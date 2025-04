Pablo Fernández: "Podemos no formaría un futuro Gobierno con este PSOE belicista"

Hace 11 años, Podemos, el partido impulsado por el televisivo politólogo madrileño Pablo Iglesias al calor de las protestas sociales que siguieron al 15-M, irrumpió con fuerza en las elecciones europeas de mayo de 2014 y logró cinco escaños y 1.253.837 votos solo cuatro meses después de su creación, en el que ha sido el mayor terremoto político del siglo XXI en España.

La formación de izquierdas, aunque nació con vocación transversal, impactó con fuerza en un panorama político erosionado por la crisis económica, el declive del bipartidismo y la corrupción, y las encuestas comenzaron a vislumbrar la posibilidad de que el partido lograse superar al PSOE, en un contexto de crisis de la socialdemocracia en toda Europa.

En el momento de mayor auge de la formación, llegaron las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2015, cuando se configuraron los conocidos como 'ayuntamientos del cambio', con figuras como Manuela Carmena en Madrid o Ada Colau en Barcelona, y Podemos se hizo fuerte en los parlamentos autonómicos, también en el de Castilla y León.

El hasta entonces desconocido Pablo Fernández (León, 6 de abril de 1976), licenciado en Derecho y autónomo, protagonizó un hito histórico al capitanear la irrupción del partido en las Cortes de Castilla y León con 10 procuradores, en unos comicios que desterraron el bipartidismo de la Comunidad, tradicionalmente conservadora y poco amiga de los cambios radicales.

Desde entonces, y a lo largo de la última década, Fernández ha sido la cara visible en la Comunidad de una formación que, así como irrumpió en su mayor momento de auge a nivel nacional, ha sufrido en Castilla y León los ecos del retroceso del partido en toda España durante el último lustro.

En mayo de 2019, cuando la formación, integrada desde 2016 en la coalición Unidas Podemos, acababa de pasar solo un mes antes en el Congreso de los Diputados de 71 a 42 representantes, sufrió un duro varapalo también en las elecciones autonómicas en Castilla y León y pasó de los 10 procuradores con los que contaba a tan solo dos.

El partido siguió retrocediendo a nivel nacional, mientras su líder y fundador, Pablo Iglesias, abandonaba la primera línea de la política, y en los comicios de febrero de 2022, Pablo Fernández se quedó como único representante de la formación en las Cortes, mientras el partido a nivel nacional emprendía, al año siguiente, un difícil camino en solitario.

Ahora, 10 años después de su llegada al Parlamento autonómico, Fernández, convertido en secretario de Organización del partido y en una de sus mayores caras visibles a nivel nacional, ha anunciado que no volverá a presentarse a unos comicios autonómicos y que abandonará las Cortes tras las próximas elecciones, que se celebrarán, como tarde, en marzo de 2026.

Este ya experimentado político leonés, no obstante, seguirá en la primera línea de la política, centrado en su cargo en el partido y trabajando para rearmar un proyecto político que ha centrado su discurso durante los últimos meses en la defensa de la paz y los derechos sociales para intentar configurar una alternativa al PP en Castilla y León y al Gobierno del PSOE en España.

Pregunta.- Después de 10 años como procurador, ha asegurado que no volverá a ser cabeza de lista de Podemos en las próximas elecciones autonómicas, ¿qué balance hace de esta década?

Respuesta.- Creo que dentro de una situación complicada y un retroceso electoral, porque Podemos irrumpió en estas Cortes en 2015 con 10 procuradores y ahora tenemos uno, el balance es positivo. Desde la irrupción de Podemos en estas Cortes han cambiado varias cosas tanto en el parlamentarismo como en la forma de hacer política.

"Hemos hecho ver que otra Comunidad es posible"

Hemos sido capaces de abrir un nuevo ciclo de una forma más cercana de hacer política y de llevar directamente a las Cortes la voz de la ciudadanía y las demandas de los colectivos y de la sociedad civil. Hemos hecho ver que hay otra Comunidad que es posible y que son posibles políticas diferentes a las del PP que nos condenan a paro, precariedad y exilio.

