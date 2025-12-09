IU, Sumar y Verdes-Equo irán en coalición, sin Podemos, a las elecciones de Castilla y León: Juan Gascón será el candidato

El coordinador de IU en Castilla y León, Juan Gascón; la coordinadora general de Movimiento SUMAR Castilla y León, Marina Echebarría Sáenz, y el portavoz de Verdes-Equo, José María Elena, presentan la candidatura definitiva de la coalición a la Presidencia de la Junta. Miriam Chacón / ICAL .

Izquierda Unida (IU), el Movimiento Sumar y Verdes-Equo han presentado hoy su coalición para las próximas elecciones autonómicas de Castilla y León, con el objetivo declarado de obtener representación en las Cortes y, como han destacado, "poner fin a las políticas fallidas del PP durante cuatro décadas".

El coordinador autonómico de IU, Juan Gascón, que ejercerá como número 1 de la lista por Valladolid y será el candidato a la Presidencia de la Junta, se mostró convencido de que la coalición "va a estar en las Cortes". Le seguirá en la lista vallisoletana la coordinadora general de Sumar en la Comunidad, Marina Echebarría.

El candidato, que se presentó como profesor de Educación Secundaria y no como político profesional, apeló a la "acumulación de fuerzas en los ámbitos políticos, sindical, movimientos sociales" para consolidar la coalición.

Gascón criticó duramente al PP por "poner por encima de la gente los intereses de partido" y por incluir a la "extrema derecha" en el Gobierno autonómico, señalando que el ejecutivo actual es negativo para la juventud, que sufre precarización y se ve forzada a emigrar.

Respecto a otras formaciones de izquierda, como Podemos, que rehusó unirse, Marina Echebarría admitió que la división es "contraproducente".

No obstante, subrayó que el reto es sentar las bases para el desarrollo de políticas públicas tras 38 años de gobierno popular. "Ya no podemos parar y estar pendientes de si alguien se apunta en el último minuto, pero siempre mantendremos la posición de mano extendida", afirmó Echebarría.

El portavoz de Verdes-Equo, José María Elena, respaldó la unión, indicando que el cambio en la Comunidad pasa necesariamente por un gobierno de coalición progresista, ya que el PSOE no parece que consiga la mayoría absoluta.

Elena emplazó a los electores a pensar si "elegir a representantes públicos que no creen en lo público es lo mejor para gestionar los servicios públicos".

Sanidad, Cuidados y Juventud

La coalición se centrará en 11 ejes centrales de programa, una primera propuesta que se dará a conocer a partir del 15 de diciembre para que colectivos sociales y ciudadanía puedan aportar observaciones.

Entre sus prioridades, Gascón destacó la mejora de la sanidad pública en centros rurales y la especializada, el sector de los cuidados y la lucha contra los intereses de las grandes empresas en temas como la vivienda y la cesta de la compra. Además, defendió el lema "Castilla y León, tierra de acogida" frente a los discursos de odio.

El candidato concluyó enfatizando que no quieren ser una opción que venda la transformación, sino "unirnos a la gente para hacerlo", apostando por el "poder colectivo y sentido común".