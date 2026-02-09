Llega otro tren de borrascas a Castilla y León: un río atmosférico con lluvias intensas y riesgo de inundaciones

Tras un breve respiro meteorológico, Castilla y León se sitúa nuevamente en el centro de un episodio de inestabilidad con la llegada de un río atmosférico impulsado por un tren de borrascas atlánticas que pondrá en alerta a la Comunidad durante toda la semana, con especial incidencia en las provincias occidentales y las zonas de montaña.

Aunque la mejoría de las últimas horas ha sido notable, los expertos advierten de que la tregua será corta, ya que el chorro polar volverá a apuntar hacia la península, dejando acumulados de agua muy significativos en los próximos días, según Meteored.

La situación es especialmente preocupante en la comarca de Sanabria, en Zamora, y en el entorno del río Sil, en León, donde se esperan registros que podrían superar los 150 litros por metro cuadrado.

Este escenario se repite en otros puntos clave de la geografía regional, como la vertiente segoviana de la sierra de Guadarrama y la Ibérica burgalesa.

A diferencia de otros temporales, el flujo de aire que llega es de carácter templado, lo que provocará un ascenso brusco de las temperaturas y, con ello, un deshielo masivo de la nieve acumulada en las cumbres, elevando el peligro de aludes y crecidas repentinas.

El riesgo de inundaciones es real y afecta a varias cuencas que atraviesan la comunidad. Según el sistema de previsión GloFAS de Copernicus, diversos afluentes del Duero presentan una probabilidad elevada de alcanzar caudales superiores a los habituales para un periodo de retorno de 20 años.

La frase "llueve sobre mojado" resume el temor de las autoridades: con los suelos ya saturados por las precipitaciones de semanas anteriores y muchos embalses rozando su límite de capacidad, el terreno apenas tiene margen para absorber las nuevas lluvias, explica Meteored.

En el resto de la comunidad, el ambiente será inusualmente suave para el mes de febrero. Se espera que los termómetros marquen valores muy por encima de la media, superando incluso los 15 grados en amplias zonas de la meseta.

Este "subidón" térmico, acompañado de fuertes vientos de poniente, marcará la tónica hasta el sábado, cuando se espera que la masa de aire fresco comience a estabilizar la situación. Mientras tanto, se recomienda extremar la precaución en las proximidades de los cauces fluviales ante la posibilidad de desbordamientos inminentes.