P.- ¿Qué futuro le espera al partido en Castilla y León después de Pablo Fernández?

R.- Estoy convencido de que habrá compañeras y compañeros que van a coger el relevo con mucha fuerza y determinación y estoy seguro de que el proyecto de Podemos va a continuar creciendo, va a seguir fortaleciéndose, muy especialmente en el medio rural, ya que nuestra dificultad de crecer en el medio rural ha sido nuestro principal hándicap.

"El proyecto de Podemos va a continuar creciendo, especialmente en el mundo rural"

Espero que las compañeras y compañeros que tomen mi relevo logren hacer esa tarea y que el proyecto de Podemos se fortalezca en esta Comunidad.

P.- ¿Tiene alguna preferencia sobre quien debería sucederle como candidato y como coordinador general de Podemos en Castilla y León?

R.- Creo que no debo entrar en preferencias, no solamente por mi cargo de coordinador en Castilla y León sino también como secretario de Organización estatal. Otra de las cuestiones que Podemos ha traído a la política autonómica para quedarse son las primarias con lo cual las compañeras y compañeros que me suceden serán elegidos por los inscritos y las inscritas.

En Podemos manda la militancia y quien elijan los inscritos y las inscritas estará bien.

P.- ¿Considera necesaria la unidad entre las fuerzas a la izquierda del PSOE de cara a los próximos comicios autonómicos para conseguir desbancar al PP del Gobierno de la Junta después de 39 años?

R.- A mi juicio el PSOE no es un partido de izquierdas y no comparto la expresión a la izquierda del PSOE. Lo que sí que creo es que es necesario articular un proyecto netamente de izquierdas y que sea capaz de generar una alternativa a las políticas del PP.

Estos 38 años de PP han supuesto deterioro de los servicios públicos, incremento de la despoblación, no dar ninguna oportunidad a los jóvenes, dificultad extrema de acceder a una vivienda, desindustrialización y saqueo y expolio del medio rural con macrogranjas y plantas de biogás.

"Es necesario articular un proyecto netamente de izquierdas y que sea capaz de generar una alternativa a las políticas del PP"

Ante eso tenemos que ser capaces de articular un proyecto fuerte, netamente de izquierdas y capaz de atraer a una buena parte de los castellanos y leoneses para desbancar al Gobierno autonómico.

Si conseguimos hacer esa tarea política de poner a la izquierda en pie, una izquierda fuerte que sea capaz de convencer a la ciudadanía de que otras políticas son posibles, a partir de ahí la forma en que nos presentemos a las elecciones va a caer por su propio peso.

P.- ¿Han iniciado ya contactos con otras formaciones políticas de cara a esa posible confluencia?

R.- Con Izquierda Unida tenemos relaciones fluidas sobre todo porque la candidatura que yo represento como procurador es Unidas Podemos, de la que forma parte Izquierda Unida, y con ellos tenemos relaciones cordiales.

Pero el objetivo es una tarea de política de poner en pie a una izquierda valiente y transformadora, capaz de generar una alternativa al PP, y una izquierda que sea capaz de articular de paz y de derechos.

"Hay que generar una alternativa al régimen de guerra en el que nos ha metido este Gobierno"

Frente a la deriva belicista y militarista del Gobierno de España de PSOE y Sumar, que ha perpetrado el mayor incremento del gasto militar de la historia, hay que generar una alternativa de paz y de avance en derechos porque la ciudadanía no quiere que se gasten 10.500 millones en tanques y en balas sino en poder acceder a la vivienda o en una mejor sanidad y educación.

