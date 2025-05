Juan Gascón (IU): "Es necesaria una candidatura de unidad, con primarias y sin imposiciones de líderes ni lideresas"

La izquierda alternativa atraviesa un momento de dificultad en España debido a sus divisiones y a la cada vez mayor dificultad de diálogo entre las fuerzas que componen la coalición Sumar, capitaneada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y Podemos, que se presentó en el seno de esa alianza a las generales pero salió de la misma en diciembre de 2023.

Esas tensiones se han incrementado a raíz del anuncio del incremento del gasto militar por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la línea de las exigencias de la UE y la OTAN, al que se ha opuesto frontalmente Podemos, que está usando esa cuestión para hacer oposición al Ejecutivo, y que tampoco convence a algunas de las fuerzas que integran Sumar.

Una de ellas, Izquierda Unida, la formación histórica de la izquierda, que se configuró en 1986 al calor de las protestas contra la permanencia en la OTAN, tras el referéndum de aquel año, se ha mostrado contraria a ese incremento del gasto militar y ha llegado a pedir la dimisión del ministro de Defensa, Fernando Grande-Marlaska, por pretender la compra de balas a Israel.

Pero mientras las tensiones a nivel nacional han separado cada vez más a las fuerzas de la izquierda alternativa, con un riesgo cada vez mayor de ruptura del Gobierno de coalición, en Castilla y León las formaciones progresistas se encuentran en un proceso inverso, de acercamiento, con el objetivo de contribuir a desbancar al PP tras 39 años al frente de la Junta.

La situación en la Comunidad, donde tendrán lugar las próximas elecciones, como tarde, en marzo de 2026, es muy diferente. Izquierda Unida y Podemos llevan trabajando juntas durante los últimos tres años, ya que se presentaron juntas como Unidas Podemos en los últimos comicios y el procurador Pablo Fernández ha representado también a la histórica formación de izquierdas.

Además, la relación de ambas formaciones con la coordinadora de Movimiento Sumar en Castilla y León, la catedrática Marina Echebarría, es fluida, y la posibilidad de acuerdo es mucho mayor que en unas hipotéticas generales, habida cuenta, además, de las dificultades para lograr representación en una comunidad tradicionalmente conservadora presentándose por separado.

Nacho Valverde / ICAL IU exige "responsabilidad" a Mañueco ante el "bloqueo" del PP al reparto de menores inmigrantes

Izquierda Unida es la formación de la izquierda alternativa que cuenta con una mayor implantación territorial en la Comunidad, ya que ostenta la Alcaldía de Zamora, en manos de Francisco Guarido, y participa en el Gobierno de ayuntamientos importantes como el de Miranda de Ebro, donde la socialista Aitana Hernando se encuentra apoyada por los concejales de la formación.

El partido, además, ha contado históricamente con procuradores en las Cortes y sus ediles han sido determinantes en gobiernos municipales de otras localidades y pueblos, siendo la formación más pegada al territorio y con un músculo militante más potente de las que componen el bloque a la izquierda del PSOE, debido a su trayectoria histórica.

Juan Gascón (Alcañiz, 1975) es el coordinador general de Izquierda Unida en Castilla y León desde 2020 y atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León para desgranar las claves del proceso de confluencia de las formaciones de izquierda de cara a las próximas elecciones autonómicas que, a su juicio, debería basarse en primarias abiertas y "sin imposiciones de líderes o lideresas".

Pregunta.- Dentro de 10 meses finaliza una legislatura en la que Izquierda Unida ha estado representada en las Cortes de Castilla y León por el procurador Pablo Fernández, de Podemos, ¿cómo valoran la labor de Fernández durante estos tres años?, ¿se han sentido representados?

Respuesta.- Creo que ha hecho una buena labor en las Cortes de Castilla y León y dentro de Podemos, pero está claro que el espacio de Unidas Podemos no ha salido fortalecido, no se ha trabajado para profundizar en las cosas que iniciamos en una campaña de una convocatoria anticipada de elecciones.

Valoramos toda la labor institucional pero creemos que se hubiese podido hacer más trabajo territorial. Nuestra propuesta de coalición era la de un proyecto que no llevara el nombre de ninguna de las dos fuerzas políticas y ha sido un poco particular tener una representación en Castilla y León que desaparecía en el resto del espacio.

"Creemos que se hubiese podido hacer más trabajo territorial"

Pero la relación personal ha sido muy buena, independientemente del trabajo que cada uno desarrollamos en nuestro espacio político, yo con una labor más en el territorio y él en el ámbito institucional y estatal.

