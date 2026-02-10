La Castilla y León que respira tranquila: líder nacional en hogares que ya han pagado la hipoteca

El sueño de cualquiera, pagar la hipoteca se puede decir que en Castilla y León está más cerca, ya que se consolida como la comunidad autónoma con mayor proporción de hogares que viven en una vivienda en propiedad ya completamente pagada, mientras que Cataluña, Baleares y Madrid registran los porcentajes más bajos.

Los últimos datos de 2025 del INE reflejan un claro contraste territorial en el acceso y la forma de tenencia de la vivienda en España, con un interior más propietario y grandes polos urbanos donde la hipoteca y el alquiler ganan peso.

La vivienda en propiedad sin hipoteca sigue siendo mayoritaria en buena parte del interior peninsular, con Castilla y León a la cabeza, donde el 58,4% de los hogares reside en un inmueble ya completamente pagado.

Le siguen Extremadura (56,3%), Asturias (56,2%), Galicia (55,8%) y La Rioja (55,6%), configurando un patrón claro de comunidades con población más envejecida, menor presión de precios y un parque residencial consolidado.

En el extremo opuesto se sitúan las regiones con mercados inmobiliarios más tensionados y dinámicos. Cataluña (40,9%), Baleares (42,1%) y Madrid (44%) son las comunidades donde menos hogares disfrutan de una vivienda en propiedad sin hipoteca, reflejo del mayor coste de acceso a la vivienda y del peso creciente del endeudamiento y el alquiler.

El mapa de régimen de propiedad en España refuerza esta brecha territorial. Comunidades como Castilla-La Mancha (73%), Extremadura (76,2%), Andalucía (77,5%) o Castilla y León (81,2%) presentan porcentajes muy elevados de hogares en vivienda en propiedad —sumando tanto los que ya han pagado la hipoteca como los que aún la mantienen—, muy por encima de los registros de las regiones costeras y los grandes núcleos urbanos.

En cambio, Cataluña (67,1%), Baleares (67,1%) y Canarias (66,8%) aparecen entre las comunidades con menor peso de la propiedad, lo que apunta a una mayor presencia del alquiler y de otras fórmulas de acceso residencial.

Dónde pesa más la hipoteca

En cuanto a la vivienda en propiedad con hipoteca, los mayores porcentajes se concentran en Andalucía (26,7%), País Vasco y Cantabria (26,5%), Cataluña (26,2%) y Navarra (26%), comunidades donde una parte importante de los hogares aún está pagando su vivienda.

Por el contrario, los niveles más bajos de hipoteca —todos por debajo del 20%— se registran en Galicia (17,3%), Canarias (19,3%) y Extremadura (19,9%), reforzando la idea de un mercado más estabilizado y menos dependiente del crédito hipotecario.

En conjunto, los datos dibujan una España inmobiliaria a dos velocidades: un interior donde predomina la vivienda en propiedad ya pagada y una periferia urbana y turística donde el acceso a la vivienda es más complejo, con mayor endeudamiento y una creciente importancia del alquiler.