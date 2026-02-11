Estas son todas las candidaturas y candidatos proclamados en cada provincia para las elecciones de Castilla y León
Los electores castellanos y leoneses se encontrarán con un amplio abanico de alternativas para las urnas del 15 de marzo.
Este miércoles, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado oficialmente las candidaturas proclamadas de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. Con este trámite administrativo se da un paso decisivo en el calendario electoral y se confirma que la cita con las urnas entra ya en su recta final.
La publicación oficial de las listas supone la validación definitiva de las opciones políticas que concurrirán a los comicios, tras el periodo de presentación y revisión de candidaturas. Y viendo todas las candidaturas, están los partidos clásicos, pero también otras sorprendentes.
A partir de ahora, solo habrá que esperar a que se dé el pistoletazo de salida en la noche del jueves 26 de febrero.
Los electores se encontrarán así con un amplio abanico de alternativas el 15 de marzo. Con las listas ya confirmadas, comienza una nueva fase en la que los partidos intensificarán su presencia pública para tratar de convencer a un electorado llamado a decidir el rumbo político de Castilla y León para los próximos años.
Estas son las listas completas que te encontrarás en las papeletas dependiendo de la provincia en la que te encuentres.
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE ÁVILA
Circunscripción electoral: Ávila
Candidatura núm.: 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
• 1. Doña MARÍA DEL CARMEN IGLESIAS PARRA
• 2. Don IVÁN ZAZO DE LA CRUZ
• 3. Doña NATALIA TORRECILLA PERRINO
• 4. Don CELESTINO ROMO SUÁREZ
• 5. Doña MARÍA VICTORIA DE LA FUENTE APARICIO
• 6. Don JUAN CARLOS DEL BOSQUE PORTERO
• 7. Doña MARÍA BELTRÁN VILLACLAVO
Suplentes
• 1. Don ANTONIO ESTEBAN ESTEBAN
• 2. Doña MARÍA VILLACASTÍN CARREÑO
• 3. Don JAVIER HERRERO RESINA
Candidatura núm.: 2. PARTIDO POPULAR (PP)
• 1. Doña CRISTINA SANCHIDRIÁN BLÁZQUEZ
• 2. Don DAVID BELTRÁN MARTÍN
• 3. Doña MARÍA ÁNGELES PRIETO SÁNCHEZ
• 4. Don DAVID JIMÉNEZ LÓPEZ
• 5. Doña MARÍA DEL MAR DÍAZ SASTRE
• 6. Don GERMÁN MATEOS BLÁZQUEZ
• 7. Doña TERESA GARCÍA AVILÉS
Suplentes
• 1. Don JESÚS DEL CAMPO ESPINOSA
• 2. Doña MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ SAGUAR
• 3. Don FRANCISCO JAVIER LÓPEZ DE ABAJO
Candidatura núm.: 3. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)
• 1. Doña MARÍA PILAR CARRETERO MARTÍN
• 2. Don JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ PÉREZ
• 3. Doña ELENA ANTOLÍN PIÑÁN
• 4. Don DANIEL LÓPEZ VELÁZQUEZ
• 5. Doña ELISA MARTÍN GIL
• 6. Don FRANCISCO MIGUEL LÓPEZ VÁZQUEZ
• 7. Doña MARTA GARCÍA-SUÁREZ FERNÁNDEZ
Suplentes
• 1. Don JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ
• 2. Doña CAROLINA DE LA IGLESIA ÁLVAREZ
• 3. Don ÁLVARO DE LA PARRA GARCÍA
Candidatura núm.: 4. PODEMOS–ALIANZA VERDE CYL 2026 (PODEMOS–AV)
• 1. Doña LAURA RUIZ GINÉS (PODEMOS–AV)
• 2. Don JORGE FELIPE GARCÍA FERNÁNDEZ (PODEMOS–AV)
• 3. Doña MARÍA TERESA MATEOS GARCÍA
• 4. Don DIONISIO MARTÍN GÓMEZ
• 5. Doña MARÍA DE LAS MERCEDES LORENZO ADRADOS
• 6. Don JAVIER JARA GARCÍA
• 7. Doña MARÍA GEMA FERNÁNDEZ SAAVEDRA
Suplentes
• 1. Don DAVID ARENSE JIMÉNEZ (PODEMOS - AV)
• 2. Doña AMALIA GARCÍA GONZÁLEZ
• 3. Don JUSTO ESTEBAN BLANCO GARCÍA
Candidatura núm.: 5. POR ÁVILA (XAV)
• 1. Don PEDRO JOSÉ PASCUAL MUÑOZ
• 2. Doña MARÍA DEL PILAR MUÑOYERRO SACRISTÁN
• 3. Don ADRIÁN MATEO GARCÍA
• 4. Doña MERCEDES SOTO SÁNCHEZ
• 5. Don DANIEL GRANDE VÁZQUEZ
• 6. Doña ESTHER GONZÁLEZ GONZÁLEZ
• 7. Don LUIS BENITO MUÑOZ
Suplentes
• 1. Doña CONCEPCIÓN CORTÉS ARAUJO
• 2. Don FRANCISCO HERNÁNDEZ DE LA CRUZ
• 3. Doña PALOMA DEL NOGAL SÁNCHEZ
Candidatura núm.: 6. VOX (VOX)
• 1. Don JOSÉ ANTONIO PALOMO MARTÍN
• 2. Doña CLARA ISABEL RUBIO CONTRERAS
• 3. Don LUIS ÁNGEL HORGA RODRIGO
• 4. Doña PATRICIA GARZARÁN FERNÁNDEZ
• 5. Don DANIEL MARUGÁN MARTÍN
• 6. Doña SARA BELTRÁN OCHANDO
• 7. Don FÉLIX SANZ CANTALAPIEDRA
Suplentes
• 1. Doña RAQUEL CANALES GARCÍA
• 2. Don JUAN MOLINA JIMÉNEZ
• 3. Doña MARÍA LOURDES GARCÍA MONTES
Candidatura núm.: 7. IZQUIERDA UNIDA, MOVIMIENTO SUMAR, VERDES EQUO: EN COMÚN (IU-MS-VQ)
• 1. Doña CRISTINA PINDADO LÓPEZ SAMANIEGO
• 2. Don LUIS MUÑOZ PEREDA
• 3. Doña CORA LIBRÁN LÓPEZ
• 4. Don ANTONINO GONZÁLEZ CANALEJO
• 5. Doña CARMEN GIL SUÁREZ
• 6. Don JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ SUÁREZ
• 7. Doña MARÍA MONTSERRAT RODRÍGUEZ CEMBELLÍN
Suplentes
• 1. Don JOSÉ ESCRIBANO ALBARRÁN
• 2. Doña MARÍA TERESA GLORIA LÓPEZ ALIJA
• 3. Don FÉLIX GONZÁLEZ PRIETO
Candidatura núm.: 8. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
• 1. Don JESÚS PÉREZ SÁNCHEZ
• 2. Doña BRENDA BLÁZQUEZ FERNÁNDEZ
• 3. Don DIEGO PÉREZ MARTÍN
• 4. Doña MARÍA DE LAS CANDELAS GONZÁLEZ PÉREZ
• 5. Don CÁNDIDO HERRERO DÍAZ
• 6. Doña MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ GARCÍA
• 7. Don LUIS ÁNGEL MARTÍN GONZÁLEZ
Suplentes
• 1. Doña LUISA FERNANDA SEQUEROS PANADERO
• 2. Don ENRIQUE BLÁZQUEZ GÓMEZ
• 3. Doña MARÍA PÉREZ RUBIA
Candidatura núm.: 9. PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)
• 1. Don ANTONIO CARLOS FERREIRA DE JESÚS
• 2. Doña NURIA MARTÍN GARCÍA
• 3. Don FRANCISCO JOSÉ MARTÍNEZ LÓPEZ
• 4. Doña ANAIS MARTÍN GARCÍA
• 5. Don VICENTE DE LA CALLE AVEZUELA
• 6. Doña CONCEPCIÓN MANSO GARZÓN
• 7. Don BRUNO MARTÍN GARCÍA
Suplentes
• 1. Doña DIANA ALONSO GONZÁLEZ
Candidatura núm.: 10. NUEVE CASTILLA Y LEÓN (NUEVECYL)
• 1. Doña MARÍA BELÉN ROSADO DIAGO
• 2. Don JOSÉ LORENZO LÓPEZ MARTÍN
• 3. Doña ESTHER CONSOLACIÓN GONZÁLEZ ALONSO
• 4. Don MANUEL ALEJANDRO FUENTES MEDINA
• 5. Doña ETHEL ALEJANDRA TOBAR LEÓN
• 6. Don ÁNGEL JUEZ BENGOECHEA
• 7. Doña RAQUEL HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Suplentes
• 1. Don CARLOS DEL RÍO LÓPEZ
• 2. Doña CLARA MARÍA MUÑOZ CUESTA
• 3. Don DAVID MARTÍN DEL OLMO
Candidatura núm.: 11. PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC)
• 1. Don IGNACIO CORTÁZAR FAMILIAR
• 2. Doña BÁRBARA MANZANERO RUBIO
• 3. Don SERGIO MUÑOZ ESCRIBANO
• 4. Doña MARINA EVA LLOPIZ JIMÉNEZ
• 5. Don FRANKLIN MEDRANNI MÉNDEZ JOSÉ
• 6. Doña MARÍA MILAGROS FERNÁNDEZ DELGADO
• 7. Don MANUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ NIDÁGUILA
Suplentes
• 1. Doña MARÍA JESÚS PÉREZ VARONA
• 2. Don PEDRO LUIS LEÓN GARCÍA
• 3. Doña ANA BELÉN ELENA GÜEMES GÜEMES
Candidatura núm.: 12. ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO)
• 1. Don SANTIAGO MANUEL MARTÍNEZ REDONDO
• 2. Doña MÓNICA BREZMES NIETO
• 3. Don LUIS MIGUEL GONZÁLEZ CUADRADO
• 4. Doña MARÍA EULOGIA GARCÍA ENCINAR
• 5. Don JOHN DE BLAS BRAGADO GARCÍA
• 6. Doña VANESA DEL SER ARIAS
• 7. Don ÁNGEL LUIS TRIGUEROS TESEDO
Suplentes
• 1. Doña BEATRIZ ACEVES BALLESTEROS
• 2. Don JESÚS ACUÑA CASTRODEZA
• 3. Doña MARÍA SONIA SAN JOSÉ VICENTE
Candidatura núm.: 13. PARTIDO DEMÓCRATA SOCIAL JUBILADOS EUROPEOS (P.D.S.J.E.)
• 1. Don LUIS MIGUEL SÁENZ DE LA PUENTE
• 2. Doña MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
• 3. Don JOSÉ MARÍA MARTÍN GARCÍA
• 4. Doña ALICIA VICTORIA ROFFE GÓMEZ
• 5. Don JORGE CARLOS RUIZ LLAMAS
• 6. Doña MARIA DEL CARMEN BASANTA NOVO
• 7. Don EDUARDO JAVIER GONZÁLEZ SEGOVIA
Suplentes
• 1. Doña SARAH ELISABETH RILLO PUIGVERT
• 2. Don AITOR JIMÉNEZ CALERA
Candidatura núm.: 14. SE ACABÓ LA FIESTA (SALF)
• 1. Doña LAURA HERNÁNDEZ PORTERO
• 2. Don ARTURO GONZÁLEZ CABRERO
• 3. Doña EVA VARA MARTÍN
• 4. Don PEDRO HERMOSA GONZÁLEZ
• 5. Doña MARÍA PERIS CREMADES
• 6. Don ADOLFO MARTÍN SENOVILLA
• 7. Doña HELGA SARA IGNACIO ÁLVAREZ
Suplentes
• 1. Doña PAOLA SOLEDAD CABRERA MOROCHO
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE BURGOS
Circunscripción electoral: Burgos
Candidatura núm.: 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
• 1. Don DANIEL DE LA ROSA VILLAHOZ
• 2. Doña VIRGINIA JIMÉNEZ CAMPANO
• 3. Don LUIS BRIONES MARTÍNEZ
• 4. Doña AIDA ESTRELLA PAREDES GARCÍA
• 5. Don DAVID SÁINZ-AJA SÁINZ-MAZA
• 6. Doña EVA CEBALLOS MARROQUÍN
• 7. Don DIEGO PABLO ALONSO LÓPEZ
• 8. Doña LAURA JORGE SERRANO
• 9. Don ROGER ANTONIO GRIJALBA BURGOS
• 10. Doña ROSARIO MARTÍNEZ GARCÍA
• 11. Don VÍCTOR URIEN MONTERO
Suplentes
• 1. Doña MARÍA ÁNGELES LÓPEZ SÁNCHEZ
• 2. Don JOSE LUIS ARAGÓN ABAJO
• 3. Doña MARTA ÁLVAREZ CARASA
Candidatura núm.: 2. PARTIDO POPULAR (PP)
• 1. Doña MARTA ARROYO ORTEGA
• 2. Don ALEJANDRO VÁZQUEZ RAMOS
• 3. Doña MARÍA BELÉN VÉLEZ PUENTE
• 4. Don LUIS ALBERTO RASERO SAN MARTÍN
• 5. Doña MARÍA DEL CARMEN SANTILLANA DEL RÍO
• 6. Don ADRIÁN SERNA DEL POZO
• 7. Doña MARTA ÁLVAREZ GARCÍA
• 8. Don MARIO ORTEGA PARDO
• 9. Doña MARÍA CRUZ HERNAIZ MANUEL
• 10. Don JOSÉ ANTONIO ANTÓN QUIRCE
• 11. Doña ANDREA BALLESTEROS PALACIOS
