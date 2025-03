Fernández afirma que Mañueco "debería estar en la cárcel" por el protocolo de las residencias durante la Covid-19

El procurador Podemos, Pablo Fernández, ha realizado este viernes una dura intervención contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y ha asegurado que "debería estar en la cárcel" por ser el "responsable" del "protocolo que impidió llevar a los mayores de residencias a hospitales" durante la Covid-19.

Fernández, que ha asegurado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "también debería estar en prisión" por el mismo motivo y que, si no lo está, es por la "mayoría del sistema judicial que la protege y ampara", ha recordado que en Castilla y León también hubo "un protocolo de la vergüenza".

"Impidió derivar a los mayores de las residencias a los hospitales y provocó la muerte de miles de personas. Y los responsables son Mañueco y la vicepresidenta, Isabel Blanco. Que pararece que en esta Comunidad se premia a quien lleva a cabo protocolos que llevan a la muerte a miles de personas", ha afirmado.

Fernández ha asegurado que Mañueco "debería estar en la cárcel" por haber tomado esta decisión "que impidió llevar a los mayores de las residencias a los hospitales".

Ley de muerte digna

El procurador de Podemos ha anunciado que ha registrado en las Cortes la Ley de derechos y garantías al final de la vida que presentó su compañero del Grupo Mixto Francisco Igea para que el PP se retrate tras asegurar que la apoyaría.

"En el debate de la última ley del PSOE el PP dijo que ellos si que estarían a favor de votar la Ley de Igea. Como esas palabras están recogidas en el diario de sesiones, espero que el PP no se retracte una vez más y haga lo contrario", ha afirmado.

Y ha asegurado que las personas que están al final de su vida "deben tener derechos y decidir lo que quieren hacer en su última etapa".

Manifestación de Sanidad

Fernández ha hecho un llamamiento a toda al ciudadanía de Castilla y León a que acuda a la manifestación por la Sanidad Pública de este sábado a las 12:00 del mediodía en Valladolid.

"Es necesaria una masiva movilización ciudadana para manifestar nuestra rotunda defensa de la Sanidad Pública y para decirle al PP que frente a sus políticas la inmensa mayoría de ciudadanos defiende la Sanidad Pública", ha señalado.

El procurador de Podemos ha denunciado que el PP concibe la Sanidad "como negocio" y que el gasto per cápita en sanidad privada "se ha incrementado un 40% en los últimos 10 años". "Es una apuesta política del PP por privilegiar a la sanidad privada y deteriorar a la pública", ha denunciado.

Además, ha invitado a las familias a matricular a sus hijos en la educación pública frente a un PP que "apuesta rotundamente por la educación privada y concertada y año tras año incrementa las partidas presupuestarias para la ed privada y concertada".

Pirámide de los italianos

Fernández ha denunciado también que el Gobierno de Mañueco ha cedido la propiedad de la Pirámide de los Italianos a la Asociación Reconciliación y Verdad Histórica "que hace apología del franquismo" para su puesta en valor y su restauración. "Es el sumun del fascismo y de la apología del franquismo por parte de Mañueco", ha afirmado.

Y ha hecho hincapié en que "no solo lo declara Bien de Interés Cultural sino que cede su propiedad a una Asociación que hace apología del franquismo y del fascismo". "En Castilla y León sufrimos un Gobierno de tinte fascista. Esto es vomitivo y es una auténtica vergüenza", ha afirmado.

Debate de política general

El procurador de Podemos ha asegurado también que el adelanto del debate de política general a finales de marzo "tiene tufo electoral" y ha aventurado que en octubre podría haber adelanto electoral.

"Me parece sorprendente que vayamos a tener un debate de política general sin tener presupuestos, es el debate más importante del año pero para los castellanos y los leoneses es más importante tener un presupuesto", ha señalado.

Además, ha asegurado que revela la "debilidad extrema" y la "incompetencia" de Mañueco y su "incapacidad" para llegar a acuerdos con alguien que no sea la "ultraderecha".

"Ha demostrado ser el peor presidente de la historia de Castilla y León, es incapaz de acordar y negociar. Es una persona dictatorial y del ordeno y mando y cuando los números no le dan no sabe llegar a acuerdos si no es con la ultraderecha", ha insistido.

Además, ha recordado que el PP tiene el "elefante en la habitación" del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que está "lastrando" las posibilidades electorales del PP por su "gestión criminal".

"También debería estar en la cárcel y el próximo Congreso del PP quizás lo tendrían que hacer en Alcalá-Meco. Mañueco acabará haciendo lo que le diga Feijóo y si de el depende va a hacer todo lo posible para que las elecciones sean en otoño", ha zanjado.