Creo que hay que conjugar esos dos factores, la alternativa al PP en Castilla y León, la alternativa a las políticas neoliberales y de derechas, y también una alternativa a un régimen de guerra en el que nos ha metido este Gobierno con la aquiescencia del PP, que se traduzca en una candidatura de paz y de derechos que es algo muy importante ahora mismo en este contexto actual.

P.- La coordinadora de Sumar en Castilla y León, Marina Echebarría, aseguraba en una reciente entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León que la unidad "es necesaria", ¿considera posible un acercamiento con la formación de Yolanda Díaz a pesar de las duras disputas que han mantenido en los últimos meses?

R.- Sumar en Castilla y León no existe y no tiene ningún tipo de estructura. Nosotros dentro de esa tarea política queremos aglutinar a una mayoría de castellanos y leoneses que crean en un proyecto nítidamente de izquierdas y a día de hoy nadie duda que Podemos es la referencia de la izquierda en la Comunidad a nivel autonómico.

Sin querer minusvalorar ni menospreciar a nadie, el proyecto de Sumar no existe en Castilla y León y no tiene ningún tipo de implantación y no hemos tenido ningún tipo de conversación ni interlocución.

"Sumar en Castilla y León no existe y no tiene ningún tipo de estructura"

Lo importante es la tarea política y todo el mundo sabe que 38 años de PP significa despoblación, corrupción, deterioro de los servicios públicos, imposibilidad de acceder a una vivienda, desindustrialización y atraso, y ante eso hay que generar un proyecto político ilusionante, que dé esperanzas a la ciudadanía.

Mucha gente está cansada del PP y tenemos que conseguir convencerles y seducirles para hacerles ver que un proyecto de izquierdas es necesario en Castilla y León.

P.- Si ese proyecto finalmente se configura, ¿confía en que podrán igualar su resultado de 2022, asegurando así tener representación en las Cortes, o incluso superarlo?

R.- Si, yo soy optimista y creo que todo el trabajo que hemos hecho en estas legislaturas va a dar sus frutos. En esta última legislatura, con un único procurador, podemos acabar con la utilización por parte del PP de la publicidad institucional para comprar a muchos medios de comunicación con dinero público como instrumento de propaganda y para lavar su imagen.

"Podemos acabar con tres décadas de manipulación de los medios de comunicación por parte del PP"

Podemos terminar con eso gracias a una proposición de ley que he presentado yo y eso revela que con un único procurador parecían impensables como acabar con tres décadas de manipulación de los medios de comunicación por parte del PP.

Si con un procurador se consigue eso, creo que podemos llegar a acumular más fuerza y a ser determinantes para un cambio en Castilla y León.

El secretario de Organización de Podemos y procurador de la formación en las Cortes, Pablo Fernández, durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

P.- Se ha referido en varias ocasiones al nuevo líder del PSOECyL, Carlos Martínez, como "un Page 2.0", ¿confía en que esa supuesta deriva hacia el centro de los socialistas pudiera permitir a ese nuevo proyecto ocupar el espacio de la izquierda?

R.- Creo que es una muy mala noticia ese giro a la derecha del PSOE. Me sorprende mucho que tanto el PSOE como otros actores sociales parece que no se dan cuenta de que el gran problema de esta Comunidad es el PP, que realiza las mismas políticas que podría llevar a cabo Vox.

Una vez que la ultraderecha se ha ido por voluntad propia del Gobierno el PP sigue haciendo las mismas políticas con tintes fascistas y franquistas que hacía con Vox y no comprendo que lo primero que hiciese Martínez es tender la mano al PP para aprobar unos presupuestos.

"Me preocupa el giro a la derecha del PSOE, el gran problema de Castilla y León es el PP"

Unos presupuestos del PP siempre van a menoscabar los servicios públicos, no van a destinar partidas para acceder a la vivienda, erradicar la despoblación, reindustrializar nuestra tierra o apoyar a los agricultores y ganaderos, para que los jóvenes puedan quedarse, para cultura o para ciencia.