Suplentes
• 1. Don JAVIER DÍEZ RUBIO
• 2. Doña MARÍA DEL ROSARIO MAINEZ MENDAZA
• 3. Don CÉSAR ANTONIO RICO RUIZ
Candidatura núm.: 3. PODEMOS - ALIANZA VERDE CYL 2026 (PODEMOS - AV)
• 1. Don JAVIER ANTÓN BARROSO
• 2. Doña ALDARA LÓPEZ PASCUAL
• 3. Don RODRIGO BRACERAS LOPEZ
• 4. Doña MARÍA ÁNGELES PIZARRO DE LA FUENTE
• 5. Don LUCAS HERNAEZ GIL
• 6. Doña MARÍA ÁNGELES CASTRILLO MARTINEZ
• 7. Doña MARÍA LOURDES RODRÍGUEZ IBAÑEZ
• 8. Don CARLOS DIEZ JAVIZ
• 9. Don ANDRÉS GONZALO SERRANO
• 10. Doña CRISTINA FERRERAS PINEDA
• 11. Doña MÓNICA LÓPEZ BLANCO
Suplentes
• 1. Don MIRKO DIMITRIJEVIC POZO
• 2. Doña MARÍA DEL MAR BARROSO PEREZ
• 3. Don JOSÉ JAVIER ANTÓN OLANO
Candidatura núm.: 4. VOX (VOX)
• 1. Don IGNACIO SICILIA DOMENECH
• 2. Doña MARTA ALEGRÍA MARTÍNEZ
• 3. Don JAVIER MARTÍNEZ LOZANO
• 4. Doña MARÍA ALEJANDRA MEDINA SANZ
• 5. Don FERNANDO DE LA PARTE ALCALDE
• 6. Doña VIRGINIA TORRES CASTILLA
• 7. Don ALEJANDRO FISAC DE FRÍAS
• 8. Doña MARÍA GARCÍA EROLES
• 9. Don RAÚL ORTEGA REOYO
• 10. Doña LOURDES PORCAR LAYNEZ
• 11. Don PEDRO MARÍA GARCÍA ILLERA
Suplentes
• 1. Doña MARÍA ESTHER IBAÑEZ DE ALDECOA QUINTANA
• 2. Don JÓSE MANUEL GUTIÉRREZ MARTÍNEZ
• 3. Doña MARÍA TERESA ALONSO ORTEGA
Candidatura núm.: 5. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
• 1. Don RUBÉN CABEZÓN MILLA
• 2. Doña ADRIANA MARTÍNEZ GARCÍA
• 3. Don DANIEL JESSER RAD HIND
• 4. Doña CLARA MARTÍNEZ NUÑEZ
• 5. Don JAIME SAIZ DE LA PEÑA
• 6. Doña PAULA DEL SANTO IZQUIERDO
• 7. Don RAÚL ESTÉBANEZ SÁEZ
• 8. Doña ANDREA VELASCO PALOMERO
• 9. Don ÁSTOR GARCÍA SUÁREZ
• 10. Doña LUCÍA VITORES GARCÍA
• 11. Don ÁLVARO CALLE CARRANZA
Suplentes
• 1. Don ALEX RODRÍGUEZ VILLARÁN
• 2. Doña ALBA MARÍA DE LA VIUDA MARÍN
• 3. Don CÉSAR DOMÍGUEZ BAÑOS
Candidatura núm.: 6. POR UN MUNDO MAS JUSTO (MUNDO+JUSTO)
• 1. Doña ELSA COLINA ARREBA
• 2. Don ENRIQUE DE LA CUESTA CAMINO
• 3. Doña AGURTZANE IRAETA ZABALA
• 4. Don JOSÉ MARTÍN GUTIÉRREZ ORTEGA
• 5. Doña MARÍA JESÚS KLETT SARMENTERO
• 6. Don GERMÁN LÓPEZ CASTRO
• 7. Doña MIRIAM BLANCO TAPIA
• 8. Don RODRIGO DEL POZO FERNÁNDEZ
• 9. Doña PAULA VEGAS HERNÁNDEZ
• 10. Don PABLO MUÑOZ CIFUENTES
• 11. Doña MARIA LUISA PLAZA LÁZARO
Suplentes
• 1. Don EXIQUIO HERRERO HERRERO
• 2. Doña MARTA ORDOÑEZ AGUIRRE
• 3. Don RAFAEL TABARES RUIZ
Candidatura núm.: 7. VIA BURGALESA MUNICIPALISTA (VBM)
• 1. Don ALVARO EGUÍLUZ URIZARNA
• 2. Doña MARGARITA HIPOLITA PEREZ HERRERO
• 3. Don DIEGO FERNANDEZ PRADALES
• 4. Doña RAQUEL MUNGUIA MEDINA
• 5. Don MARCO ANTONIO MANJÓN MARTÍNEZ
• 6. Doña MARIA ISABEL ILLERA HONTORIA
• 7. Don DIEGO RODRIGUEZ PRIETO
• 8. Doña ALICIA GONZALEZ VELASCO
• 9. Don V.EDUARDO MUNGUIA GARCÍA
• 10. Doña ELENA BAJO VILLAHOZ
• 11. Don JACINTO JOSE DELGADO TAJADURA
Suplentes
• 1. Doña ISABEL LÓPEZ ARRANZ
• 2. Don GUILLERMO MARTINEZ RIOS
• 3. Doña MARINA VESGA GONZÁLEZ
Candidatura núm.: 8. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
• 1. Don ALFREDO RODRÍGUEZ GARAGORRI
• 2. Doña DIANA MARÍA CÁCERES GUTIÉRREZ
• 3. Don JUAN CARLOS DÍAZ DÍAZ
• 4. Doña MARÍA DEL CARMEN ITURRIAGA LÓPEZ
• 5. Don JAVIER DOMINGO HUERTOS
• 6. Doña AMAYA DEL VIGO RODRÍGUEZ
• 7. Don ALFREDO PERAITA LECHOSA
• 8. Doña MARÍA ALMUDENA PÉREZ GUTIÉRREZ
• 9. Don DAVID PÉREZ MIGUEL
• 10. Doña VIRGINIA PECHARROMÁN DE LA VIUDA
• 11. Don JULIÁN ALTABLE VICARIO
Suplentes
• 1. Doña MARÍA CRUZ ALONSO MARTÍNEZ
• 2. Don FERNANDO MARTÍN LÓPEZ• 3. Doña PURIFICACIÓN CHAGARTEGUI ROIZ
Candidatura núm.: 9. IZQUIERDA UNIDA, MOVIMIENTO SUMAR, VERDES EQUO: EN COMÚN (IU-MS-VQ)
• 1. Don GUILLERMO UBIETO LÓPEZ
• 2. Doña MARGARITA ARROYO HERNÁNDEZ
• 3. Don CÉSAR SERAFÍN PÉREZ HERRERO
• 4. Doña ISABEL TRINIDAD ARRIBAS ARRIBAS
• 5. Don CARLOS MEDINA MARTÍN
• 6. Doña MARÍA PILAR UBIERNA SIXTO
• 7. Don PEDRO RAMÓN VIVANCO MATA
• 8. Doña VANESA GONZÁLEZ MINGOTES
• 9. Don ANDRÉS HOMBRÍA CORNEJO
• 10. Doña MIRIAN ESTEBAN GAÑÁN
• 11. Don RAMÓN JOSÉ MÁS FIGUEROA
Suplentes
• 1. Doña MARÍA ESTÍBALIZ AZCUE MARTÍNEZ
• 2. Don JORGE MELERO NÚÑEZ
• 3. Doña MARÍA HENAR PAREDES SANTOS
Candidatura núm.: 10. PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC)
• 1. Don LUIS ANTONIO MARCOS NAVEIRA
• 2. Doña NOELIA RUBIO RODRÍGUEZ
• 3. Don DOMINGO HERNÁNDEZ ARAICO
• 4. Doña NAZARET DEL HIERRO GONZÁLEZ
• 5. Don JUAN CARLOS RAD MORADILLO
• 6. Doña SANDRA CURIEL ALEGRE
• 7. Don RAMÓN HUGO ABAD ALONSO
• 8. Doña MARÍA DEL JUNCAL MALTRANA DÍEZ
• 9. Don ÓSCAR PALMA SAIZ
• 10. Doña AURORA VILARIÑO RUBIO
• 11. Don DAVID SANTAMARÍA GANDÍA
Suplentes
• 1. Doña MARÍA BEATRIZ DEL MAZO MAESTU
• 2. Don MILLÁN ÁLVAREZ PALACIOS
• 3. Doña MARÍA ÁNGELES MARIJUÁN REBOLLO
Candidatura núm.: 11. PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)
• 1. Doña SANDRA CULEBRAS CASERO
• 2. Don RUBÉN VÁZQUEZ VÉLEZ-MAJO
• 3. Doña RAQUEL TABLADO CASTELLANOS
• 4. Don FRANCISCO JAVIER SANTAMARÍA ZANCADA
• 5. Doña ESTHER BONET DE LA HORRA
• 6. Don PEDRO MARÍA RODRÍGUEZ LÓPEZ
• 7. Doña ELISENDA BONET DE LA HORRA
• 8. Don RAFAEL GIL BRIONGOS
• 9. Doña ALICIA MARTÍNEZ FALCÓN
• 10. Don RAFAEL FÉLIX GIL PIÑA
• 11. Doña NIEVES MERINO GORGOJO
Suplentes
• 1. Don KEPA IMANOL MAESTRE BERGARA
• 2. Doña MARÍA ÁFRICA MORAL DÍAZ
• 3. Don ENRIQUE GUTIÉRREZ LÓPEZ
Candidatura núm.: 12. ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO)
• 1. Don GUILLERMO ERIK CASTRILLO RODRÍGUEZ
• 2. Doña JAEL ANTÓN CHICOTE
• 3. Don HÉCTOR CABAÑES DE LA VILLA
• 4. Doña NOEMÍ PINTO COELLO
• 5. Don JUAN JOSÉ MATEOS FERNÁNDEZ
• 6. Doña MARÍA CELESTE GARCÍA FERNÁNDEZ
• 7. Don AGUSTÍN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
• 8. Doña SUSANA GONZALEZ RUIS BRAVO
• 9. Don IGNACIO FUERTES BAEZA
• 10. Doña MARIA DE LOS ÁNGELES PALACIOS PUENTE
• 11. Don MARCOS CUESTA MORENO
Suplentes
• 1. Doña MARÍA MAGDALENA FERNÁNDEZ RUANO
• 2. Don VICTOR CUESTA PALACIOS
• 3. Doña MARÍA LUISA PEÑA PALACIOS
Candidatura núm.: 13. DECIDE NUEVECYL (DECIDE-NUEVECYL)
• 1. Don DAVID RUIZ HIDALGO
• 2. Doña JULIA SANTO DOMINGO GÓMEZ
• 3. Don MIGUEL SAIZ CALDERÓN
• 4. Doña NOEMÍ PLAZA PRIETO
• 5. Don ROMÁN JORGE RODRÍGUEZ CÁCERES
• 6. Doña LORENA ELIZABETH RUIZ CARAVACA
• 7. Don MIGUEL GALLEGO TRIGUEROS
• 8. Doña EMILIA TEJADA NÚÑEZ
• 9. Don ALBERTO MANUEL GALVÁN ALCALDE
• 10. Doña MARÍA ESTEBAN BENITO
• 11. Don RAMÓN GONZALO MERINO PÉREZ
Suplentes
• 1. Doña CAROLINA BLASCO DELGADO
Candidatura núm.: 14. SE ACABÓ LA FIESTA (SALF)
• 1. Doña LUCIA ECHEVARRIETA MARTIN
• 2. Don JAIRO MIGUEL VICARIO TOBAR
• 3. Doña RAQUEL ALCALDE ADRIÁN
• 4. Don MARCOS SANTAMARIA DEL OLMO
• 5. Doña ANA ROSA HERNANDO RUIZ
• 6. Don ALDOFO EDUARDO IGLESIAS FERNANDEZ
• 7. Doña SILVIA RODRIGUEZ VAZQUEZ
• 8. Don CARLOS PEREZ SAENZ
• 9. Doña ANA GUTIERREZ PALACIOS
• 10. Don DIEGO IBEAS CUBILLO
• 11. Doña TERESA RUIZ MARTIN
Suplentes
• 1. Don VICTOR HUIDOBRO VALDEMORO
• 2. Don DANIEL ESPADAS JIMENEZ
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE LEÓN
Circunscripción electoral: León
Candidatura núm.: 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
• 1. Doña NURIA RUBIO GARCIA
• 2. Don MARIO RIVAS LOPEZ
• 3. Doña MARIA ISABEL FERNANDEZ RODRIGUEZ
• 4. Don BENJAMIN FERNANDEZ MARTINEZ
• 5. Doña SILVIA MARIA CAO FORNIS
• 6. Don JOSE LUIS CASARES GARCIA
• 7. Doña LUCIA DE CASTRO REVUELTA
• 8. Don JOSE LUIS DE LA IGLESIA LOPEZ
• 9. Doña MARIA JESUS DE GODOS PEREZ
• 10. Don JOSE IGNACIO RONDA GUTIERREZ
• 11. Doña MARIA BEGOÑA BERMUDEZ RIERA
• 12. Don ESTEBAN MARTINEZ RODRIGUEZ
• 13. Doña ANDREA LOPEZ FOLLA
Suplentes
• 1. Don LUIS NEGRO GONZALEZ
• 2. Doña MARIA JOSE COSTILLAS PARADELO
• 3. Don MARCOS DIAZ ALVAREZ
Candidatura núm.: 2. PARTIDO POPULAR (PP)
• 1. Doña MARIA JOSE ALVAREZ CASAIS
• 2. Don NEFTALI FERNANDEZ BARBA
• 3. Doña ELENA BOLLO DE MIGUEL
• 4. Don ANTONIO JAIME MENDOZA TORIBIO
• 5. Doña OLGA NATALIA PEREZ RODRIGUEZ
• 6. Don ROBERTO MANUEL GONZALEZ BARRERO
• 7. Doña MARIA AMPARO GARCIA GARCIA
• 8. Don JULIO ARIAS ESCUDERO
• 9. Doña LAURA TORRALBA GARCIA
• 10. Don ESTEBAN GONZALEZ PABLOS
• 11. Doña MARIA DEL CAMINO LOZANO GARCIA
• 12. Don BORJA GONZALEZ GARZON
• 13. Doña TAMARA CASTRO CARRERA
Suplentes
• 1. Don LUIS ALFONSO CORDERO RODRIGUEZ
• 2. Doña MARIA ELENA BAILEZ LOBATO
• 3. Don IVAN CABALLERO FEO
Candidatura núm.: 3. PROYECTO ALANTRE (P. ALANTRE)
• 1. Don ABEL VERGARA GONZALEZ
• 2. Doña LUCIA ALVAREZ ALONSO
• 3. Don MANUEL GONZALEZ LOPEZ
• 4. Doña EMPERATRIZ GONZALEZ COBO
• 5. Don ISIDRO DELGADO GARCIA
• 6. Doña MARIA PURIFICACION CABEZAS SINDE
• 7. Don JOSE ANTONIO FERNANDEZ GARCIA
• 8. Doña MARIA PILAR PRIETO MARTINEZ
• 9. Don MANUEL SANJUAN BENAVIDES
• 10. Doña AMOR LOPEZ SANCHEZ
• 11. Don ANDRES GARCIA MEDIAVILLA
• 12. Doña MARIA PAZ GONZALEZ ALVAREZ
• 13. Don JAVIER MORAN SEIJAS
Suplentes
• 1. Doña SEILA GONZALEZ BARREIRO
• 2. Don FRANCISCO JAVIER MAGDALENO GARCIA
• 3. Doña MARIA CAMINO GARCIA GARCIA
Candidatura núm.: 4. UNION DEL PUEBLO LEONES (U.P.L.)
