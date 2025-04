El futuro de Sumar en Castilla y León: "Tenemos que conseguir un acuerdo con las otras fuerzas de izquierda"

Movimiento Sumar, el partido impulsado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, celebró el pasado fin de semana en Madrid una asamblea crucial en la que la formación reformuló sus órganos y eligió a Lara Hernández y Carlos Martín como nuevos coordinadores.

A pesar del cambio, Díaz mantendrá una notable influencia en la dirección, un año después de dejar el liderazgo de Sumar tras la debacle en las elecciones europeas de junio de 2024, y los dos nuevos dirigentes coincidieron en resaltar que la vicepresidente sigue siendo "el principal capital político" del partido.

La formación se ha rearmado de cara a las futuras elecciones generales, que se celebrarán, como tarde, en 2027 y en las que Sumar tratará de sacar réditos de su legado político en el Gobierno de coalición con el PSOE, con medidas como la reducción de la jornada laboral o el aumento del Salario Mínimo Interprofesional.

Además, la propia Díaz asumió la necesidad de lograr la unidad de la izquierda y una confluencia entre el Movimiento Sumar, Izquierda Unida, las formaciones progresistas regionalistas y, sobre todo, Podemos, que rompió con Sumar en diciembre de 2023 y que ha mantenido duros enfrentamientos con la coalición desde entonces.

En Castilla y León, Movimiento Sumar eligió en febrero a Marina Echebarría y a Charo Fernández como nuevas coordinadoras autonómicas con el objetivo de rearmarse de cara a unas elecciones autonómicas que tendrán lugar en marzo de 2026, y en las que el partido aspira a que la izquierda no pierda su representación.

Un objetivo para el que se presenta como absolutamente necesaria la unidad de todas las fuerzas a la izquierda del PSOE para aspirar a repetir o mejorar el escaño por Valladolid que obtuvo Pablo Fernández en las últimas elecciones del 13 de febrero de 2022, en aquella ocasión aún bajo la fórmula de Unidas Podemos.

La coordinadora de Movimiento Sumar en Castilla y León, Marina Echebarría, atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León para hacer balance de sus primeros meses al frente del partido en la Comunidad, de los principales retos de Sumar a medio plazo y del papel que podría jugar el partido para desbancar al PP de la Junta después de 39 años.

Pregunta.- El pasado fin de semana se celebró en Madrid la asamblea del partido, ¿en qué situación se encuentra Sumar en Castilla y León en la actualidad?

Respuesta.- Antes de la asamblea nacional de este fin de semana ya convocamos a todos los inscritos en el movimiento Sumar para debatir los documentos de la asamblea, elegir a las coordinadores regionales y a los compromisarios que asistieron al acto.

"Nuestro siguiente paso es constituir la asamblea regional y comenzar a desarrollar nuestro programa"

Nuestro siguiente paso es constituir la asamblea regional y comenzar a desarrollar nuestro programa.

P.- El pasado mes de febrero fue elegida coordinadora autonómica de la formación junto a Charo Fernández, ¿cómo está afrontando esta nueva responsabilidad y que retos se marca?

R.- Considero que no nos faltan retos. Tenemos que intentar dinamizar a nuestras bases sociales, conseguir un acuerdo con las restantes fuerzas de izquierda para evitar la dispersión y tener la oportunidad de promover una transformación profunda de la vida social, la economía, las estructuras de esta comunidad. Un reto formidable.

P.- En la asamblea de este fin de semana, Yolanda Díaz llamó a la unidad de la izquierda y tendió la mano a Podemos, ¿en qué punto se encuentra la relación entre Sumar y Podemos en Castilla y León en la actualidad?

R.- Consideramos que en efecto la unidad es necesaria. Quizás arrancamos en un punto difícil, pero creo que tenemos la responsabilidad de intentarlo. No es el momento de ponerse a discutir sobre la hegemonía de un partido o de otro, sino de instaurar un régimen de coordinación.

"La unidad es necesaria, antes o después habrá que abrir un proceso de encuentro formal"

Por el momento sólo se han mantenido aproximaciones informales, pero antes o después habrá que abrir un proceso de encuentro formal.

P.- ¿Ven posibilidades de confluir en las siguientes elecciones autonómicas?

R.- En todo caso lo vamos a intentar.

P.- Los siguientes comicios autonómicos tendrán lugar, como tarde, en marzo de 2026, ¿qué perspectivas tienen de cara a las mismas? ¿confían en obtener representación?

R.- No es momento para especulaciones. Ahora es el momento de sembrar y ya se verá que cosecha tenemos.