Además, es preocupante que el PSOE vaya de la mano con el PP para votar en contra de iniciativas de Podemos para eliminar las subvenciones a la tauromaquia. Ese giro a la derecha es malo para Castilla y León pero es cierto que a nosotros nos deja un carril que vamos a ser capaces de aprovechar y vamos a crecer con fuerza en los próximos comicios.

P.- Entonces, ¿no ha notado ningún cambio en las políticas de la Junta desde que Vox salió del Gobierno autonómico?

R.- Ninguno. El gran problema de Castilla y León es el PP, Mañueco hace exactamente las mismas políticas que Vox y me preocupa que haya gente que no centre el objetivo en lo nocivo y peligroso que es el PP y que se quede solamente en la ultraderecha.

Vox es nocivo para esta Comunidad pero el PP también lo es y que nadie tienda la mano al PP porque de ahí no va a salir nada a favor de lo público, de los jóvenes o de los mayores.

P.- Este mismo mes la eurodiputada y ex ministra de Igualdad, Irene Montero, oficializó su candidatura a las próximas elecciones generales, ¿significa eso que Podemos ha emprendido un camino en solitario que no tiene vuelta atrás o existe posibilidad de una confluencia también a nivel estatal aunque Montero terminase no siendo la cabeza de esa lista?

R.- Significa que estamos convertidos de que hay que convertir la fuerza social en contra de la guerra y del militarismo, que existe y que apoyan millones de personas, en una fuerza política y en una candidatura que sea capaz de integrar a esos millones de personas que, frente a este Gobierno de la guerra, quieren avanzar en la paz y en derechos sociales.

En esa tarea estaremos inmersos, estaremos dedicados en cuerpo y alma, y si logramos poner en pie a una izquierda fuerte, autónoma, no subordinada al PSOE y que apueste por la paz y por los derechos, a partir de ahí la forma en la que nos presentemos a las elecciones va a caer por su propio peso.

"Hay que convertir la fuerza social en contra de la guerra y del militarismo en una fuerza política"

Es una tarea política y es una cuestión política, estamos firmemente determinados a acometerla y creo que la vamos a saldar con éxito.

Es muy grave que el Gobierno se pliegue a los dictados de un fascista como Donald Trump y a las órdenes de la OTAN, es un Gobierno que no es patriota, porque no defiende la soberanía sino los intereses de Estados Unidos, y frente a eso millones de personas quieren un rumbo diferente y vamos a conseguir que esa fuerza social se transforme en fuerza electoral.

P.- Recientemente Podemos ha celebrado su V Asamblea Ciudadana, ¿qué perspectivas tienen y que retos se marcan a corto plazo en el partido?

R.- Nuestros principales retos son seguir creciendo, consolidar la implantación de Podemos en el medio rural de toda España, porque ha sido nuestro principal problema, y trabajar en hacer crecer las fuerzas de la paz en el contexto en el que estamos.

A esa tarea política vamos a estar dedicados para que cuando lleguen los comicios seamos la fuerza decisiva y determinante para cambiar el rumbo de este país.

P.- Podemos ha sido muy crítico con las políticas de rearme impulsadas por el Ejecutivo, y usted ha llegado a calificar a Sánchez de "señor de la guerra", ¿cuál es su visión de cómo deberían ser las negociaciones de paz en Ucrania?

R.- Hay que apostar por la vía diplomática y por la paz. Hace año y medio se estuvo a punto de alcanzar un acuerdo de paz y no se llevó a cabo porque ni Estados Unidos ni el Reino Unido quisieron porque tienen intereses económicos y comerciales en la guerra.

No apostar por la paz significa que Ucrania se ha convertido en una especie de tarta que se van a repartir dos potencias imperialistas como son Estados Unidos y Rusia. Rusia va a querer conseguir una parte importante del territorio de Ucrania y Estados Unidos los recursos naturales de Ucrania.