• 1. Doña ALICIA GALLEGO GONZALEZ
• 2. Don LUIS MARIANO SANTOS REYERO
• 3. Doña ROSA MARIA QUINTANILLA GONZALEZ
• 4. Don ANTONIO LUIS CARBALLO GONZALEZ
• 5. Doña LARA PINTOR CASCON
• 6. Don VICENTE ALVAREZ FLOREZ
• 7. Doña ROSA MARIA FERNANDEZ VELILLA
• 8. Don BERNARDO LUIS GARCIA ANGULO
• 9. Doña MARIA DE LA O MAROTO GUTIERREZ
• 10. Don SIGIFREDO BENAVIDES FERNANDEZ
• 11. Doña SUSANA MARTINEZ ALVAREZ
• 12. Don MANUEL GANZO ALVAREZ
• 13. Doña MONICA ALMANZA RITUERTO
Suplentes
• 1. Don ANGEL ALIJA CASADO
• 2. Doña RAQUEL AIZPUN SALVADOR
• 3. Don ROBERTO GONZALEZ PUENTE
Candidatura núm.: 5. PODEMOS - ALIANZA VERDE CYL 2026 (PODEMOS - AV)
• 1. Don SIXTO MARTINEZ ALVAREZ
• 2. Doña MARTA MARIA BARRIENTOS BARRIENTOS
• 3. Don ANTONIO RAMOS ALONSO
• 4. Doña MARIA DEL MAR GONZALEZ GARCIA
• 5. Don JOSE DIAZ RODRIGUEZ
• 6. Doña EDITH PEÑA DOMINGUEZ
• 7. Don CARLOS GIL LOURES
• 8. Doña MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ GOMEZ
• 9. Don MANUEL FERNANDEZ PEREZ
• 10. Doña BARBARA VAQUERO ABAD
• 11. Don OSCAR ALVAREZ VIDAL
• 12. Doña JANA MARTINEZ ARIAS
• 13. Don MODESTO RAMOS MARAÑA
Suplentes
• 1. Doña MONTSERRAT HERNANDO FERNANDEZ
• 2. Don RODRIGO DELGADO FERNANDEZ
• 3. Doña MARINA MORCILLO LOPEZ
Candidatura núm.: 6. PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)
• 1. Doña MARIA NATIVIDAD FRANCO NATAL
• 2. Don MIGUEL ANGEL SAN MILLAN MALAGON
• 3. Doña MARIA BEGOÑA FERNANDEZ GARCIA
• 4. Don MANUEL GARCIA FALAGAN
• 5. Doña NURIA ALCANTARA FERNANDEZ
• 6. Don FERNANDO GARCIA CARPINTERO
• 7. Doña OLGA CONCEPCION ALVAREZ ALONSO
• 8. Don JORGE VERDEJO GARCIA
• 9. Doña MARIA CLAUDIA GARCIA ALDONZA
• 10. Don ANGEL RAMOS GONZALEZ
• 11. Doña ROSANA ESCUDERO MARTINEZ
• 12. Don JOSE ANGEL ELICES DEL PRADO
• 13. Doña VICTORIA YOLANDA SARMIENTO VILLAR
Suplentes
• 1. Don IVAN DOSANTOS LUIS
• 2. Doña LOURDES GONZALEZ MARTINEZ
Candidatura núm.: 7. PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC)
• 1. Doña TERESA ZALDO BARBERO
• 2. Don MARCOS JIMENEZ PALACIOS
• 3. Doña MARIA CRISTINA DEL HIERRO GONZALEZ
• 4. Don DANIEL FERNANDEZ ALMENARA
• 5. Doña MATILDE CAAMAÑO RODRIGUEZ
• 6. Don ENRIQUE PADILLA CASTAÑEDA
• 7. Doña JOSEFINA ARAICO SANTACRUZ
• 8. Don BENITO CALZADA PEÑA
• 9. Doña MARIA DEL ROSARIO IÑIGUEZ SANTAMARIA
• 10. Don ROBERTO QUINTANILLA CASADO
• 11. Doña ROSA MARIA DE LA IGLESIA MATEO
• 12. Don LUIS ANGEL MARCOS CONTRERAS
• 13. Doña MARIA NAVEIRA NAVEIRA
Suplentes
• 1. Don MATIAS ALAMO PINEDA
• 2. Doña CRISTINA VIRGINIA ROMO GARCIA
• 3. Don JORGE PEÑA MOLINERO
Candidatura núm.: 8. NUEVE CASTILLA Y LEÓN (NUEVECYL)
• 1. Don MARIO VALLADARES NESPRAL
• 2. Doña VIRTUDES GARCIA DIEZ
• 3. Don JOSE MANUEL BARRIOS GONZALEZ
• 4. Doña MARIA ISABEL GONZALEZ DIEZ
• 5. Don ROBERTO MUÑOZ GONZALEZ
• 6. Doña JENNIFER VALLADARES FERNANDEZ
• 7. Don JOSE LUIS PEREZ DIEZ
• 8. Doña MARIA VICTORIA ALLER GONZALEZ
• 9. Don JESUS MANUEL PEREZ GONZALEZ
• 10. Doña CINTIA FERNANDEZ ORDOÑEZ
• 11. Don MIGUEL ANGEL LLAMAS ORDAS
• 12. Doña MAITE RODRIGUEZ MARTINEZ
• 13. Don DIEGO BLANCO MENDAÑA
Suplentes
• 1. Doña TAMARA VERDEJO FLOREZ
• 2. Don IVAN DOMINGUEZ MARCOS
• 3. Doña MARIA DEL MAR FELIX MONTALVO
Candidatura núm.: 9. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
• 1. Don FRANCISCO JAVIER PANIZO GARCIA
• 2. Doña GEMMA VILLARROEL FERNANDEZ
• 3. Don OSCAR CARRACEDO GONZALEZ
• 4. Doña ELENA LAFUENTE SANCHEZ
• 5. Don LUIS MERINO DOMINGUEZ
• 6. Doña TERESA CLAVEL LLEDO
• 7. Don RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ
• 8. Doña LAURA HUERGA DEL SOL
• 9. Don JOSE MARIA VILLAFAÑE MARCOS
• 10. Doña VERONICA DIAZ DEL BARRIO
• 11. Don JUAN CARLOS GUTIERREZ HERNANDEZ
• 12. Doña MARIA DOLORES DEL SOL ALONSO (Independiente)
• 13. Don OSCAR LODOS DEL CASTILLO
Suplentes
• 1. Doña MARIA DEL MAR LIQUETE PALENZUELA (Independiente)
• 2. Don RODRIGO VALLE RODRIGUEZ
• 3. Doña MARIA DE LA CRUZ VILLARROEL FERNANDEZ (Independiente)
Candidatura núm.: 10. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
• 1. Don EZEQUIEL BLANCO LOPEZ
• 2. Doña ESTRELLA ALONSO ALMAZAN
• 3. Don PEDRO GOMEZ GARCIA
• 4. Doña ANDREA POL HERNANDEZ
• 5. Don ADRIAN FRANCO BARATA
• 6. Doña NEREA RUANO LLAMAS
• 7. Don JOSE FERNANDEZ REGUERA
• 8. Doña ESTHER ORDOÑEZ FERNANDEZ
• 9. Don RAUL BENEITEZ GARCIA
• 10. Doña CARMEN VAZQUEZ CABALLERO
• 11. Don ALEJANDRO MACHADO CORDERO
• 12. Doña ALICIA TORIO ELICES
• 13. Don PABLO PRIETO REDONDO
Suplentes
• 1. Don SERGIO LORENZANA REDONDO
• 2. Doña MARIA ESTRELLA ALMAZAN PARDO
• 3. Don GORKA ALVAREZ GARCIA
Candidatura núm.: 11. COALICIÓN POR EL BIERZO (C. Bierzo)
• 1. Doña MYRIAM BLANCO GARCIA
• 2. Don AUGUSTO GONZALEZ ARIAS
• 3. Doña NOELIA FERNANDEZ ALVAREZ
• 4. Don JOSE ANGEL GARCIA LOPEZ
• 5. Doña PATRICIA SANCHEZ ENRIQUEZ
• 6. Don DAVID ASENJO RODRIGUEZ
• 7. Doña GISELA HIDALGO ARIAS
• 8. Don ANDRES FERNANDEZ CERVIÑO
• 9. Doña AZUCENA GARCIA MANILLA
• 10. Don PEDRO RAPOSO RODRIGUEZ
• 11. Doña MARIA SOLEDAD REGUERA PACIOS
• 12. Don LUIS BLANCO RODRIGUEZ
• 13. Doña MARIA ISABEL GARCIA RODRIGUEZ
Suplentes
• 1. Don LUIS GONZALEZ GONZALEZ
• 2. Doña MARINA NUÑEZ MORAL
• 3. Don JOSE LUIS LINARES MERAYO
Candidatura núm.: 12. ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO)
• 1. Don ROBERTO GUERRA AMPUDIA
• 2. Doña MARIA LOPEZ CASTELLANOS
• 3. Don RAFAEL DIEZ GUTIERREZ
• 4. Doña NURIA SIERRA DIAZ
• 5. Don SERGIO CODON REMESAL
• 6. Doña MARIA DEL CARMEN CASTAÑO RESINA
• 7. Don JAVIER CALVO CRUZ
• 8. Doña EVA MOLLEDO GAITE
• 9. Don JESUS JAVIER ORTIZ TRAPOTE
• 10. Doña PATRICIA JUAREZ ROJAS
• 11. Don ANTONIO VOCES GARCIA
• 12. Doña BLANCA DELGADO FERNANDEZ
• 13. Don JOSE LUIS FERNANDEZ BAEZA
Suplentes
• 1. Doña VIRGINIA RODRIGUEZ TORRES
• 2. Don MIGUEL ANGEL PEÑA PALACIOS
• 3. Doña MARIA DEL CARMEN ALVAREZ OLIVER
Candidatura núm.: 13. VOX (VOX)
• 1. Don CARLOS POLLAN FERNANDEZ
• 2. Doña LAURA DORREIS ALONSO
• 3. Don MIGUEL SUAREZ ARCA
• 4. Doña MARIA DE LAS MERCEDES MACHIN GOMEZ
• 5. Don JAIME ALONSO GILA
• 6. Doña LARA GIL MANCEBO
• 7. Don GUILLERMO NICOLAS ESCOBAR ZAMORA
• 8. Doña ANA MARIA ALVAREZ ARIAS
• 9. Don RAUL RAMOS JUAN
• 10. Doña MIOSSOTY JANETTE ZARRAGA GOMEZ
• 11. Don LUIS MANUEL MEDIAVILLA FERNANDEZ
• 12. Doña ROCIO GARCIA GONZALEZ
• 13. Don SANTOS MARTINEZ ESTRADA
Suplentes
• 1. Doña ARABELA DE LAMO GONZALEZ
• 2. Don JOSE ANTONIO SABUGO ALVAREZ
• 3. Doña SILVIA ORDAS MERINO
Candidatura núm.: 14. IZQUIERDA UNIDA, MOVIMIENTO SUMAR, VERDES EQUO: EN COMÚN (IU-MS-VQ)
• 1. Don SERGIO CARRO FERNANDEZ
• 2. Doña MARINA SASTRE SANCHEZ
• 3. Don ALVARO MARTINEZ GUTIERREZ
• 4. Doña MARIA DEL ROSARIO BILBAO ALCAZAR
• 5. Don LUIS JOSE DE LAS HERAS GORDON
• 6. Doña LAURA FERNANDEZ BERMEJO
• 7. Don LUIS MIGUEL NISTAL TOME
• 8. Doña MARIA AURORA PANIZO LUENGO
• 9. Don DIEGO GUILLERMO ROBLES MORALES
• 10. Doña SASQUIA JULIO GRANDA
• 11. Don MIGUEL GARCIA SANZ
• 12. Doña ALBA DIEZ BARREIRO
• 13. Don MIGUEL FLECHA GARCIA
Suplentes
• 1. Doña AITANA MENJIBAR GUTIERREZ
• 2. Don ANTONIO CAMPILLO ALONSO
• 3. Doña MONTSERRAT RODRIGUEZ GONZALEZ
Candidatura núm.: 15. PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES (PREPAL)
• 1. Doña MANUELA IGLESIAS CARREÑO
• 2. Don LORENZO CIMADEVILLA SAMPEDRO
• 3. Doña MARIA OLIVA ALVAREZ PEREZ
• 4. Don LUIS CARLOS IGLESIAS SIENRA
• 5. Doña CATALINA ANTUNEZ GARCIA
• 6. Don FERNANDO HUELMOS SANCHEZ
• 7. Doña MARIA ASUNCION SEVILLANO MAYO
• 8. Don EDUARDO RAMOS HERNANDEZ
• 9. Doña MARIA DE LAS MERCEDES FERNANDEZ LEON
• 10. Don CARLOS GARCIA ALVAREZ
• 11. Doña INES GARCIA ALVAREZ
• 12. Don FRANCISCO JOSE FERNANDEZ GALAN
• 13. Doña MARIA TERESA REGUERAS BERMEJO
Suplentes
• 1. Don ANGEL RODRIGUEZ SIMON
• 2. Doña MARIA DEL PILAR GALAN BOYERO
• 3. Don JUAN FRANCISCO JAMBRINA SEGURADO
Candidatura núm.: 16. SE ACABÓ LA FIESTA (SALF)
• 1. Don ENRIQUE JESUS PEREZ SUAREZ
• 2. Doña ISOLINA BLANCO RODRIGUEZ
• 3. Don FRANCISCO GARCIA ALVAREZ
• 4. Doña MARIA ANGELES DIEZ DE LA RIVA
• 5. Don JOSE RAMON FERNANDEZ FERNANDEZ
• 6. Doña VANESA RODRIGUEZ DEL CAMPO
• 7. Don NEFATALI CASADO POSADO
• 8. Doña NOELIA LINARES CANTON
• 9. Don JULIO LOPEZ VOCES
• 10. Doña MARTA CARVAJAL FERNANDEZ
• 11. Don ANTONIO JESUS GALICIA MOYA
• 12. Doña ALISSON PLET TEJADA HERRERA
• 13. Don VICENTE FUENTES GONZALEZ
Suplentes
• 1. Doña IZIAR CAÑON MARTINEZ
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE PALENCIA
