Podemos votará en contra del acuerdo entre el Gobierno y Junts porque "legitima el racismo institucional"

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha insistido este jueves en que su formación votará "radicalmente en contra" del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y Junts para ceder las competencias de inmigración a Cataluña.

"Este acuerdo no es para descentralizar competencias sino para descentralizar el racismo, tiene una exposición de motivos que contiene marcos de la ultraderecha y es un acuerdo que legitima el racismo institucional, no cierra los CIE, no prohíbe las devoluciones en caliente ni las redadas racistas", ha señalado.

Rubén Cacho ICAL La Junta carga contra Sánchez tras su pacto con Junts y defiende que la inmigración "no debe ser moneda de cambio"

El también procurador en las Cortes de Castilla y León ha afirmado, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, que lo que urge es "la regularización de más de medio millón de inmigrantes" y ha pedido a Junts que "no esconda su racismo detrás de las legítimas demandas de autogobienro del pueblo catalán".

"No se puede pretender hacer políticas racistas con los votos de izquierdas y no van a contar en ningún caso con los votos de Podemos para este acuerdo", ha insistido, reconociendo que Junts les ha enviado "algún mensaje" para tratar de modificar su postura pero reafirmando su posición "clara y contundente".

"Podemos va a votar en contra de un acuerdo que lo que hace es legitimar el racismo institucional. Si quieren que saquen esto con PP y Vox que coinciden con lo que se expone en la exposición de motivos", ha zanjado.