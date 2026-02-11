Castilla y León elige entre 25 partidos el 15-M: de Falange a los restos de Ciudadanos o Escaños en Blanco

Cuenta atrás para las elecciones autonómicas de Castilla y León. El próximo 15 de marzo, los ciudadanos de la Comunidad están llamados a las urnas en una jornada electoral en la que contarán con un total de 25 opciones a la hora de depositar su voto. Este miércoles se han publicado las candidaturas completas de las nueve provincias en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), unas listas que reflejan un escenario político vibrante y plural, con partidos consolidados, plataformas emergentes y algunas novedades.

Del total de 25 partidos y coaliciones que se presentarán a los comicios autonómicos destacan las formaciones que cuentan actualmente con representación en las Cortes de Castilla y León y que, en su mayor parte, se presentan en las nueve provincias.

Ese es el caso del Partido Popular, con su candidato, el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, encabezando la lista por Salamanca, del PSOE, con su cabeza de lista, Carlos Martínez, como 'número uno' por Soria y de Vox, con el actual presidente de las Cortes, Carlos Pollán, encabezando la candidatura en la provincia de León.

En lo que se refiere a los partidos provinciales que cuentan actualmente con representación, la Unión del Pueblo Leonés (UPL) estará encabezada por Alicia Gallego en la provincia de León, y presentará candidaturas también en las de Zamora y Salamanca.

Ángel Ceña repite como candidato de Soria ¡Ya! en la provincia soriana, y Pedro Pascual volverá a encabezar la lista de Por Ávila en la provincia abulense, una formación que se presentará también en la circunscripción de Valladolid.

Las formaciones a la izquierda del PSOE, que han estado representadas en las Cortes durante la XI Legislatura por el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, acuden a estas elecciones divididas: por un lado, la coalición de Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes-Equo −que en Zamora estará representada solo por miembros de IU−, con su candidato Juan Gascón, y, por el otro, la coalición de Podemos y Alianza Verde, encabezada por Miguel Ángel Llamas.

El moribundo Ciudadanos, que en las últimas elecciones del 13 de febrero de 2022 obtuvo un procurador, Francisco Igea −aunque terminaría siendo expulsado del partido poco después− se presenta en esta ocasión en siete de las nueve provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora.

Otros partidos

Pero a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo concurren muchos más partidos aparte de los que cuentan con representación en las Cortes. Destaca Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido de Alvise Pérez, encabezado por la joven abogada Lucía Echevarrieta, que encabeza la lista por Burgos, y que ha fichado a exprocuradores de Vox como Javier Teira, número uno por Salamanca, o Ana Rosa Hernando, que forma parte de la lista por Burgos.

También Nueve Castilla y León, la formación impulsada por la exconsejera de la Junta y expresidenta de las Cortes por el PP Silvia Clemente, que encabeza la lista por Segovia, y que se presenta en todas las provincias excepto Palencia. Los partidos del movimiento España Vaciada se presentan con diferentes denominaciones según la provincia: España Vaciada, Municipalistas-España Vaciada, Via Burgalesa Municipalista −en el caso de Burgos− y Ahora Decide-España Vaciada −en el caso de Zamora.

También se presentan a las elecciones partidos con raíz histórica como Falange Española de las JONS o el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE) y formaciones animalistas y ecologistas como el Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma) o la peculiar formación Escaños en Blanco, que promete no ocupar los asientos en la Cámara a modo de protesta en el caso de obtener alguno.

Las elecciones de Castilla y León contarán también con una opción regionalista castellana, el Partido Castellano-Tierra Comunera, y con otras dos opciones leonesistas además de la mayoritaria UPL: la formación de izquierdas Alantre y el Partido Regionalista del País Leonés (Prepal). En la provincia de León también presentará candidatura el partido bercianista Coalición por el Bierzo.

Pero la cosa no queda ahí. El partido Por un Mundo Más Justo también presentará candidatura el 15-M, al igual que la formación localista palentina Vamos Palencia, o el histórico Partido Nacionalista de Castilla y León (Pancal), y destacan formaciones minoritarias como el Partido Demócrata Social Jubilados Europeos (PDSJE) o Soberanía Alimentaria Española (SAE). Un total de 25 opciones para los ciudadanos de Castilla y León en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.