Circunscripción electoral: Palencia
Candidatura núm.: 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
• 1. Don MIGUEL ANGEL BLANCO PASTOR
• 2. Doña MARÍA DEL PILAR GARCÍA COLMENERO
• 3. Don CRISTIAN DELGADO ALVES
• 4. Doña BELINDA MENCÍA SOLLA
• 5. Don BRIAN LUIS VALLEJO MUÑOZ
• 6. Doña MARÍA DEL CARMEN ORTEGO REYES
• 7. Don JOSÉ LUIS CASTRO PÉREZ
Suplentes
• 1. Doña JESSICA ABIA CASTAÑO
• 2. Don FRANCISCO JAVIER QUIJANO GONZÁLEZ
• 3. Doña MARTA ROMO GAMA
Candidatura núm.: 2. PARTIDO POPULAR (PP)
• 1. Doña MARÍA DE LAS MERCEDES CÓFRECES MARTÍN
• 2. Don CARLOS JAVIER AMANDO FERNÁNDEZ CARRIEDO
• 3. Doña ANA REYES SAN MILLÁN VALLEJO
• 4. Don LUIS MIGUEL MEDINA DELGADO
• 5. Doña MARÍA ANABEL GARCÍA ARISTÍN
• 6. Don MANUEL GAÑÁN RODRÍGUEZ
• 7. Doña CRISTINA SANDINO VALLEJO
Suplentes
• 1. Don ALONSO GUERRA MARTÍN
• 2. Doña LUCÍA GÓMEZ ANTOLÍN
• 3. Don ALFONSO JAVIER NÚÑEZ PLAZA
Candidatura núm.: 3. ESPAÑA VACIADA (ESPAÑA VACIADA)
• 1. Doña MARÍA NIEVES TRIGUEROS BUENA
• 2. Don FRANCISCO JOSÉ HERRERO HERRERO
• 3. Doña MARIA VICTORIA DÍAZ ARRANZ
• 4. Don ALEJANDRO ROJO TRIGUEROS
• 5. Doña MARIA SORAYA SANMILLAN RUEDA
• 6. Don LUIS MANUEL MAZUELAS OTERO
• 7. Doña EVA MARIA PEREZ CASTAÑO
Suplentes
• 1. Don SERGIO ANDRES CUESTA
• 2. Doña LAURA MORRONDO ROJO
• 3. Don JUAN CARLOS CISNEROS FERNANDEZ
Candidatura núm.: 4. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)
• 1. Don Francisco Javier Sanz Méndez
• 2. Doña Alicia María Del Pilar Nestares Gazol
• 3. Don Luis Miguel Pérez González
• 4. Doña Silvia Del Carmen Suárez Céspedes
• 5. Don Patrocinio Castañeda Céspedes
• 6. Doña María Victoria González Ordax
• 7. Don Marcos Sánchez Santamaría
Suplentes
• 1. Doña Natalia Gil Sáez
• 2. Don Daniel Fuertes Medina
• 3. Doña Carolina Conde Peláz
Candidatura núm.: 5. ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO)
• 1. Don MARIO BARCENILLA ESCAÑO (Independiente)
• 2. Doña ALICIA CALZADA BUJEDO (Independiente)
• 3. Don IVAN LOPEZ LOPEZ (Independiente)
• 4. Doña MARIA NURIA TIJERO BAJO (Independiente)
• 5. Don FERNANDO DE LA TORRE CARPINTERO (Independiente)
• 6. Doña ALICIA LAMALFA DIAZ (Independiente)
• 7. Don JUAN ANTONIO VILLAMEDIANA NAVAS (Independiente)
Suplentes
• 1. Doña LORENA ANTON GARCIA (Independiente)
• 2. Don VICTOR TOMAS GOMEZ (Independiente)
• 3. Doña INMACULADA PINEDO PAREDES (Independiente)
Candidatura núm.: 6. IZQUIERDA UNIDA, MOVIMIENTO SUMAR, VERDES EQUO: EN COMÚN (IU-MS-VQ)
• 1. Don EDUARDO VELÁZQUEZ MARTÍN (IU, MOVIMIENTO SUMAR EQUO)
• 2. Doña ANA BELÉN COLLANTES MARTÍN (IU, MOVIMIENTO SUMAR EQUO)
• 3. Don RODRIGO SAN MARTÍN FRANCO (IU, MOVIMIENTO SUMAR EQUO)
• 4. Doña INÉS BECERRIL FERNÁNDEZ (IU, MOVIMIENTO SUMAR EQUO)
• 5. Don EDUARDO HERMIDA MESTANZA (IU, MOVIMIENTO SUMAR EQUO)
• 6. Doña HERMINIA FRANCOS MULAS (IU, MOVIMIENTO SUMAR EQUO)
• 7. Don DAVID LÓPEZ CARAZO (IU, MOVIMIENTO SUMAR EQUO)
Suplentes
• 1. Doña PAULA HERAS LLANES (IU, MOVIMIENTO SUMAR EQUO)
• 2. Don PABLO VÁZQUEZ RUIZ (IU, MOVIMIENTO SUMAR EQUO)
• 3. Doña PIEDAD ARROYO SERNA (IU, MOVIMIENTO SUMAR EQUO)
Candidatura núm.: 7. VOX (VOX)
• 1. Don DAVID HIERRO SANTOS
• 2. Doña MARIA CALVO IGLESIAS
• 3. Don RAMON ORTEGA RAMIREZ
• 4. Doña MARIA DEL PILAR JUNCO NAVASCUES
• 5. Don JORGE CASTRILLEJO ARNAIZ
• 6. Doña MARIA ISABEL ALVAREZ CAMPOS
• 7. Don LUIS CARLON SJOVALL
Suplentes
• 1. Doña CELIA RAMOS PASTOR
• 2. Don JUAN CARLOS GUTIERREZ MUÑOZ
• 3. Doña MARIA ISABEL ALONSO RENEDO
Candidatura núm.: 8. PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)
• 1. Doña ANA MATÉ JUEZ
• 2. Don ÓSCAR PANDO FRÍAS
• 3. Doña VANESSA GARRIDO GONZÁLEZ
• 4. Don JUAN CARLOS COLLANTES CABALLERO
• 5. Doña GIOVANNA PUEBLA JUÁREZ
• 6. Don VÍCTOR RODRÍGUEZ CALZADA
• 7. Doña MARÍA SOLEDAD CABALLERO SÁNCHEZ
Candidatura núm.: 9. VAMOS PALENCIA (VP)
• 1. Doña JUAN JESÚS ACOSTA PULGAR
• 2. Don MARÍA LLORENTE TEJEDOR
• 3. Doña MANUEL FIDEL RAMOS IBÁÑEZ
• 4. Don JUDITH RAMOS QUIJANO (Independiente)
• 5. Doña JESÚS ENRIQUE RODRÍGUEZ GÓMEZ (Independiente)
• 6. Don CELIA ANTÓN ÁLVAREZ (Independiente)
• 7. Doña BRIAN MATA MORENO (Independiente)
Suplentes
• 1. Don SANDRA MILENA JARAMILLO MONSALVE (Independiente)
• 2. Doña JOSÉ MARÍA LLORENTE DEL BLANCO (Independiente)
• 3. Don ALBA RAMOS HUESCA
Candidatura núm.: 10. POR UN MUNDO MAS JUSTO (MUNDO+JUSTO)
• 1. Doña Tatiana LEAN GERTRUDIX
• 2. Don AMADOR PARIS CAMINERO
• 3. Doña MARIA JESUS CRESPO MISAS
• 4. Don JESUS DANIEL FERNANDEZ CALVO
• 5. Doña MARIA PARIS QUIJADA
• 6. Don EDUARDO CALZADA ARRANZ
• 7. Doña Marta FERNANDEZ CALVO
Suplentes
• 1. Don JOSE IGNACIO GARCIA VALDECASAS MEDINA
• 2. Doña CRISTINA MERINO GUIJARRO
• 3. Don ALFONSO ALONSO HOSPITAL
Candidatura núm.: 11. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
• 1. Don AITOR VEGA GARCÍA
• 2. Doña LIDIA ESPESO GARCÍA
• 3. Don DAVID GARCÍA VALCARCE
• 4. Doña MARÍA DOLORES MUÑOZ ALONSO
• 5. Don GABRIEL GARCÍA GARCÍA
• 6. Doña MIRIAM ULECIA SAIZ
• 7. Don DANIEL JIMENEZ PACHECO
Suplentes
• 1. Doña MARTA VILLAMUERA APARICIO
• 2. Don SOCRATES FERNANDEZ LOPEZ
• 3. Doña MARIA TERESA GARCÍA RODRIGUEZ
Candidatura núm.: 12. PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC)
• 1. Don ANGEL ALONSO GARCIA
• 2. Doña SORAYA MARTINEZ SIERRA
• 3. Don JOSE ANTONIO DEL OLMO FERNANDEZ
• 4. Doña MARIA CRISTINA PALMA SAIZ
• 5. Don FELIPE GONZALEZ PALACIOS
• 6. Doña SUSANA CALZADA PEREZ
• 7. Don JUAN JESUS GARCIA VELASCO
Suplentes
• 1. Doña GUILLERMINA MANCHADO CONTRERAS
• 2. Don OSKAR SANTAMARIA FERNANDEZ
• 3. Doña AMANDA GIL GIL
Candidatura núm.: 13. PARTIDO NACIONALISTA DE CASTILLA Y LEÓN - UNION REFORMISTA CIUDADANA (PANCAL-URCI)
• 1. Don JOSE LUIS GARCIA CANCIO
• 2. Doña DAYANA DEL CARMEN RAMOS JAVIER
• 3. Don ELIAS ENMANUEL GARCES BIVIECA
• 4. Doña NANCY ESMERALDA DE LA CRUZ RAMOS
• 5. Don DAVID ALONSO LOPEZ
• 6. Doña AHINARA BORJA CALVO
• 7. Don LUIS ANGEL ALONSO LOPEZ
Suplentes
• 1. Doña MARIA TERESA JIMENEZ JIMENEZ
• 2. Don ANTONIO JIMENEZ LOZANO
• 3. Doña ROSA JIMENEZ LOZANO
Candidatura núm.: 14. SE ACABÓ LA FIESTA (SALF)
• 1. Don MARCOS HERRERO FERNANDEZ
• 2. Doña MARIA CRISTINA GARCIA LIEBANA
• 3. Don ROBERTO CARLOS DOYAGUE ABAD
• 4. Doña NOEMI DORADO MARTINEZ
• 5. Don FERNANDO MARTINEZ TORRES
• 6. Doña NOELIA GONZALEZ FERNANDEZ
• 7. Don ENRIQUE GARCIA VILLAMERIEL
Suplentes
• 1. Doña LETICIA SUAZO PEREZ
• 2. Don EDUARDO GARCIA PRIETO
• 3. Doña LAURA PUERTA DE LA RIVA
Candidatura núm.: 15. PODEMOS - ALIANZA VERDE CYL 2026 (PODEMOS - AV)
• 1. Doña ALBA ALONSO PEREZ (PODEMOS-ALIANZA VERDE)
• 2. Don LUIS ALVARO VILLOLDO PELAYO (PODEMOS-ALIANZA VERDE)
• 3. Doña EVA MARIA OTERO DORADO (PODEMOS-ALIANZA VERDE)
• 4. Don ALBERTO RIOL DE PRADO (PODEMOS-ALIANZA VERDE)
• 5. Doña ANA ISABEL PEREZ MENA (PODEMOS-ALIANZA VERDE)
• 6. Don ALBERTO POZO DIEZ (PODEMOS-ALIANZA VERDE)
• 7. Doña DANA PARREÑO ACUÑA (PODEMOS-ALIANZA VERDE)
Suplentes
• 1. Don ANGEL MANUEL ROMERO SASTRE (PODEMOS-ALIANZA VERDE)
• 2. Doña ROSA MARIA ZORITA BALLESTEROS (PODEMOS-ALIANZA VERDE)
• 3. Doña NURIA GONZALEZ BLAZQUEZ (PODEMOS-ALIANZA VERDE)
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE SALAMANCA
Circunscripción electoral: Salamanca
Candidatura núm.: 1. NUEVE CASTILLA Y LEÓN (NUEVECYL)
• 1. Doña CHABELA DE LA TORRE OLVERA
• 2. Don MANUEL HERNANDEZ PEREZ
• 3. Doña ANA MARIA VICENTE GARCIA
• 4. Don ILDEFONSO CURTO PRIETO
• 5. Doña ANA MARIA CASTELLO HERNANDEZ
• 6. Don JESUS LUIS DE SAN ANTONIO BENITO
• 7. Doña ROSALYNN ARGELIA CAMPOS ORTUÑO
• 8. Don EUSEBIO SANCHEZ HERNANDEZ
• 9. Doña ESTER ORTEGA DIEZ
• 10. Don GONZALO JOSE BAUTISTA CASTRO
Suplentes
• 1. Doña DOLORES ALONSO MULAS
• 2. Don SERGIO RODERO CILLEROS
• 3. Doña MANUELA HERNANDEZ CALVO
Candidatura núm.: 2. PARTIDO POPULAR (PP)
• 1. Don ALFONSO FERNANDO FERNANDEZ MAÑUECO
• 2. Doña ROSA MARIA ESTEBAN AYUSO
• 3. Don ANGEL RICARDO PORRAS DE LA FUENTE
• 4. Doña MARIA DEL CARMEN SANCHEZ BELLOTA
• 5. Don RAUL HERNANDEZ LOPEZ
• 6. Doña MARIA LOURDES PALOS CARREÑO
• 7. Don JOSE MARIA SANCHEZ MARTIN
• 8. Doña MARIA CANDELAS GONZALEZ MARTIN
• 9. Don ENRIQUE MANUEL GARCIA MARIÑO
• 10. Doña NOEMI FERNANDEZ CASTAÑO
Suplentes
• 1. Don EXUPERANCIO BENITO GARCIA
• 2. Doña LOURDES VAQUERO MOSQUETE
• 3. Don JOSE JULIO LOPEZ LABAJOS
Candidatura núm.: 3. UNION DEL PUEBLO LEONES (U.P.L.)