P.- En marzo de 2026, como tarde, tendrán lugar las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León, ¿cómo afrontan esos comicios?, ¿consideran que es imprescindible la unidad con el resto de fuerzas a la izquierda del PSOE para desbancar al PP después de 39 años?

R.- Consideramos que es fundamental la unidad política en torno a un programa y en torno a un proceso de construcción de la unidad, que no puede ser la de que haya un espacio hegemónico que establezca cuales son las normas.

"Es fundamental la unidad política en torno a un programa y en torno a un proceso de construcción"

Debemos poder decidir el programa desde el debate con los movimientos sociales, con el resto de partidos políticos, con la sociedad y con los sindicatos de clase y articular un espacio en el que se construya la candidatura en torno a unas primarias abiertas que se tendrían que construir desde ya e Izquierda Unida está en eso.

P.- ¿Han iniciado ya contactos con otras formaciones políticas de cara a esa posible confluencia?

R.- Si, esta propuesta se la hemos hecho llegar tanto a Podemos como a Sumar y la verbalizaremos dentro de poco como Izquierda Unida. Este mismo mes de mayo tenemos la coordinadora regional donde plantearemos tener una referencia dentro del espacio y también articular un espacio más grande que nosotros mismos.

"Hemos hecho llegar nuestra propuesta a Podemos y a Sumar"

P.- La relación entre Sumar, coalición de la que forman parte, y Podemos a nivel nacional está siendo difícil pero en Castilla y León sigue habiendo una interlocución constante entre IU y Podemos, ante esa representación compartida en las Cortes, ¿considera que sería viable repetir la fórmula de Unidas Podemos que concurrió a las últimas elecciones autonómicas?

R.- No, consideramos que no es viable la repetición de lo que se construyó en 2022 para una convocatoria que se hizo de manera precipitada por parte de Mañueco. Creemos que hay que articular algo más amplio y poner en el foco que llevamos desde 1987 gobernados por el PP y que eso ha hecho que nuestra Comunidad tenga un nivel de fracaso muy grande.

P.- El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha llegado a afirmar que sería necesario un cambio de siglas que superase la marca Sumar, ¿cree que Sumar debería presentarse a las próximas elecciones autonómicas o considera que debería crearse un proyecto nuevo?

R.- Creemos que Movimiento Sumar tiene que formar parte del proceso de generación de una fuerza mayor y creo que tanto Movimiento Sumar como Podemos están por la labor y hay que dejar de lado los problemas que haya en Madrid y poner los problemas de Castilla y León en el centro de la política.

"Hay que dejar de lado los problemas que haya en Madrid y poner los problemas de Castilla y León en el centro"

En cuanto a la coalición, nosotros no estuvimos de acuerdo en su momento en que llevara el nombre de una de las fuerzas y tendríamos que ponernos de acuerdo en una suma de los movimientos políticos que conformasen ese espacio, porque Izquierda Unida también reivindica su papel como fuerza con más implantación territorial en Castilla y León.

P.- Debido a esa implantación territorial con la que cuentan, ¿se han planteado en algún momento la posibilidad de reemprender un camino en solitario con su propia marca ante las divisiones en el ámbito de la izquierda o de reivindicar un papel preponderante en el nuevo espacio político?

R.- Creo que el proceso hay que construirlo con la gente, IU es una fuerza que está en el territorio, una fuerza humilde pero tan humilde como el resto de fuerzas de la izquierda en Castilla y León. Hay que construir desde lo concreto si estamos de acuerdo en que hay que construir un futuro para nuestros hijos y nuestras hijas.

"Izquierda Unida no reclama más protagonismo pero tampoco menos"

Creemos que tenemos que tener un planteamiento de la Comunidad en positivo y no siempre en contra de las políticas que se hacen en el Gobierno de España y luego decidir que personas son las adecuadas. IU no reclama más protagonismo pero tampoco menos, el protagonismo que nos dé la gente en unas primarias abiertas y construidas desde abajo.

P.- ¿Se ve como candidato de esa candidatura de izquierdas en las próximas elecciones autonómicas?, ¿tiene alguna preferencia sobre quién debería serlo?

R.- Yo estoy dispuesto a asumir la candidatura a la Presidencia de la Junta como Izquierda Unida y eso se debatirá dentro de los órganos de IU. Después, la articulación de un espacio mayor habrá que ver de qué manera y la construcción más democrática desde nuestro punto de vista es articular unas primarias abiertas en las que participe la mayor cantidad de gente.