"La UE y el Gobierno de la guerra se pliegan y obedecen las imposiciones de la OTAN y del fascista Donald Trump"

Esto es lo que pasa cuando no se apuesta por el diálogo, que al final las potencias imperialistas avasallan y utilizan un país como si fuese una tarta para repartirse los recursos. Frente a eso siempre hay que apostar por la diplomacia, pero el problema es que nos encontramos con la tesitura radicalmente opuesta.

Nos encontramos con una Unión Europea sometida a los dictados de la OTAN, una OTAN dirigida de facto por el fascista Donald Trump y un Donald Trump que lo que quiere es que se aumente exponencialmente el gasto militar para enriquecer a las empresas armamentísticas de EEUU.

Lo que es increíble es que la Unión Europea y el Gobierno de la guerra de España se plieguen y obedezcan cual vasallos a las imposiciones de la OTAN y del fascista Donald Trump.

P.- ¿Considera que es buena señal que Izquierda Unida, que forma parte del Gobierno de coalición, haya levantado la voz ante la compra de armas a Israel?

R.- Yo no me voy a meter en lo que hacen otras organizaciones políticas, yo lo que sé es que Podemos no estaría en un Gobierno de la guerra y se opone radical y rotundamente a ese Gobierno de la guerra que es el Gobierno de España actualmente y la única manera de virar el rumbo es que la ciudadanía salga masivamente a las calles a manifestarse contra esa deriva.

"Podemos no estaría en un Gobierno de la guerra, la gente tiene que salir a la calle"

Así como hace más de 20 años la ciudadanía salió a la calle a decir 'No a la guerra' creo que debe repetirse ese movimiento por la paz y en contra del rearme y ahí estará Podemos apoyando esas manifestaciones.

P.- ¿Cómo cree que debería afrontar España los aranceles de Donald Trump?

R.- El Gobierno debería dar a Trump donde más le duele que es en los intereses que tiene en España y desde Podemos hemos dicho que España tiene que reaccionar expulsando a los fondos buitre norteamericanos que copan el sector inmobiliario de nuestro país. Esa es la forma de enfrentar una guerra económica.

"El Gobierno debería dar a Trump donde más le duele, expulsando a los fondos buitre"

Lamentablemente, el Gobierno y la UE han optado por hacer lo contrario, por pensar que no hay que hacer nada, nosotros pensamos que hay que tomar medidas drásticas y contundentes, darle donde más le duele al fascista de Trump y expulsar, en base al artículo 128 de la Constitución española, a los fondos buitre norteamericanos que copan el sector de la vivienda y el Ibex 35.

P.- ¿Ve posible que, tras las próximas elecciones, ese proyecto de izquierdas que se configurase en torno a Podemos pudiera pactar con el PSOE, habida cuenta de las cada vez mayores diferencias entre ambos?

R.- En el contexto actual de un Gobierno de guerra y de un PSOE con espíritu belicista y militar, Podemos no formaría un Gobierno con el PSOE.

Mucho tendría que cambiar, y el PSOE tendría que darse cuenta de que no puede seguir en esa dinámica, para que pudiera darse esa opción pero a día de hoy Podemos no formaría parte de un Gobierno con el PSOE porque no se dan las condiciones para ello.

"En el contexto actual, Podemos no formaría un Gobierno con el PSOE"

Nos oponemos radicalmente a tener un Gobierno de la guerra que destina 10.500 millones de euros a armamento en vez de invertirlos en viviendas, pensiones, cuidados, sanidad, educación o servicios sociales.

P.- ¿Dónde se ve Pablo Fernández cuando finalice su etapa como procurador en las Cortes?, ¿seguirá en primera línea de la política?

R.- A corto plazo me veo en primera línea de la política, como secretario de Organización de Podemos que es una tarea ingente y que requiere muchísimo trabajo y me veo luchando por el proyecto político de Podemos y por mejorar la vida de las españolas y de los españoles, de la mayoría social, que es lo más importante para nosotros.