• 1. Don CARLOS JAVIER SALGADO FUENTES
• 2. Doña ÁNGELA GÓMEZ FRAILE
• 3. Don LUIS GARCÍA SÁNCHEZ
• 4. Doña PATRICIA SANTAMARÍA HERNÁNDEZ
• 5. Don FRANCISCO JAVIER RECIO HERNÁNDEZ
• 6. Doña LAURA MARTÍNEZ GOMÉZ
• 7. Don FRANCISO JAVIER MARTÍN MARTÍN
• 8. Doña SANDRA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
• 9. Don MIGUEL LIRIO DÍAZ
• 10. Doña CARMEN GEMA GONZÁLEZ HALCÓN
Suplentes
• 1. Don JOSÉ BENITO MATEOS PASCUAL
• 2. Doña MARÍA DEL MAR MARTÍN CORTÉS
• 3. Don DANIEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Candidatura núm.: 4. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
• 1. Don MARIO LÓPEZ PASCUA
• 2. Doña IRENE BENÉITEZ CASTELLANOS
• 3. Don ALEJANDRO MARTÍN TORIBIO
• 4. Doña CASANDRA HERNÁNDEZ POLO
• 5. Don DIEGO PUERTA CAZORLA
• 6. Doña CARMEN LOZANO MARTÍN
• 7. Don ANTONIO BAUTISTA NIETO
• 8. Doña MARINA GÓMEZ GUTIÉRREZ
• 9. Don MARTÍN VALLEJO RECUNA
• 10. Doña SARA GÓMEZ GARCÍA
Suplentes
• 1. Don VÍCTOR LOZANO MATEO
• 2. Doña MARÍA LUZ HERNÁNDEZ PERELLÓ
• 3. Don PABLO CANTERA MARTÍN
Candidatura núm.: 5. ESPAÑA VACIADA (ESPAÑA VACIADA)
• 1. Don ANGEL TOMAS DOMINGUEZ DOMINGUEZ
• 2. Doña VERONICA SANTOS HERRERO
• 3. Don VICTOR MANUEL GONZALEZ SANCHEZ
• 4. Doña ROSA MARIA GARCIA GOMEZ
• 5. Don DAVID MIEDES CASAS
• 6. Doña NATALIA HERRERO ARRIBAS
• 7. Don MARIO CARABIAS VICENTE
• 8. Doña MARIA ANDRES DEL REY
• 9. Don DAVID RAMOS ALVAREZ
• 10. Doña ALICIA HERNANDEZ DIAZ
Suplentes
• 1. Don JESUS GONZALEZ GUERRAS
• 2. Doña NATIVIDAD HERRERO HERNANDEZ
• 3. Don SERGIO DIEZ GONZALEZ
Candidatura núm.: 6. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
• 1. Don FRANCISCO DÍAZ MUÑOZ
• 2. Doña NOELIA MERINO HERNÁNDEZ
• 3. Don MIGUEL ÁNGEL LUENGO BECERRO
• 4. Doña Mª DOLORES PEREIRA GÓMEZ
• 5. Don FRANCISO JAVIER BERNAL MÉNDEZ
• 6. Doña ANA MARÍA VICENTE PERALEJO
• 7. Don JUAN JOSÉ SERRANO GARCÍA
• 8. Doña CLAUDIA MARTÍN GUTIÉRREZ
• 9. Don GONZALO JAVIER MUÑIZ DÍAZ
• 10. Doña JULIA RIVAS SÁNCHEZ
Suplentes
• 1. Don ÁNGEL MIGUEL DELGADO GARCÍA
• 2. Doña TERESA HERNÁNDEZ CRESPO
• 3. Don JUAN MATÍAS GARZÓN MARTÍN
Candidatura núm.: 7. PODEMOS - ALIANZA VERDE CYL 2026 (PODEMOS - AV)
• 1. Doña MARIA AURORA ZARCO BLANCO
• 2. Don GENARO LUIS GARCIA LOPEZ
• 3. Doña LUCIA SERRANO GONZALEZ
• 4. Don HIGINIO GOMEZ VICENTE
• 5. Doña MARIA DEL PILAR MORENO GONZALEZ
• 6. Don PABLO JOSE BENITEZ HERRERO
• 7. Doña MARIA DEL CARMEN DIEZ SIERRA
• 8. Don JOSE VICENTE DELGADO
• 9. Doña MARIA DEL SOL MUÑOZ MARTIN
• 10. Don IGNACIO GOMEZ MARTIN
Suplentes
• 1. Doña MARIA MONSERRAT VAL ARROYO
• 2. Don PABLO BENITEZ GONZALEZ
3. Doña MARIA DE LAS MERCEDES ZARCO BLANCO
Candidatura núm.: 8. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
• 1. Don FERNANDO CASTAÑO SEQUEROS
• 2. Doña MARIA BEGOÑA MARTIN RODRIGO
• 3. Don MANUEL MORAN GONZALEZ
• 4. Doña MARIA ESTHER RONCERO BLANCO
• 5. Don ALEJANDRO ALONSO CABRERO
• 6. Doña MARIA DEL PILAR DURAN PRADO
• 7. Don EMILIO ALONSO MARTIN
• 8. Doña MARIA TERESA GONZALEZ RODRIGUEZ
• 9. Don MANUEL CALVO MENDEZ
• 10. Doña MARIA EUGENIA MENEIRO FERNANDEZ
Suplentes
• 1. Don OSCAR JAVIER PEREIRA PEDRAZA
• 2. Doña MARIA DEL ROCIO ALONSO GONZALEZ
• 3. Don JOSE RAFAEL VELASCO RIVERO
Candidatura núm.: 9. VOX (VOX)
• 1. Don CARLOS MENENDEZ BLANCO
• 2. Doña MARIA DOLORES MATEO MATEOS
• 3. Don MAURICIO ANGULO GUERRERO
• 4. Doña MARIA PIA RODRIGUEZ MARTIN
• 5. Don JOSE ANGEL GARCIA RAMOS
• 6. Doña NATIVIDAD SANCHEZ REYES
• 7. Don JESUS ANTONIO ALAEJOS ZAMARREÑO
• 8. Doña ALFONSA SANCHEZ MULAS
• 9. Don JOSE LUIS RODRIGUEZ MARTIN
• 10. Doña RAQUEL IZQUIERDO MARTIN
Suplentes
• 1. Don JOSE ANTONIO DIEZ-YUGUEROS GARCIA
• 2. Doña VIRTUDES ISABEL BELLIDO GOMEZ
• 3. Don GABRIEL FERNANDEZ LLAMAZARES RODILLA
Candidatura núm.: 10. IZQUIERDA UNIDA, MOVIMIENTO SUMAR, VERDES EQUO: EN COMÚN (IU-MS-VQ)
• 1. Doña MARIA DEL ROSARIO FERNANDEZ CAMPOS
• 2. Don RUBEN GUILLEN CASTAÑO
• 3. Doña MIRIAM RUIZ ARIAS
• 4. Don ANDRES VALENTIN VICENTE BARRAL
• 5. Doña MARIA ESTELA CRESPO MARCOS
• 6. Don ALEJANDRO ALVAREZ GARCIA
• 7. Doña CONCHA CURTO LOPEZ
• 8. Don JOSE LUIS SANCHEZ MARTIN
• 9. Doña YOLANDA SANCHEZ VILLARON
• 10. Don JOSE SARRION ANDALUZ
Suplentes
• 1. Doña LUCIA ARENAS PRIETO
• 2. Don RAFAEL PIQUERAS GOMEZ
• 3. Doña SARA GUTIERREZ HERNANDEZ
Candidatura núm.: 11. ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO)
• 1. Don SANTIAGO PABLO HERNANDEZ DE LA FUENTE (Independiente)
• 2. Doña SILVIA PRIETO MORCILLO (Independiente)
• 3. Don MANUEL IVAN MORENO GARCIA (Independiente)
• 4. Doña MARIA DEL CARMEN RIVAS CHAPADO (Independiente)
• 5. Don CARLOS LUIS DIEZ MUÑOZ (Independiente)
• 6. Doña MARIA ASUNCION CARRASCO CAMINO (Independiente)
• 7. Don DAVID PEREZ PELAEZ (Independiente)
• 8. Doña SUSANA ARMESTO NIETO (Independiente)
• 9. Don FRANCISCO JAVIER MATO GIRALDA (Independiente)
• 10. Doña MONICA PASCUAL PUERTA (Independiente)
Suplentes
• 1. Don IVAN MARTINEZ REDONDO (Independiente)
• 2. Doña MARIA ROSA HERRERO GARCIA (Independiente)
• 3. Don MANUEL REDONDO LESMES (Independiente)
Candidatura núm.: 12. PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES (PREPAL)
• 1. Don RAFAEL DIEGO NÚÑEZ
• 2. Doña CRISTINA LEONOR VILLAFRANCA IGLESIAS
• 3. Don JUAN MANUEL ANDRÉS LÓPEZ
• 4. Doña ISABEL RODRÍGUEZ GÓMEZ
• 5. Don MIGUEL DESIDERIO MATEOS PRIETO
• 6. Doña FRANCISCA JIMÉNEZ HOMBRADO
• 7. Don SANTIAGO GARCÍA SÁNCHEZ
• 8. Doña MARÍA GÓMEZ MARTÍN
• 9. Don JOSÉ CAYETANO RODRÍGUEZ DE CASTRO
• 10. Doña ENGRACIA CASCÓN CASTAÑO
Suplentes
• 1. Don ANTONIO JAIME GONZÁLEZ DELGADO
• 2. Doña MARÍA DEL CARMEN GONZÁLEZ ALONSO
• 3. Don FELIPE RAMOS LEDESMA
Candidatura núm.: 13. PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC)
• 1. Don LUIS SANTAMARÍA BUJEDO
• 2. Doña CAROLINA GARCÍA PEÑACOBA
• 3. Don URBANO SANTOS LACALLE
• 4. Doña MARGARITA ÁLAMO MARTÍN
• 5. Don PABLO DÍAZ RUIZ
• 6. Doña MARÍA YOLANDA HERNÁNDEZ MONTERO
• 7. Don TOMÁS CAMARERO ARRIBAS
• 8. Doña MARÍA DOLORES MERINO RICA
• 9. Don JUAN IGNACIO SAGARNA SANTAMARÍA
• 10. Doña FLORA ALONSO GÓMEZ
Suplentes
• 1. Don RODRIGO LÓPEZ-SAN VICENTE RAMOS
• 2. Doña AROA ESTEBAN ILLERA
• 3. Don JESÚS MARÍA PALACIOS TAPIA
Candidatura núm.: 14. POR UN MUNDO MAS JUSTO (MUNDO+JUSTO)
• 1. Don PABLO CASADO BRIZ
• 2. Doña VICENTA SANZ PASCUAL
• 3. Don EUGENIO ECHARANDIO ARNAIZ DE LAS REVILLAS
• 4. Doña LAURA OLIETE CRUZ
• 5. Don ALFONSO SALGADO RUIZ
• 6. Doña MARIA NIEVES VELASCO VICENTE
• 7. Don MANUEL ANTÓN CARRANZA
• 8. Doña MARIA BELEN SANTAMARÍA ERAÑA
• 9. Don MANUEL CASADO BRIZ
• 10. Doña MARIA TERESA TESTERA GORGOJO
Suplentes
• 1. Don FRANCISCO JAVIER CORDERA REA
• 2. Doña MARIA INMACULADA CONCEPCIÓN MARTÍNEZ DE RENOVALES
• 3. Don APOLINAR POLO LÓPEZ
Candidatura núm.: 15. PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)
• 1. Don JULIO ALBERTO CEBALLO SÁNCHEZ
• 2. Doña ISABEL MARÍA GARCÍA BRUCES
• 3. Don ANTONIO SANCHO BOZAL
• 4. Doña MARÍA MONTSERRAT SÁNCHEZ GONZÁLEZ
• 5. Don SANTIAGO LLORENTE CRIADO
• 6. Doña ILEANA ALEJANDRA BARRETO YANES
• 7. Don FERNANDO RODRÍGUEZ LÓPEZ
• 8. Doña MARÍA AMÉRICA FRANCHO FURELOS
• 9. Don CARLOS MAZAS MORENO
• 10. Doña MÓNICA ESCUDERO HERÍAS
Suplentes
• 1. Don JUAN JOSÉ BLANCO PUCHE
• 2. Doña MARÍA CRISTINA PÉREZ ZABALETA
Candidatura núm.: 16. SE ACABÓ LA FIESTA (SALF)
• 1. Don JAVIER TEIRA LAFUENTE (Independiente)
• 2. Doña ANA ROSA GARCÍA ALVEZ
• 3. Don BALDOMERO SÁNCHEZ PÉREZ
• 4. Doña MARTA GARCÍA GARCÍA
• 5. Don RAMÓN RODRÍGUEZ BORREGO
• 6. Doña RAQUEL BASILIO BARREIRO
• 7. Don JUAN ANTONIO PASCUAL PASTOR
• 8. Doña CRISTINA ALEJANDRA CABALLERO NETTO
• 9. Don MIGUEL ÁNGEL MARTÍN GARCÍA
• 10. Doña MARIA JESUS LAFUENTE BERNAD
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE SEGOVIA
Circunscripción electoral: Segovia
Candidatura núm.: 1. PARTIDO POPULAR (PP)
• 1. Don FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ REQUERO
• 2. Doña ELENA RINCON IGLESIAS
• 3. Don JOSE LUIS SANZ MERINO
• 4. Doña ELISABET LAZARO GIL
• 5. Don FRANCISCO JAVIER CARPIO GUIJARRO
• 6. Doña ALBA DE MISERICORDIA SANZ TEJEDOR
• 7. Don ISMAEL MASEDO SANZ
Suplentes
• 1. Doña ANA ROSA ZAMARRO SAN ATANASIO
• 2. Don IGNACIO PEREZ BAENA
• 3. Doña INES ESCUDERO HERRERO
Candidatura núm.: 2. POR UN MUNDO MAS JUSTO (MUNDO+JUSTO)
• 1. Don JOSE MANUEL EIZAGUIRRE FERNANDEZ-PALACIOS
• 2. Doña TANIA JIMENEZ RUIZ
• 3. Don CARLOS ANTON MARTINEZ
• 4. Doña LEONOR DELGADO SANCHEZ
• 5. Don JOSE RAMON GONZALEZ ORTIZ
• 6. Doña MARIA JESÚS REYNOSO ESTRADA
• 7. Don JOSE LUIS IBAÑEZ MARAÑA
Suplentes
• 1. Doña MARIA JOSEFA INES DE ESTEBAN BARRENA
• 2. Don JESUS MÁS MOLINA
• 3. Doña PILAR BARRAL HEREDERO
Candidatura núm.: 3. PARTIDO SOCIALISTA DE CASTILLA Y LEÓN-PSOE (PSCYL-PSOE)
• 1. Don SERGIO IGLESIAS HERRERA
• 2. Doña PALOMA RAMIREZ CALLE
• 3. Don CARLOS FRAILE DE BENITO
• 4. Doña MARTA AGUEDA MAROÑAS
• 5. Don ALFONSO SANZ BARRIO
• 6. Doña MERCEDES OTERO OTERO
• 7. Don VICTOR RODRIGUEZ SANZ
Suplentes
• 1. Doña BEATRIZ ROJO GAMA
• 2. Don MIGUEL ANGEL MONTERRUBIO VAZQUEZ
• 3. Doña MARIA JOSE ANDRES FRANCES
Candidatura núm.: 4. NUEVE CASTILLA Y LEÓN (NUEVECYL)
• 1. Doña SILVIA CLEMENTE MUNICIO
• 2. Don JOSE MARIA MUÑOZ CALLE
• 3. Doña KENA EUGENIA GARCIA CASTRO
• 4. Don ANSELMO ALONSO PESQUERA
• 5. Doña MARIA BRIGIDA DEL CAZ CHICO
• 6. Don PEDRO LUIS TORRES NIETO
• 7. Doña MARIAM BAQQALI GOMEZ
Suplentes
• 1. Don JOSE MIGUEL GIL SANZ
• 2. Doña MARIA CRISTINA GONZALEZ MARTIN
• 3. Don IVAN GAITERO FERNANDEZ