"Yo estoy dispuesto a asumir la candidatura a la Presidencia de la Junta como Izquierda Unida"

Lo que planteamos a nivel estatal a otras fuerzas creo que es lo que debemos aplicar a nivel autonómico y a nosotros mismos.

P.- ¿Cuáles deberían ser los principales postulados de esa candidatura para convencer a la ciudadanía de Castilla y León de la necesidad de un cambio?

R.- Castilla y León no está en la línea del PP de Castilla y León. Plantear que nuestra gente no quiere que los menores migrantes, que niños y niñas de otros países, vengan a nuestra Comunidad creemos que es un planteamiento del PP de Madrid, no del de aquí.

Creemos que Castilla y León es una comunidad solidaria y hay que construir una Comunidad distinta a la que el PP quiere dibujar y que tiene más que ver con la realidad de los pueblos y de las ciudades. La implantación en lo municipal hace que tengamos los pies en el suelo y desde ahí podemos construir una Castilla y León diferente.

"Castilla y León es solidaria, está en contra de la guerra y contra las macrogranjas"

También una Comunidad en contra de la guerra, independientemente de que la gestione un Gobierno del PP o del PSOE. La gente está por la labor de una movilización social que diga no a la guerra de la forma más explicita posible y en eso también está la Comunidad.

Además, hay una queja relevante en los pueblos contra las macrogranjas, las plantas de biogás, proyectos eólicos o fotovoltaicos que utilizan Castilla y León como fórmula extractiva de energía para desarrollar otros territorios y la gente ve que el rol del PP está más al servicio de Génova o de Madrid que de Castilla y León y eso hay que combatirlo en todos los espacios.

P.- Si finalmente se configura ese proyecto unido de izquierdas, ¿cree que existe una base social suficiente para igualar o mejorar sus resultados de 2022 en los que obtuvieron un procurador?

R.- Yo percibo que hay una base social que está por el cambio y la fiesta de Villalar de este año supuso un músculo muy relevante para la izquierda. PP y Vox han dejado que una fiesta que tendría que ser de toda la Comunidad se convierta en una fiesta de la izquierda y que la construcción de la fiesta se haya llevado a cabo sin la participación del Gobierno de la Junta.

"Hay una base social que está por el cambio"

Mucha gente joven está en la construcción de ese espacio y en ese espacio el PP no tiene un rol, porque lleva 39 años gobernando la Comunidad, y no creo que Castilla y León se pueda construir por oposición a otros gobiernos, se tiene que construir en positivo con un proyecto solidario, alternativo, de generación de empleo y de mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

P.- ¿Qué exigencias le harían al candidato del PSOE, Carlos Martínez, para apoyarle en una hipotética investidura si les diesen los números para desbancar a Mañueco?

R.- Creo que hay que ir paso a paso. El PSOE no representa lo que representa Izquierda Unida pero hay que mostrar que hay posibilidades de una alternativa que termine con una hegemonía del PP que era mucho mayor con Juan Vicente Herrera y de cuyas rentas ha estado viviendo Mañueco.

Eso pasa por construir junto con otra gente, por ejemplo, en Zamora Francisco Guarido gobierna con tres concejales del PSOE y en Miranda de Ebro la alcaldesa socialista, Aitana Hernando, gobierna con los cuatro concejales de IU y Podemos, no podemos concebir la democracia como estar generando siempre confrontación entre nosotras y nosotros.

"El PSOE no es lo mismo que IU pero podemos ponernos de acuerdo para que la Comunidad cambie"

La democracia es construir con quien piensa diferente y el PSOE no es lo mismo que IU pero podemos ponernos de acuerdo en cuales son las bases para que nuestra Comunidad dé un giro de 180 grados.

P.- A nivel nacional IU ha endurecido cada vez más el tono con el PSOE, sobre todo a raíz del anuncio del incremento del gasto militar, y ha llegado a pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el proyecto de compra de balas a Israel, ¿corre peligro el Gobierno de coalición e Izquierda Unida podría plantearse salir del mismo?

R.- Creo que no es tanto que corra peligro el Gobierno sino que el PSOE, una vez que acuerda una serie de aspectos con el resto de sujetos políticos del Ejecutivo, lo que no puede hacer es incumplirlos. El problema de Marlaska no era contra IU sino contra Sánchez, porque es quien dijo que no se iban a comprar más armas a Israel.

Si nosotros seguimos en el Gobierno es porque se cumple el acuerdo de coalición y porque conseguimos mejoras para la clase trabajadora. No es estar por estar, sino estar para conseguir transformar la sociedad en la línea de nuestro programa político. Una vez hay un acuerdo de coalición no podemos poner en constante duda ese acuerdo.