P.- ¿Considera que la unidad de la izquierda a la izquierda del PSOE sería condición necesaria para tener opciones de desbancar al PP del Gobierno de la Junta después de 39 años?

R. Si. Cualquier otra hipótesis, a la vista de las demarcaciones electorales y de la Ley D'Hont es irreal. Como es irreal que el PSOE pueda gobernar si no tiene socios con votos suficientes en las Cortes de Castilla y León.

"Es irreal que el PSOE pueda gobernar si no tiene socios con votos suficientes en las Cortes2

P.- ¿Cómo valora los tres años de legislatura que llevamos en Castilla y León y que medidas propondría Sumar para mejorar la gestión de la Comunidad?

R.- La palabra que mejor define las legislaturas de los gobiernos del PP en Castilla y León es la inacción. Llegamos tarde o no llegamos a muchas políticas y cuando no tienes un plan para tu región terminas por dejar que las grandes empresas te vendan el suyo.

El plan actual, al parecer, es convertir nuestro campo en un sembrado de macro granjas y plantas de gas, huertos eólicos y otras industrias extractivas que no se quieren en territorios más prósperos.

"La Junta ha apostado por un campo abandonado, servicios privados y convertirnos en los suministradores de las regiones que nos rodean"

Al parecer la Junta ha apostado por un campo abandonado, servicios privados y convertirnos en los suministradores de las regiones que nos rodean. Y mientras la región envejece y nuestros hijos buscan trabajo en otros horizontes.

P. - ¿Cuál es la posición de Sumar Castilla y León en cuanto a la medida anunciada por el Gobierno de incrementar el gasto militar hasta llegar al 2% del PIB en 2029?, ¿cree que es la mejor forma de garantizar la seguridad y la estabilidad?

R.- Somos absolutamente críticos con el planteamiento del rearme y con posibles derivas militaristas. La seguridad es un concepto mucho más amplio que la defensa y empieza por la seguridad social y económica de los ciudadanos.

La defensa es un concepto distinto del rearme y pasa por revisar en qué medida Europa puede ser autónoma y defender su modelo de vida y su democracia antes las amenazas autoritarias.

"Somos absolutamente críticos con el planteamiento del rearme y con posibles derivas militaristas"

Y, finalmente, no tendría sentido una compra ciega de armamento norteamericano cuando no hay un plan de defensa europeo y ni siquiera sabemos cuánto estamos gastando ya en defensa. La UE en su conjunto ya tiene un ejercito más grande que el ruso. No es una cuestión de acumular armas.

P.- ¿Cree que los votantes premiarán logros conseguidos por Sumar en el Gobierno como la subida del SMI o la reducción de la jornada laboral? ¿Confía en que en las próximas elecciones generales se vea reflejado?

R.- Nuestras acciones se inspiran en el objetivo de mejorar la vida de la gente, y ojalá el ciudadano medio perciba que en efecto no es lo mismo que gobiernen unos u otros.

"Confiamos en que los ciudadanos sean capaces de ver la diferencia entre la política del grito y la que mejora las condiciones de vida"

Asistimos preocupados a un despegue del populismo que recoge votos sembrando miedo, resentimiento y mentiras, pero confiamos en que los ciudadanos sean capaces de ver la diferencia entre la política del grito y la que te mejora las condiciones de vida.

P.- ¿Considera que el Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar en Españ funciona bien y que completará la legislatura?

R.- Si, creemos que cumpliremos la legislatura y al finalizar la misma, pese a la difícil aritmética parlamentaria, podremos presentar logros importantes a los ciudadanos.

"Cumpliremos la legislatura y podremos presentar logros importantes a los ciudadanos"

P.- ¿Considera necesario que se llegue también a una confluencia de las izquierdas para las próximas generales habida cuenta del ascenso de la derecha a nivel internacional?

R.- Resulta evidente que en todo el mundo las fuerzas democráticas o se agrupan o sucumben ante la ola reaccionaria, que España se ha convertido en un ejemplo mundial de que es posible hacer políticas sociales y de progreso diametralmente opuestas a los postulados trumpistas y que estas dan resultados palpables.

"Somos la antítesis del modelo social autoritario de Trump o Milei"

Por mucho que nos quede por hacer para mejorar la vida de nuestros vecinos, las políticas ultraliberales que aplican Trump, Milei o los neoliberales han demostrado que empobrecen más al ciudadano medio, que privan de derechos a los trabajadores y a las minorías y que rompen la paz social.

Somos la antítesis de ese modelo social autoritario, con orgullo.