Candidatura núm.: 5. PODEMOS - ALIANZA VERDE CYL 2026 (PODEMOS - AV)
• 1. Don CARLOS GIL CUEVA
• 2. Doña AMADA PEÑALOSA CHOUZA
• 3. Don JORGE CASAS NEIRA
• 4. Doña MARIA SOLEDAD ALBA MONFORT
• 5. Don RAFAEL ALONSO PONCE
• 6. Doña ANA MARIA DEL REAL CAÑAS
• 7. Don JESUS INOCENCIO MARTIN FUENTE
Suplentes
• 1. Doña IRENE ROZAS MAARTIN
• 2. Don MIGUEL ANGEL ALVAREZ SAN FRUTOS
• 3. Doña MARIA DEL CARMEN POLO LOPEZ
Candidatura núm.: 6. VOX (VOX)
• 1. Doña SUSANA SUAREZ VILLAGRA
• 2. Don ENRIQUE JIMENEZ VAQUERIZO
• 3. Doña CLAUDIA TRIÑAQUE IBAÑEZ
• 4. Don CESAR BENITO OLMOS
• 5. Doña NOEMI GARCINUÑO HERRERO
• 6. Don JOSE ANGEL RUBIO GARCIA
• 7. Doña SILVIA ARIAS RODRIGUEZ
Suplentes
• 1. Don ANTONIO GASCUÑANA SANCHEZ
• 2. Doña MARIA DE LA SOLEDAD MARTINEZ DE LAGOS MUÑOZ
• 3. Don JAVIER DE LUCAS SANZ
Candidatura núm.: 7. PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)
• 1. Don MIGUEL ANGEL COLLADO ALONSO
• 2. Doña NURIA SERRENES CACHORRO
• 3. Don JUAN MANUEL DIAZ OTERO HERRERO
• 4. Doña PATRICIA MARQUES TEJEDOR
• 5. Don JORGE LUIS MASSA ACHUTEGUI
• 6. Doña PATRICIA DEL RIO MARTIN
• 7. Don JAVIER MORENO MORENO
Suplentes
• 1. Doña IRENE LOPEZ CARBAJO
Candidatura núm.: 8. IZQUIERDA UNIDA, MOVIMIENTO SUMAR, VERDES EQUO: EN COMÚN (IU-MS-VQ)
• 1. Don CARLOS SERRANO HERMO
• 2. Doña LUCIA ARRANZ PASCUAL
• 3. Don ALEJANDRO ALVAREZ SALAMANCA
• 4. Doña ESTELA GILBAJA CABRERO
• 5. Don JACOBO ALFONSO PEÑA CONVERSA
• 6. Doña ADRIANA LOPEZ GARCIA
• 7. Don VICTOR JAVIER BORREGUERO GARCIA
Suplentes
1. Doña MARIA MONSERRAT SANZ SANZ
2. Don DIEGO PEÑALOSA IZURQUIZA
3. Doña MARIA SANZ GALAN
Candidatura núm.: 9. PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC)
• 1. Doña EVANGELINA PILAR GUTIERREZ FERNANDEZ
• 2. Don EMILIO UTRILLA SOBRINO
• 3. Doña MARIA DIAMAR SOBLECHERO CASADO
• 4. Don ARTURO FRANCISCO BARBERO
• 5. Doña MERCEDES GARCIA APARICIO
• 6. Don OSCAR VALVERDE BLANCO
• 7. Doña SUSANA SOTO HERNANDEZ
Suplentes
• 1. Don FELIX MATESANZ SACRISTAN
• 2. Doña MARIA SONIA MARCOS NAVEIRA
• 3. Don JUAN JOSE DE LA FUENTE FUENTES
Candidatura núm.: 10. ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO)
• 1. Don DE ANDRÉS ALONSO FABIO
• 2. Doña MARIA TERESA LAPORTA SANCHZ
• 3. Don JESÚS MARTÍNEZ GÓMEZ
• 4. Doña ANA BELÉN ARGÜELLES MARTÍN
• 5. Don CARLOS MARISCAL CALLEJA
• 6. Doña SILVIA HERNANDO CALVO
• 7. Don CÉSAR CRESPO VILLA
Suplentes
• 1. Doña SIA MARCOS CARBAJOSA
• 2. Don TOMÁS DEL BARRIO GARCÍA
• 3. Doña SARA CABELLO BLANCO
Candidatura núm.: 11. SE ACABÓ LA FIESTA (SALF)
• 1. Don RODRIGO JIMENEZ REVUELTA
• 2. Doña CRISTINA MOLANO NOGALES
• 3. Don FERNANDO PEREZ DE LA ROSA
• 4. Doña MARIA DOLORES GARCIA MARTINEZ
• 5. Don FRANCISCO JAVIER HONTORIA DE FRANCISCO
• 6. Doña TANIA MARIA PEREZ PEREZ
• 7. Don DAVID CARBONERAS MORATO
Suplentes
• 1. Don JUAN PABLO MARTIN GARCIA
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE SORIA
Circunscripción Electoral: Soria
Candidatura núm.: 1. PARTIDO POPULAR (PP)
• 1. Doña MARIA DEL ROCIO LUCAS NAVAS
• 2. Don JOSE DAMIAN FERRERO MONGE
• 3. Doña IRENE MILAGROS CARMONA JIMENEZ
• 4. Don ANGEL BARCA DELSO
• 5. Doña URSULA SANZ PASCUAL
Suplentes
• 1. Don JESUS ANGEL PEREGRINA MOLINA
• 2. Doña BEGOÑA MARTINEZ GOMEZ
• 3. Don CARLOS GONZALEZ PEREZ
Candidatura núm.: 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
• 1. Don CARLOS MARTÍNEZ MÍNGUEZ
• 2. Doña ESTHER PÉREZ PÉREZ
• 3. Don JESÚS CEDAZO MÍNGUEZ
• 4. Doña ANA ALEGRE MARTÍNEZ
• 5. Don JOSÉ PEÑALBA SANZ
Suplentes
• 1. Doña CAROLINA ROMERO PLAZAS
• 2. Don JOSE JAVIER GÓMEZ PARDO
• 3. Doña GEMMA HERNÁNDEZ RAMOS
Candidatura núm.: 3. SORIA ¡YA! (SY)
• 1. Don JOSE ANGEL CEÑA TUTOR
• 2. Doña MARIA INMACULADA RAMOS LISO
• 3. Don JUAN ANTONIO PALOMAR SICILIA
• 4. Doña JAIONE OVEJERO MUÑOZ
• 5. Don JOEL MARTINEZ MORENO
Suplentes
• 1. Doña MARIA CONCEPCION ALVAREZ SACRISTAN
• 2. Don FERNANDO DEL AMO GALLEGO
• 3. Doña SANDRA LEÓN JIMÉNEZ
Candidatura núm.: 4. NUEVE CASTILLA Y LEÓN (NUEVECYL)
• 1. Doña MARIA JOSE FUENTES MARTINEZ
• 2. Don JOSE ERNESTO ALCANTARA PEREZ
• 3. Doña LAURA HERNANDEZ PEREZ
• 4. Don JOSE ANTONIO GOMEZ DE LA IGLESIA
• 5. Doña MARIA CRUZ LLORENTE TIERNO
Suplentes
• 1. Don FRANCISCO JAVIER TORRES GUISADO
• 2. Doña SUSANA JIMENEZ JIMENEZ
• 3. Don JOSE CARLOS ALVAREZ CELADA
Candidatura núm.: 5. PODEMOS - ALIANZA VERDE CYL 2026 (PODEMOS - AV)
• 1. Don MARIO CALONGE CALVO (PODEMOS-AV)
• 2. Doña PATROCINIO HERNÁNDEZ ARANDA (PODEMOS-AV)
• 3. Don JORGE JUAN RAMIRO ALCÁNTARA (PODEMOS-AV)
• 4. Doña MARIA LUISA MUÑOZ GONZÁLEZ (PODEMOS-AV)
• 5. Don NICASIO MARTÍNEZ GRACIA (PODEMOS-AV)
Suplentes
• 1. Doña MARIA JOSÉ MARCO LLORENTE (PODEMOS-AV)
• 2. Don ALBERTO SANZ MARTÍNEZ (PODEMOS-AV)
• 3. Doña MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ ARANDA (PODEMOS-AV)
Candidatura núm.: 6. VOX (VOX)
• 1. Don MIGUEL CONTRERAS MARTÍNEZ
• 2. Doña MARIA SARA LÓPEZ PÉREZ
• 3. Don FERNANDO JOSÉ CASTILLO ÁLVAREZ
• 4. Doña MARÍA SOLEDAD LÓPEZ VALBURGOS
• 5. Don ALBERTO ENRIQUE PEÑUELAS FELIPE
Suplentes
• 1. Doña ESTHER MARÍA GARCÍA GARCÍA
• 2. Don MARIANO PASCUAL OVEJERO
• 3. Doña MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ COLOM
Candidatura núm.: 7. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
• 1. Don JULIÁN RUIZ NAVAZO
• 2. Doña MARÍA BELÉN REDONDO ORTIZ
• 3. Don RAÚL REJAS LÓPEZ
• 4. Doña MARINA CABRERO ALONSO
• 5. Don JOSÉ LUIS ALONSO SANZ
Suplentes
• 1. Doña MARÍA DOLORES ALONSO GUINALDO
• 2. Don JESÚS DE LOZAR DE GRADO
• 3. Doña MARÍA TERESA HERNÁNDEZ FUERTES
Candidatura núm.: 8. ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO)
• 1. Don FRANCISCO JAVIER BENITEZ VERGUIZAS (Independiente)
• 2. Doña MARIA DEL PILAR MEDINA ORTEGA (Independiente)
• 3. Don JUAN JESUS GIL BESCOS (Independiente)
• 4. Doña RAQUEL MIGUEL ANTOLIN (Independiente)
• 5. Don ALFREDO ARANGO SANCHEZ (Independiente)
Suplentes
• 1. Doña MARIA ANUNCIACION HERRERO TARILONTE (Independiente)
• 2. Don RAUL BREZMES NIETO (Independiente)
• 3. Doña MARIA TERESA GONZALEZ GORDILLO (Independiente)
Candidatura núm.: 9. IZQUIERDA UNIDA, MOVIMIENTO SUMAR, VERDES EQUO: EN COMÚN (IU-MS-VQ)
• 1. Don ENRIQUE GARCÍA DOMÍNGUEZ (IZQUIERDA UNIDA)
• 2. Doña MARÍA MILAGROS SOLANO RODRIGO (IZQUIERDA UNIDA)
• 3. Don GONZALO MORENO MURGA (IZQUIERDA UNIDA)
• 4. Doña TERESA MADRID MOLINA (IZQUIERDA UNIDA)
• 5. Don JOSÉ ALBERTO LORENZO PÉREZ (IZQUIERDA UNIDA)
Suplentes
• 1. Doña CARMEN CARAZO MARTÍNEZ (IZQUIERDA UNIDA)
• 2. Don ÁNGEL ALBERTO FLORES GAITÁN (IZQUIERDA UNIDA)
• 3. Doña ANA ISABEL GARCÍA GARCÉS (IZQUIERDA UNIDA)
Candidatura núm.: 10. PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)
• 1. Don ALFONSO CAAMAÑO GARCÍA
• 2. Doña IRENE MARCOS RAMOS
• 3. Don FRANCISCO QUIÑONES BERMEJO
• 4. Doña MARTA JIMENO ANTOLÍN
• 5. Don JESÚS JIMÉNEZ GARCÍA
Candidatura núm.: 11. PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC)
• 1. Don GONZALO ARANCÓN APARICIO
• 2. Doña MARÍA CRISTINA DÍEZ ARCE
• 3. Don CARLOS GÓMEZ LLORENTE
• 4. Doña MARÍA ISABEL ESTEBAN GALLEGO
• 5. Don MANUEL IBON GARCÍA BARRANCO
Suplentes
• 1. Doña MARÍA BEGOÑA CALZADA PEÑA
• 2. Don TOMÁS MARTÍNEZ GONZÁLEZ
• 3. Doña MARÍA ISABEL HERREROS MEDINA
Candidatura núm.: 12. SE ACABÓ LA FIESTA (SALF)
• 1. Don JOSE MARIA CORDOBA ALOS
• 2. Doña VANESA TORO BROCAL
• 3. Don DAVID CAVERO GONZALEZ
• 4. Doña TAMARA VARA ARLANZON
• 5. Don JUAN PEDRO ROMERA HERNÁNDEZ
Suplentes
• 1. Don JUAN PABLO MARTIN GARCIA
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE VALLADOLID
Circunscripción electoral: Valladolid
Candidatura núm.: 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
• 1. Doña ELISA PATRICIA GÓMEZ URBÁN
• 2. Don PEDRO LUIS GONZÁLEZ REGLERO
• 3. Doña LAURA PELEGRINA CORTIJO
• 4. Don SERGIO GARCÍA HERRERO
• 5. Doña ANA ISABEL CASADO RIDRUEJO
• 6. Don DIEGO VALLEJO MARTÍNEZ
• 7. Doña SARA MARÍA GALVÁN LOBATO
• 8. Don JUAN ANTONIO ESTEBAN SALAMANCA
• 9. Doña ALICIA VILLAR PÉREZ
• 10. Don JOSE MARÍA PRADOS TOLEDANO
• 11. Doña MARÍA LUISA BARTOLOME CANO
• 12. Don JOSÉ DOMINGO CASTAÑO BUENO
• 13. Doña MARÍA GÓMEZ MARTÍN
• 14. Don PABLO POVEDA ARIAS
• 15. Doña VERÓNICA GUTIÉRREZ GALVAN
Suplentes
• 1. Don ORLANDO ARANZANA MÉNDEZ
• 2. Doña MARÍA NIEVES GÓMEZ MUÑOZ
• 3. Don LUIS MIGUEL DE FRUTOS HERRERO
Candidatura núm.: 2. PARTIDO POPULAR (PP)
• 1. Doña MARÍA PARDO ÁLVAREZ
• 2. Don JOSÉ MARÍA EIROS BOUZA
• 3. Doña MARÍA PALOMA VALLEJO QUEVEDO
• 4. Don BORJA DEL BARRIO CASADO
• 5. Doña NOEMÍ ROJO SAHAGÚN
• 6. Don VÍCTOR DAVID ALONSO MONGE
• 7. Doña MARÍA ANTONIA LÓPEZ SÁENZ DE SANTAMARÍA
• 8. Don CÉSAR LÓPEZ PÉREZ
• 9. Doña ANDREA MARÍA ÁLVAREZ GARCÍA
• 10. Don ÓSCAR RODRÍGUEZ DE LAS HERAS
• 11. Doña NEREA MANRIQUE FRANCISCO
• 12. Don PABLO MIRANDA ROGER
• 13. Doña ESTER FERNÁNDEZ AMO
• 14. Don ALBERTO SANZ SÁNCHEZ
• 15. Doña MARÍA DE LAS MERCEDES FADRIQUE BERMEJO
Suplentes
• 1. Don JOSÉ ANDRÉS GARCÍA MORO
• 2. Doña GUADALUPE RITA RODRÍGUEZ LÓPEZ
• 3. Don AGAPITO BRAVO GUERRA
Candidatura núm.: 3. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS J.O.N.S. (FE de las JONS)
• 1. Don JUAN ANTONIO PERAL DISDIER
• 2. Doña DANIELA SANZ RUIZ
• 3. Don ÁLVARO TORÍO BARBADO
• 4. Doña MARIA YOLANDA RODRÍGUEZ PÉREZ
• 5. Don ÓSCAR SÁNCHEZ RICO
• 6. Doña RAQUEL BUILES CESTEROS
• 7. Don FRANCISCO JAVIER DEL CAMPO VELASCO
• 8. Doña MARIA FELICIDAD GÓMEZ GARRIDO
• 9. Don FERNANDO MARTÍNEZ ROBLES
• 10. Doña SORAYA TORRES LOBEJÓN
• 11. Don BAIRON PRIETO QUEIPO DE LLANO
• 12. Doña CAROLINA RUIZ GAÑÁN