"El problema de Marlaska no era contra IU sino contra Sánchez, porque es quien dijo que no se iban a comprar más armas a Israel"

Con respecto al rearme, Izquierda Unida se constituyó a raíz del movimiento político y social de 1986 contra la OTAN y nosotros seguimos en la misma línea pero lo que no se puede pedir es a la fuerza pequeña que se salga de un Gobierno porque el PSOE no está cumpliendo con el acuerdo de coalición con el que se ha comprometido por escrito.

La gente tiene claro que si IU está en un Gobierno es para que se cumpla aquello que consigue introducir en el acuerdo. La gente se puede fiar de IU.

P.- Imagino que será difícil permanecer en un Gobierno que aboga por la permanencia en la OTAN de forma entusiasta y está en una línea de aumento del gasto militar cuando el origen de Izquierda Unida está precisamente en la posición opuesta

R.- Tenemos dos posibilidades, asumir que gobernar no implica contradicciones, quedarte fuera y no pringarte y entonces ser totalmente coherente y no transformar la vida de la gente, y la otra es asumir que hay una serie de contradicciones y que el PSOE en ocasiones no cumple con lo que ha prometido.

"Gobernar implica asumir contradicciones y que el PSOE a veces no cumple con lo prometido"

Si el PSOE toma el rumbo de otros gobiernos europeos que han tomado el rumbo de la guerra y del rearme, Izquierda Unida no está por la labor de eso porque gastar más en bombas implica gastar menos en determinados derechos sociolaborales en los que hemos avanzado en los últimos años y me parece que eso no es lo que la gente quiere y el PSOE tiene que ser consciente.

Pero la alternativa a eso es un Gobierno de PP y Vox y ya hemos visto cual ha sido la realidad en Castilla y León, sería mucho peor que lo que hay ahora mismo.

P.- Habida cuenta de los resultados de los últimos años, con ejemplos como la pérdida del eurodiputado Manu Pineda en las últimas europeas y el retroceso electoral del espacio progresista, ¿considera que fue un error que Izquierda Unida se sumase primero a Unidas Podemos y después a Sumar?

R.- La realidad es la que es, para nosotros que Manu Pineda no entrara en el Parlamento Europeo fue algo muy negativo, para IU y para la gente de izquierdas que no haya una voz tan relevante en términos pacifistas en el Parlamento Europeo ha sido algo negativo, pero la candidatura de Sumar se construyó sin que hubiera unas primarias abiertas.

"Tenemos que construir las cosas desde la base y no con líderes o lideresas que digan la fórmula mágica"

A partir de ahora tenemos que construir las cosas desde la base y no con líderes o lideresas que digan la fórmula mágica porque la gente está cansada de fórmulas de líderes y quiere fórmulas de base donde la gente sea la que participe y decida.

P.- El próximo 26 de mayo la formación aprobará un documento sobre alianzas que marcará los pasos a seguir para el partido, ¿qué espera de ese documento?

R.- Las nuevas fórmulas políticas no han sido mejores que las viejas fórmulas, que nosotras y nosotros representamos, con asambleas de base, debate de documentos y planteamientos de abajo a arriba y discusión con respecto a un documento.

Tenemos que ver como construimos un espacio sin que haya una imposición de despachos y que sea algo dialogado y debatido democráticamente y que haya un proceso de construcción de ese espacio.

P.- ¿Cuáles son los principales retos a corto plazo de Izquierda Unida en Castilla y León?

R.- Tenemos que generar espacios donde la gente perciba que se puede construir una alternativa de Gobierno a lo que representa el Partido Popular.

En Villalar la gente se dio cuenta de que la fiesta se podía construir sin el PP, que gobierna la Junta, y en ese sentido me parece que la gente tiene que percibir que puede haber un Gobierno que no sea del PP en Castilla y León igual que la gente en Andalucía se dio cuenta de que era posible un Gobierno que no fuera del PSOE.

"En Villalar la gente se dio cuenta de que la fiesta se podía construir sin el PP y puede haber un Gobierno sin ellos"

Tiene que haber un cambio y un punto de inflexión en el que la gente perciba que hay una alternativa seria, y en Izquierda Unida somos gente seria y la gente se puede fiar de nosotros y garantizamos que ese cambio va a ser sustancial y que va a repercutir positivamente en la vida de la gente que vive en Castilla y León y en las expectativas de la gente joven en la Comunidad.