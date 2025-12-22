IU tiende la mano a Podemos para presentarse unidos en Castilla y León y emular el "éxito" de Extremadura

El órgano político de la coordinadora de Izquierda Unida en Castilla y León ha pospuesto este domingo la celebración de un referéndum interno para aprobar el proceso de concurrencia conjunta con Movimiento Sumar y Verdes Equo. La organización afirma seguir "con la mano tendida" a Podemos para que participe en el proceso político y espera en este tiempo llegar a un acuerdo de cara a los próximos comicios autonómicos, "como ha hecho en Extremadura y esperamos que suceda en Aragón".

"El resultado de la izquierda transformadora en Extremadura es un éxito y un ejemplo para todo el espacio de la izquierda transformadora del país", ha afirmado Juan Gascón, coordinador de IU en Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, después de que Unidas por Extremadura, la coalición que engloba a IU, Podemos y Alianza Verde en la región extremeña, subiese de cuatro a siete diputados autonómicos en las elecciones de este domingo.

El órgano político de la coordinadora autonómica de la organización ha aprobado este domingo, con un respaldo del 86% y sin votos en contra, posponer la celebración de un proceso de ratificación con las bases de la coalición de izquierdas iniciada con el Movimiento Sumar y Verdes Equo. El proceso de ratificación se dará en enero, con una fecha concreta por determinar.

En este tiempo, el candidato a la Presidencia de la Junta ha remarcado la importancia de generar una "alternativa" y un programa político "para transformar Castilla y León" y para "disputar la comunidad al PP". "En estos momentos de auge de la extrema derecha, las organizaciones políticas de la izquierda transformadora nos tenemos que poner de acuerdo en lo importante", ha asegurado Gascón.

Desde los meses de verano, la organización ha instado a "fuerzas de la izquierda transformadora" en Castilla y León a formar un frente común. Hasta el momento, Sumar y Verdes Equo han aceptado entrar en esta coalición, no así Podemos. "En su momento lamentamos que Podemos no quisiera participar, creemos que sus motivos no son tan relevantes tras las elecciones de Extremadura y el buen resultado electoral de la izquierda transformadora", afirma Gascón.

IU espera llegar a un acuerdo de cara a los próximos comicios autonómicos, "como ha hecho en Extremadura y esperamos que suceda en Aragón". La organización insta a negociar con otras formaciones políticas desde la realidad de la comunidad y la conversación en torno a programas y políticas concretas. "Defendemos un programa y una candidatura que reúna a todas las fuerzas políticas de la izquierda transformadora sin exclusiones ni vetos", ha declarado Gascón, "para trabajar en una propuesta política que sirva para el futuro de la Comunidad".