• 13. Don ENRIQUE MERINO GONZÁLEZ
• 14. Doña MARÍA ELENA CESTEROS MUÑOZ
• 15. Don MIGUEL GARCÍA HERRERO
Suplentes
• 1. Doña INMACULADA JUDITH SUÁREZ CONTIOSO
• 2. Don LUIS FRANCISCO AGÚNDEZ GÓMEZ
• 3. Doña PILAR MAZÓN TOVAR
Candidatura núm.: 4. NUEVE CASTILLA Y LEÓN (NUEVECYL)
• 1. Doña MARÍA PILAR ALONSO MONTERO
• 2. Don FERNANDO CLAVERO MODROÑO
• 3. Doña MARIA AGUSTINA FRUTOS BAUTISTA
• 4. Don PABLO LEANDRO TRILLO LODEIRO
• 5. Doña MARINA CAMARGO ARES
• 6. Don IGNACIO BLANCO CARVAJAL
• 7. Doña JUDITH RUIZ BLANCO
• 8. Don MARIANO NIETO NÚÑEZ
• 9. Doña PILAR SEOANE MODROÑO
• 10. Don JORGE LUIS BLANCO GONZÁLEZ
• 11. Doña AMPARO CASERO ESCRIBANO
• 12. Don JAIME AREVALO DE LA CALLE
• 13. Doña NOELIA ÁVILA JIMÉNEZ
• 14. Don ANDRÉS ORTEGA ADÁN
• 15. Doña MARIA REBECA SERNA PÉREZ
Suplentes
• 1. Don OSCAR SOTO PALENCIA
• 2. Doña CÁRMEN GONZÁLEZ MUÑOZ
• 3. Don ROBERTO ROBLES RAMOS
Candidatura núm.: 5. PARTIDO NACIONALISTA DE CASTILLA Y LEÓN - UNION REFORMISTA CIUDADANA (PANCAL-URCI)
• 1. Don J. IGNACIO MORATINOS DELGADO-EL EMPECINADO-
• 2. Doña Mª YOLANDA PEREZ LOPEZ
• 3. Don JOSE MARIA SIGÚENZA PUERTAS
• 4. Doña CAMELIA CEREZO DEL VILLAR
• 5. Don JUAN ANTONIO TURIEL REY
• 6. Doña LORENA MORATINOS DELGADO
• 7. Don TIMOTEO GARCIA ROMERAL ARELLANO
• 8. Doña MARIA PILAR CUBERO VALDES
• 9. Don TOMAS FRANCISCO ARCONADA VILLAR
• 10. Doña MARIA DEL MAR OLIVA VEGANZONES
• 11. Don FCO. JAVIER PECHARROMAN GIL
• 12. Doña MERCEDES BLANCO PASTOR
• 13. Don MIGUEL ANGEL PEREZ ANDRES
• 14. Doña LETICIA RUIZ ESPESO
• 15. Don FCO. JAVIER VELEZ ORTEGA
Suplentes
• 1. Doña NATALIA SANCHEZ SANCHEZ
• 2. Don DIEGO SANCHEZ HERRERO
• 3. Doña BENITA NUÑEZ CALDERON
Candidatura núm.: 6. ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO)
• 1. Doña KATIA GARCIA CASAS
• 2. Don FELIX ANTONIO ESCUDERO RUIZ
• 3. Doña DANIELA GARRIDO MEDINA
• 4. Don DANIEL ASENSIO FERNANDEZ
• 5. Doña LETICIA FERNANDEZ FERNANDEZ
• 6. Don OSCAR FERNANDEZ CASAL
• 7. Doña ANA ISABEL CASAL PEREIRA
• 8. Don ALVARO BREZMES NIETO
• 9. Doña FELICIDAD CASAS MARTINEZ
• 10. Don AUGUSTO GARCIA RUIZ
• 11. Doña ANA MARIA GARCIA ALBA
• 12. Don DIEGO MANRIQUE BLANCO
• 13. Doña MARIA ANGELES PALENCIA ALVAREDO
• 14. Don VICENTE ORTEGA GALINDO
• 15. Doña PETYA PENEVA PETROVA
Suplentes
• 1. Don GABRIEL PEREZ SANZ
• 2. Doña MARIA DE LA O FARIÑAS CENDON
• 3. Don RUBEN GARCIA DIEZ
Candidatura núm.: 7. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
• 1. Doña MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA
• 2. Don IVÁN SERRANO PÉREZ
• 3. Doña CLARA GONZÁLEZ MARTÍN
• 4. Don RODRIGO HERNÁNDEZ GARCÍA
• 5. Doña ANA MARÍA MANZANO SOTO
• 6. Don RODRIGO DEL CAÑO ESPINEL
• 7. Doña AMANDA BARRAGÁN ÁLVAREZ
• 8. Don DAVID AGUADO ROBLEDO
• 9. Doña ROSA MARÍA RICO GARABITO
• 10. Don DANIEL GÓMEZ GONZÁLEZ
• 11. Doña MARÍA JESÚS BOCOS BOCOS
• 12. Don CRISTIAN DEL SER PASCUAL
• 13. Doña EVA NIETO RODRÍGUEZ
• 14. Don JAVIER GARCÍA SENDRA
• 15. Doña AZUCENA ALFONSO RECIO
Suplentes
• 1. Don FRANCISCO JULIÁN SERRANO GARCÍA
• 2. Doña ANA BEATRIZ ASENSIO HIDALGO
Candidatura núm.: 8. IZQUIERDA UNIDA, MOVIMIENTO SUMAR, VERDES EQUO: EN COMÚN (IU-MS-VQ)
• 1. Don JUAN GASCON SORRIBAS (IU-MS-VQ:EN COMUN)
• 2. Doña MARINA ECHEVARRIA SAEZ (IU-MS-VQ:EN COMUN)
• 3. Don JULIO PEREDA ALQUEGUI (IU-MS-VQ:EN COMUN)
• 4. Doña MARTA MARTINEZ PEREZ (IU-MS-VQ:EN COMUN)
• 5. Don DIEGO LAS HERAS ALONSO (IU-MS-VQ:EN COMUN)
• 6. Doña ROCIO ANGUITA MARTINEZ (IU-MS-VQ:EN COMUN)
• 7. Don DIEGO FERNANDEZ PEREZ (IU-MS-VQ:EN COMUN)
• 8. Doña CRISTINA COLINO AGUDO (IU-MS-VQ:EN COMUN)
• 9. Don ROBERTO SANCHEZ DE LA ROSA (IU-MS-VQ:EN COMUN)
• 10. Doña EVA DIEZ SANCHEZ (IU-MS-VQ:EN COMUN)
• 11. Don DAVID GONZALEZ SANZ (IU-MS-VQ:EN COMUN)
• 12. Doña MARIA JESUS VAZQUEZ GARCIA (IU-MS-VQ:EN COMUN)
• 13. Don ABDUL GADIRI DIALLO BAH (IU-MS-VQ:EN COMUN)
• 14. Doña LAURA DE LA CUESTA RUIZ (IU-MS-VQ:EN COMUN)
• 15. Don MANUEL SARAVIA MADRIGAL (IU-MS-VQ:EN COMUN)
Suplentes
• 1. Doña JENNIFER MOREAU HARLOW (IU-MS-VQ:EN COMUN)
• 2. Don GUILLERMO MARTIN CABELLO (IU-MS-VQ:EN COMUN)
• 3. Doña VIRGINIA DOMINGUEZ PEREZ (IU-MS-VQ:EN COMUN)
Candidatura núm.: 9. VOX (VOX)
• 1. Don JOSE ALBERTO DÍAZ PICO
• 2. Doña MARÍA DE FÁTIMA PINACHO FERNÁNDEZ
• 3. Don JESÚS JIMÉNEZ MIGUEL
• 4. Doña SILVIA GUILARTE AYUSO
• 5. Don MARIANO VEGANZONES DIEZ
• 6. Doña ANGÉLICA FERRÁNDIZ ASENSIO
• 7. Don LUIS CARLOS GIMÉNEZ BALMORI
• 8. Doña REBECA ARROYO OTERO
• 9. Don JESÚS FERNANDO DE DIEGO BARAHONA
• 10. Doña MARÍA AMELIA PASTOR ROBLES
• 11. Don DIONISIO ALBERTO CUADRADO TOQUERO
• 12. Doña AROA VALDÉS HERNÁNDEZ
• 13. Don RODRIGO LORENZO PAHINO
• 14. Doña VIRGINIA ARRONTE DE AVILA
• 15. Don LUIS ALBERTO MATARRANZ HERRERAS
Suplentes
• 1. Doña ATENEA SANTANA PASTOR
• 2. Don FERNANDO ANGEL VAZQUEZ DE PRADA VALARES
• 3. Doña MARIA DOLORES DE LA CUESTA SAENZ
Candidatura núm.: 10. POR ÁVILA (XAV)
• 1. Don JESÚS SÁNCHEZ JIMÉNEZ
• 2. Doña ANA BELÉN SÁNCHEZ GARCÍA
• 3. Don DAVID JIMÉNEZ MARTÍN
• 4. Doña Mª SOLEDAD MARTÍN LÓPEZ
• 5. Don RUBÉN GARCÍA SÁEZ
• 6. Doña MARÍA SANCHEZ FERRERO DÍAZ
• 7. Don JOSÉ VICENTE GARCÍA GARCÍA
• 8. Doña MÁXIMA HERNÁNDEZ MUÑOZ
• 9. Don ROBERTO AJATES RODRÍGUEZ
• 10. Doña ÁNGELA MARTÍN BUENO
• 11. Don JOSÉ ANTONIO OVEJERO GONZÁLEZ
• 12. Doña ROSA DÍAZ SERRANO
• 13. Don JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ CABALLERO
• 14. Doña INÉS PINDADO GONZÁLEZ
• 15. Don ÁNGEL SÁNCHEZ JIMÉNEZ
Suplentes
• 1. Doña MARÍA ISABEL MARTÍN JIMÉNEZ
Candidatura núm.: 11. MUNICIPALISTAS - ESPAÑA VACIADA (MEV)
• 1. Don DAVID SAN JOSE LOBATO (MUNICIPALISTAS - ESPAÑA VACIADA)
• 2. Doña SONSOLES GONZALEZ HERRAEZ (MUNICIPALISTAS - ESPAÑA VACIADA)
• 3. Don SANTIAGO ALVAREZ RODRIGUEZ (MUNICIPALISTAS - ESPAÑA VACIADA)
• 4. Doña MARIA JOSE VIAN DEL POZO (MUNICIPALISTAS - ESPAÑA VACIADA)
• 5. Don JAVIER GIL GARCIA (MUNICIPALISTAS - ESPAÑA VACIADA)
• 6. Doña VANESA MARTIN SUAREZ (MUNICIPALISTAS - ESPAÑA VACIADA)
• 7. Don JOAQUIN HERNANDEZ IGLESIAS (MUNICIPALISTAS - ESPAÑA VACIADA)
• 8. Doña MARIA PILAR NARANJO MARTIN (MUNICIPALISTAS - ESPAÑA VACIADA)
• 9. Don FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARCIA (MUNICIPALISTAS - ESPAÑA VACIADA)
• 10. Doña CRISTINA DEL AMO DEL AMO (MUNICIPALISTAS - ESPAÑA VACIADA)
• 11. Don JOSE DANIEL FUENTES ALONSO (MUNICIPALISTAS - ESPAÑA VACIADA)
• 12. Doña RUTH PALMERO SANCHEZ (MUNICIPALISTAS - ESPAÑA VACIADA)
• 13. Don ALEJANDRO ESTEBANEZ LAZARO (MUNICIPALISTAS - ESPAÑA VACIADA)
• 14. Doña MARIA CONCEPCION ALONSO GALAN (MUNICIPALISTAS - ESPAÑA VACIADA)
• 15. Don JOSE LUIS BRAVO SAN JUAN (MUNICIPALISTAS - ESPAÑA VACIADA)
Suplentes
• 1. Doña LARA DANIEL FUENTES GONZALEZ (MUNICIPALISTAS - ESPAÑA VACIADA)
• 2. Don ARTURO GONZALEZ SANZ (MUNICIPALISTAS - ESPAÑA VACIADA)
• 3. Doña MARIA ANGELES SERRANO MACHIO (MUNICIPALISTAS - ESPAÑA VACIADA)
Candidatura núm.: 12. PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA (PCTE)
• 1. Don IGNACIO JAVIER DIEZ ARAUZ
• 2. Doña ROSA MARIA COBO ZUBIA
• 3. Don CARLOS GUERRA ESCUDERO
• 4. Doña CRISTINA CEREZO MARTIN
• 5. Don DAVID NUÑEZ MUÑOZ
• 6. Doña MARIA CARMEN CASTELLANOS SANCHEZ
• 7. Don ALVARO DE PRADA GONZALEZ
• 8. Doña SILVIA ESPESO HERRERO
• 9. Don CARLOS PRESA IRAZABAL
• 10. Doña MARIA CRUZ VISITACION CORDERO ALONSO
• 11. Don FELIX MUÑOZ SANZ
• 12. Doña ARACELI RAQUEL VALCARCE RAMOS
• 13. Don DIEGO COLAS CARBAJO
• 14. Doña RAQUEL MOLINA GONZALEZ
• 15. Don JUAN CARLOS DELGADO MATILLA
Suplentes
• 1. Don MARIO IBAÑEZ LOBEJON
• 2. Doña ELCELINA SEMEDO TAVARES ROCHA
• 3. Don OSCAR GONZALEZ VITORES
Candidatura núm.: 13. PODEMOS - ALIANZA VERDE CYL 2026 (PODEMOS - AV)
• 1. Don MIGUEL ÁNGEL ANDRÉS LLAMAS (PODEMOS - ALIANZA VERDE)
• 2. Doña MARÍA ALMUDENA VILLARREAL VIDAL (PODEMOS - ALIANZA VERDE)
• 3. Don URBANO BLANCO MARTIN (PODEMOS - ALIANZA VERDE)
• 4. Doña SANDRA SAN JOSÉ MORO (PODEMOS - ALIANZA VERDE)
• 5. Don DAVID MARTÍNEZ DIEZ (PODEMOS - ALIANZA VERDE)
• 6. Doña MARÍA DEL HENAR PÉREZ PÉREZ (PODEMOS - ALIANZA VERDE)
• 7. Don JESÚS ÁNGEL SÁEZ CARRASCAL (PODEMOS - ALIANZA VERDE)
• 8. Doña ABRIL MARTIN IZQUIERDO (PODEMOS - ALIANZA VERDE)
• 9. Don EDUARDO ALONSO ANTÓN (PODEMOS - ALIANZA VERDE)
• 10. Doña ANA MARÍA TERESA OLIVA MANRIQUE (PODEMOS - ALIANZA VERDE)
• 11. Don JOSÉ MANUEL CAMPOS CARRIÓN (PODEMOS - ALIANZA VERDE)
• 12. Doña MARÍA JOSEFA CANAL RODRÍGUEZ (PODEMOS - ALIANZA VERDE)
• 13. Don MIGUEL JAIME LÓPEZ LERMA (PODEMOS - ALIANZA VERDE)
• 14. Doña MARÍA TERESA BARTOLOMÉ RAMOS (PODEMOS - ALIANZA VERDE)
• 15. Don JUAN ANTONIO HERAS GARCÍA (PODEMOS - ALIANZA VERDE)
Suplentes
• 1. Doña LUISA FERNÁNDEZ JIMÉNEZ (PODEMOS - ALIANZA VERDE)
• 2. Don JESÚS ÁNGEL MAESTRO ARANGO (PODEMOS - ALIANZA VERDE)
• 3. Doña MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ REGLERO (PODEMOS - ALIANZA VERDE)
Candidatura núm.: 14. POR UN MUNDO MAS JUSTO (MUNDO+JUSTO)
• 1. Doña EIDER RODRIGUEZ CAMPS
• 2. Don CARLOS IMAZ RONCERO
• 3. Doña LUISA MARIA SANZ CONDE
• 4. Don ANGEL FRANCISCO RAMOS CARBALLES
• 5. Doña ANA MARIA SANCHEZ VELASCO
• 6. Don JUAN DAVID TIBADUIZA GALLEGOS
• 7. Doña MARIA SORAYA CABALLERO GAÑAN
• 8. Don JOSE IGNACIO MIGUEL PAMPLIEGA
• 9. Doña ANA MARIA CUEVAS REOYO
• 10. Don JUAN SABADELL LOPEZ DE ARBINA
• 11. Doña MARIA CRISTINA RAMOS DE LEON
• 12. Don ROBERTO GUTIERREZ AMPUDIA
• 13. Doña MARIA DEL PILAR ALEJOS POLA
• 14. Don JUAN CLAUDIO NAVARRO CAÑADAS
• 15. Doña MARTA URUEÑA ALEJOS
Suplentes
• 1. Don MANUEL MARIJUAN CUEVAS
• 2. Doña MARIA DELROSARIO RODRIGUEZ FRAILE
