Mañueco sorprende con su propuesta de 'números 1' para el 15-M: apuesta total por las mujeres y renovación del 65%

El presidente del Partido Popular de Castilla y León (PPCyL) y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha dado a conocer este miércoles su propuesta de candidatos principales, los llamados “números uno”, para las elecciones autonómicas en las nueve provincias de la comunidad.

La lista para el 15M, que incluye siete mujeres y dos hombres, refleja un alto grado de renovación: más del 65 % de los candidatos ocuparán esta posición por primera vez, en unos comicios autonómicos con varias sorpresas y con premios para algunas de las consejeras que más han batallado en durante la legislatura, como es el caso de Rocío Lucas por Soria y Leticia Sánchez por Zamora.

Llama la atención la apuesta por las mujeres y por la renovación, ya que en los comicios de 2022 solo lideraban las provincias Lucas en Soria e Isabel Blanco en Zamora. Por ejemplo se caen de primeros de lista nombres importantes como Carlos Fernández Carriedo (Palencia) o Suárez-Quiñones (León). Además, al tratarse de listas cremalleras, abre la posibilidad de que los números tres también sean mujeres.

En Valladolid irá de número 1 María Pardo, actual directora general de Vivienda y que ha tomado mucho protagonismo estos cuatro años por sus conocimientos en una materia, que puede ser decisiva a la hora de contar con los votos de los jóvenes con la situación que se vive actualmente.

Según ha explicado Fernández Mañueco, la propuesta se ha elaborado tras consultas con los presidentes provinciales del partido y ahora deberá ser ratificada por los comités electorales de cada provincia, así como por el comité electoral regional, en los próximos días.

Candidatos por provincia

Ávila: Cristina Sanchidrián, arquitecta municipal del Ayuntamiento de Ávila y Jefa de Servicio de Movilidad y Transformación Digital desde enero de 2025. En 2022 fue José Francisco Hernández.

Burgos: Marta Arroyo, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, exalcaldesa de Salas de los Infantes (2011-2019) y técnica de la Diputación Provincial de Burgos. En 2022 fue Ángel Ibáñez.

León: María José Álvarez, diplomada en Magisterio y empresaria en el sector industrial y comercial, exconcejala del Ayuntamiento de León (2011-2015). Hace cuatro años fue Quiñones.

Palencia: Mª de las Mercedes Cófreces Martín, ingeniera de Montes e Ingeniera Técnica Agrícola, funcionaria de carrera con formación en gestión pública local, sostenibilidad y medio ambiente. Sustituye como número 1 a Carriedo.

Salamanca: Alfonso Fernández Mañueco, presidente del PPCyL desde 2017 y presidente de la Junta de Castilla y León desde 2019, con experiencia como alcalde de Salamanca y consejero de la Junta. Como es lógico, el presidente repite .

Segovia: Francisco Vázquez Requero, licenciado en Derecho y funcionario de carrera, actualmente secretario autonómico del PPCyL y vicepresidente primero de las Cortes regionales. Mañueco vuelve a confiar en Vázquez como hace 4 años.

Soria: Rocío Lucas Navas, licenciada en Derecho y consejera de Educación desde 2019, funcionaria de carrera del Cuerpo Superior de la Administración de Castilla y León. Repite.

Valladolid: María Pardo, profesora de Derecho Administrativo y doctora Cum Laude, directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta. Sustituye a Jesús Julio Carnero.

Zamora: Leticia García, licenciada en Derecho y consejera de Industria, Comercio y Empleo desde julio de 2024, funcionaria de carrera del cuerpo superior de la JCyL. Toma el testigo de Isabel Blanco.

Con esta propuesta, Fernández Mañueco apuesta por un equilibrio entre experiencia y renovación, con una clara presencia femenina y un enfoque en la gestión pública y el desarrollo provincial.