pueda ser arrastrado por las aguas, así como desconectar todos los aparatos eléctricos. También es importante abandonar la vivienda y acudir al lugar preestablecido, tanto en el caso de que esté en peligro como si lo ordenan las autoridades competentes, así como evitar bajar a los subterráneos o permanecer en sitios bajos.

Si se está en un vehículo, es conveniente que se circule por rutas principales y autopistas, y se aminore la velocidad, evitando estacionar a la orilla de ríos, cauces de barrancos, torrentes y sus puentes. Además, es desaconsejable cruzar con un vehículo vados de cursos de agua.

En caso de que el agua empiece a subir de nivel en la carretera, si el vehículo se atasca, si al cruzar una corriente el agua está por encima del eje o si llega más arriba de la rodilla, hay que prepararse para abandonar el coche y dirigirse a las zonas más altas.