• 3. Don CARLOS RODRIGUEZ ALVAREZ
Candidatura núm.: 15. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
• 1. Doña MITZIN MARIANA TRÁPAGA PEÑAFLOR
• 2. Don MIGUEL ÁNGEL NIETO GÓMEZ
• 3. Doña MARÍA ADELA FERNÁNDEZ DE BURGOS
• 4. Don DAVID FERNÁNDEZ ORTIZ
• 5. Doña MARÍA DEL CARMEN GARCÍA PÉREZ
• 6. Don ROBERTO ZURRO MUÑOZ
• 7. Doña MARÍA PRÁXEDES GONZÁLEZ REGUERO
• 8. Don DIEGO ESTEBAN GARCÍA
• 9. Doña MÓNICA SOFÍA BOMBÍN CANAL
• 10. Don JOAQUÍN MARINA OCAÑA
• 11. Doña EVA GONZÁLEZ GONZÁLEZ
• 12. Don DIEGO MARTÍN FERNÁNDEZ
• 13. Doña ESTER LIBIA PÉREZ PÉREZ
• 14. Don FERNANDO LAJO FERNÁNDEZ
• 15. Doña ANA GARCÍA QUEIPO
Suplentes
• 1. Don JUAN CASADO LARA
• 2. Doña ISABEL GARCÍA SÁNCHEZ
• 3. Don VÍCTOR MULAS GUTIÉRREZ
Candidatura núm.: 16. PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC)
• 1. Don JAVIER VILLAFAÑE OLMEDO
• 2. Doña INÉS REBOLLO ARRIBAS
• 3. Don SAMUEL YAGÜE GARCÍA
• 4. Doña JUDIT DEL HARO CAÑO
• 5. Don CARLOS PÉREZ CAAMAÑO
• 6. Doña MARÍA SAGRARIO MARTÍNEZ DE LA FUENTE
• 7. Don PEDRO SANZA BARTOLOMÉ SANZ
• 8. Doña MARÍA DEL CARMEN BILBAO LEÓN
• 9. Don FRANCISCO SANZA MARTÍN
• 10. Doña LARA MARCOS CONTRERAS
• 11. Don FRANCISCO JAVIER ANTOLÍN MARTÍNEZ
• 12. Doña MARÍA BEGOÑA ESTEBAN GALLEGO
• 13. Don FERNANDO JOSÉ GARCÍA SIETEIGLESIAS
• 14. Doña LAURA ESTEBAN MARTÍNEZ
• 15. Don ÁNGEL NORIEGA BAYÓN
Suplentes
• 1. Doña ELENA RUIZ BARTOLOMÉ
• 2. Don VÍCTOR MARIANO REVENGA RODRÍGUEZ
• 3. Doña AZUCENA DEL VAL GONZÁLEZ
Candidatura núm.: 17. SE ACABÓ LA FIESTA (SALF)
• 1. Doña ONECHA LOPEZ MERINO
• 2. Don MIGUEL ANGEL MORO SAEZ
• 3. Doña ELENA MARTIN ARRANZ
• 4. Don OMAR HERNANDEZ GONZALEZ
• 5. Doña SANDRA SANTIRSO OTERUELO
• 6. Don ALEJANDRO ANDRE ADANA VASQUEZ
• 7. Doña LAURA PEREZ-HICKMAN DIEZ
• 8. Don JOSE ANTONIO PALOMERO DEL AGUA
• 9. Doña MARIAN HERNANDEZ MARTIN
• 10. Don ABRAHAM SAN JOSE SANZ
• 11. Doña SONIA CHAMORRO GALVÁN
• 12. Don DANIEL CALVO FIGORSKI
• 13. Doña SONIA GONZALEZ REPISO
• 14. Don SANTIAGO SAN MIGUEL FERMOSO
• 15. Doña BEATRIZ AGUADO CABALLERO
Suplentes
• 1. Don JORGE MAESO MARTIN
• 2. Doña MARIA CARMEN FERNANDEZ PALENZUELA
• 3. Don DAVID PESCADOR GALINDO
JUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DE ZAMORA
Circunscripción electoral: Zamora
Candidatura núm.: 1. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
• 1. Don JESUS IÑAKI GOMEZ DOMINGUEZ
• 2. Doña PATRICIA MARTIN GUERRA
• 3. Don JAVIER GARCIA MARTIN
• 4. Doña MARIA VELASCO GARCIA
• 5. Don ISMAEL AGUADO FERREIRA
• 6. Doña ANA ISABEL SANTOS PEREZ
• 7. Don ANDRES AVELINO GONZALEZ CARNICERO
Suplentes
• 1. Doña MARIA AGUSTINA MARTIN VIÑAS
• 2. Don ABEL GARCIA PRIETO
• 3. Doña RAQUEL PASCUAL BLANCO
Candidatura núm.: 2. PARTIDO POPULAR (PP)
• 1. Doña LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ
• 2. Don JOSÉ LUIS BARRIGÓN VEGA
• 3. Doña MARÍA ISABEL BLANCO LLAMAS
• 4. Don JUAN DEL CANTO SEVILLANO
• 5. Doña ANA ISABEL CASTAÑO VILLARROEL
• 6. Don SANTIAGO MORAL MATELLÁN
• 7. Doña AINHOA ARAGUREN ELOY
Suplentes
• 1. Don JUAN CARLOS BUENO MARTÍN
• 2. Doña ESTHER SÁNCHEZ OLIVEROS
• 3. Don JUAN MANUEL PEDRÓN ALFONSO
Candidatura núm.: 3. AHORA DECIDE - ESPAÑA VACIADA (AD-EV)
• 1. Don MANUEL FUENTES LOPEZ (AD-EV)
• 2. Doña AROA JIMENEZ AGANZO (AD-EV)
• 3. Don LUIS ENRIQUE DIAZ CASADO (AD-EV)
• 4. Doña MARIA BEGOÑA SANCHEZ GIRALDO (AD-EV)
• 5. Don EMILIO MELGAR GALENDE (AD-EV)
• 6. Doña MARIA TERESA RITA ROMERO MATO (Independiente)
• 7. Don JUAN JESUS GALLEGO MUÑOZ (AD-EV)
Suplentes
• 1. Doña ELSINA FERNANDEZ GARCIA (AD-EV)
• 2. Don DIEGO MARTIN LORENZO MELCHOR (AD-EV)
• 3. Doña MARIE CLAIRE MATEOS HATJIIOANNOU (AD-EV)
Candidatura núm.: 4. PODEMOS - ALIANZA VERDE CYL 2026 (PODEMOS - AV)
• 1. Doña MARÍA DOLORES CARRERAS LUIS
• 2. Don MIGUEL ÁNGEL GUERRA COSME
• 3. Don SANTIAGO LÓPEZ VELASCO
• 4. Doña Mª INMACULADA VALDIVIA PABLO
• 5. Doña Mª DEL OLVIDO PÉREZ SANTOS
• 6. Doña ARGELINA FERNÁNDEZ LERA
• 7. Don FERNANDO BARRIO ÁLVAREZ
Suplentes
• 1. Doña Mª CARMEN CUESTA BENAVIDES
• 2. Don RAFAEL PRIETO MARTÍN
• 3. Doña ANTONIA MARTÍN VIZÁN
Candidatura núm.: 5. UNION DEL PUEBLO LEONES (U.P.L.)
• 1. Don ALFONSO MARTINEZ MARTIN
• 2. Doña MARIA ESTHER MARTIN SALUDES
• 3. Don JAVIER RAMOS ESCALERO
• 4. Doña ANA BELEN DE LA IGLESIA FERNANDEZ
• 5. Don CESAR MAYO RIOS
• 6. Doña MARTA VICENTE DOMINGUEZ
• 7. Don LUIS ANGEL FERRERAS GUTIERREZ
Suplentes
• 1. Doña GEMA SANCHEZ GONZALEZ
• 2. Don SANTIAGO LORENZO HERRERO
• 3. Doña ANA BELEN GARCIA RIVERA
Candidatura núm.: 6. PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)
• 1. Don AGUSTÍN HERNÁNDEZ ARAÚJO
• 2. Doña ROSA BELÉN GASPAR JIMÉNEZ
• 3. Don MIGUEL ÁNGEL MACÓN GUTIÉRREZ
• 4. Doña CRISTINA ESCAJA DOMÍNGUEZ
• 5. Don ALFONSO MIGUEL PÉREZ URBANO
• 6. Doña PATRICIA DE INÉS SUTIL
• 7. Don JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ VICENTE
Suplentes
• 1. Doña MELISA REVIDIEGO DEL ESTAL
Candidatura núm.: 7. IZQUIERDA UNIDA, MOVIMIENTO SUMAR, VERDES EQUO: EN COMÚN (IU-MS-VQ)
• 1. Don MIGUEL ÁNGEL VIÑAS GARCÍA
• 2. Doña MARÍA EUGENIA CABEZAS CARRERAS
• 3. Don JESÚS NIETO MAYO
• 4. Doña ANA BELÉN GONZÁLEZ ROGADO
• 5. Don MANUEL DE LA FUENTE CALVO
• 6. Doña LAURA DOMNINA RIVERA CARNICERO
• 7. Don JOSÉ ANTONIO ALONSO MURIEL
Suplentes
• 1. Doña MARÍA INMACULADA LUCAS BARAJA
• 2. Don PABLO NOVO ESPIÑEIRA
• 3. Doña MARÍA ISABEL GARCÍA MURIEL
Candidatura núm.: 8. VOX (VOX)
• 1. Doña MARIA LUISA CALVO ENRIQUEZ
• 2. Don JONATHAN GARCIA GARCIA
• 3. Doña VANESSA BLANCO BERMEJO
• 4. Don NICANOR MOZO ROMAN
• 5. Doña ANTONIA SAN SEGUNDO MALDONADO
• 6. Don RAUL GOMEZ JAMBRINA
• 7. Doña MARIA LUZ ARENAL BARBULO
Suplentes
• 1. Don JOSE LUIS MORALES CARBAJO
• 2. Doña MARIA PIEDAD MORERA HERNANDEZ
• 3. Don JUAN BARTUAL MAGRO
Candidatura núm.: 9. PARTIDO REGIONALISTA DEL PAIS LEONES (PREPAL)
• 1. Don FRANCISCO IGLESIAS CARREÑO
• 2. Doña MARÍA PAZ FERNÁNDEZ VILLAR
• 3. Doña TERESITA LORETO ÁLVAREZ PÉREZ
• 4. Don MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ VALLE
• 5. Doña EMMA RODRÍGUEZ CENTENO
• 6. Don ISRAEL SAMPEDRO GONZÁLEZ
• 7. Doña LUISA PÉREZ PASTOR
Suplentes
• 1. Doña MARTA JAMBRINA GALÁN
• 2. Doña MARÍA TRÁNSITO ESTEBAN RAMÍREZ
• 3. Don ANTONIO HERNÁNDEZ PÉREZ
• 4. Don JOSÉ MIGUEL TRUFERO BARRIOS
• 5. Doña MARIA ISABEL LORENZO MACIAS
• 6. Don ANTONIO ALFONSO HERNÁNDEZ
• 7. Don IVÁN PRADO ANDRÉS
• 8. Doña MARÍA BERNARDA MARCOS HERAS
Candidatura núm.: 10. NUEVE CASTILLA Y LEÓN (NUEVECYL)
• 1. Don DANIEL ANDRINO MELCHOR
• 2. Doña BEATRIZ FLOREZ GARCIA
• 3. Don PEDRO CONDE DE CASO
• 4. Doña SILVIA GARCIA GALLARDO
• 5. Don JUAN MANUEL NUEVO RUBIO
• 6. Doña TANIA ALONSO VILLAR
• 7. Don JAVIER DIAZ BERNABE
Suplentes
• 1. Doña TERESA MELCHOR DE PAZ
• 2. Don MIGUEL ANGEL MARTIN DE LA CRUZ
• 3. Doña APOLONIA RODRIGUEZ SEGURADO
Candidatura núm.: 11. ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO)
• 1. Don ALEJANDRO ALONSO VICENTE
• 2. Doña ANA MARÍA REDONDO ALVAREDO
• 3. Don LUIS MIGUEL CEJUELA CASADO
• 4. Doña MARÍA INÉS ACEVES BALLESTEROS
• 5. Don JUAN JESUS CENTENO GARCIA
• 6. Doña MARÍA INMACULADA SÁNCHEZ CUESTA
• 7. Don HUGO ORTIZ PEREX
Suplentes
• 1. Doña MÓNICA AGUADO ROALES
• 2. Don UNAI GOMEZ GONZALEZ
• 3. Doña CONCEPCIÓN CASAS ALVAREDO
Candidatura núm.: 12. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
• 1. Doña ROSA MARÍA FUENTES
• 2. Don JUAN JOSÉ CABRERO ANDRÉS
• 3. Doña SAMARA LOZANO VAZQUEZ
• 4. Don ANTONIO JAVIER CHAMORRO FERNÁNDEZ
• 5. Doña CELIA TORRECILLA PÉREZ
• 6. Don JULIAN BARBERO BALLESTEROS
• 7. Doña ANDREA CABRERO ALONSO
Suplentes
• 1. Don JOSÉ CARLOS PALOMINO VERGARA
• 2. Doña ANDREA PEÑA VICARIO
• 3. Don HECTOR ALONSO MIGUEL
Candidatura núm.: 13. PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC)
• 1. Don SERGIO VARONA PÉREZ
• 2. Doña MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ ARAICO
• 3. Don LUIS CUESTA MOISÉN
• 4. Doña MARÍA JESÚS CONTRERAS FERNÁNDEZ
• 5. Don DIEGO SANTAMARÍA MERINO
• 6. Doña MARÍA MONTSERRAT GARCÍA GARCÍA
• 7. Don NICOLÁS GONZÁLEZ ORTEGA
Suplentes
• 1. Doña MARÍA BLANCA LÓPEZ SAINZ
• 2. Don FÉLIX GUTIÉRREZ IZARRA
• 3. Doña MARÍA MILAGROS ESTEBAN DÍEZ
Candidatura núm.: 14. POR UN MUNDO MAS JUSTO (MUNDO+JUSTO)
• 1. Doña MIREN JOSU MONEO VILORIA
• 2. Don MARIO KOSTOV GORANOV
• 3. Doña ISABEL MARINA HERRERO DIMAS
• 4. Don JAVIER MARIJUAN IZQUIERDO
• 5. Doña CRISTINA MARQUÉS DE FRUTOS
• 6. Don FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SANZ
• 7. Doña MARIAN ALMUDENA MIGUELEZ MEDINA
Suplentes
• 1. Don JOSÉ MARIA SANTOS RODRIGUEZ
• 2. Doña MARÍA FRANCISCA GARCÍA HERRERO
• 3. Don RAFAEL ASTORGA FERNÁNDEZ
Candidatura núm.: 15. SOBERANIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA (SAE)
• 1. Don RUBEN RODRIGUEZ FERRERO
• 2. Don JOSE ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ
• 3. Don JOSE ALBERTO MARTIN GONZALEZ
• 4. Doña ANTONIA PEREZ VIEIRA
• 5. Doña DOMINGA FERRERO MORAN
• 6. Don ROBERTO ALONSO DIEZ
• 7. Doña MANUELA FERRERO MORAN
Suplentes
• 1. Don JESUS SAN ROMAN GARCIA
• 2. Doña ANGELINA FERNANDEZ CENTENO
• 3. Don MANUEL MONTERO GARCIA
Candidatura núm.: 16. SE ACABÓ LA FIESTA (SALF)
• 1. Doña CARLOTA JOURDAIN DE THIEULLOY SORIANO
• 2. Don DANIEL ROBLES MORALA
• 3. Doña MARIA CYNTHIA GARROTE BALLESTERO
• 4. Don OSCAR PASCUAL FERRERO
• 5. Doña MONICA PASCUAL VILLAPALOS
• 6. Don JOSE CARLOS DEVESA FERNANDEZ
• 7. Doña VIRGINIA RODRIGUEZ MANZANO
Suplentes
• 1. Don ENRIQUE ARROYO GUIJARRO
• 2. Doña BEATRIZ SALGADO PANIAGUA