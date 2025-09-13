IU exige explicaciones a PP y Vox por rechazar la reducción de jornada que "afectará a 450.000 personas" en CyL

Izquierda Unida ha exigido explicaciones este sábado a PP y Vox por rechazar la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media en el Congreso de los Diputados. Una medida que, según ha detallado la formación, "afectará a medio millón de personas" en Castilla y León.

"Esta votación no sale gratis, la gente les va a recordar", afirmó Yolanda Díaz a PP, Vox y Junts este miércoles tras el fracaso en el Parlamento de la propuesta de reducción de la jornada laboral a 37 horas y media en la Cámara Baja debido a los votos en contra de PP, Vox y Junts.

El Gobierno planteaba aprobar para finales de este año esta medida, que no implicaba una reducción en los salarios. En Castilla y León, la paralización de la ley afectará a 450.000 personas, el 89% de las personas empleadas en el sector privado.

"PP y Vox han condenado a las personas trabajadoras a continuar sometidas a la jornada laboral que se aprobó en los años ochenta", ha afirmado Juan Gascón, coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León, que ha asegurado que "es una victoria para la patronal".

El representante autonómico ha hecho referencia con ello a los agradecimientos que las patronales CEOE y Cepyme han dirigido a los partidos políticos que han rechazado la ley.

Movilizaciones

Izquierda Unida ha señalado, además, que promoverá la movilización y coordinación con los sindicatos mayoritarios en Castilla y León para seguir reclamando la consecución de la ley.

En las próximas semanas, la organización solicitará a los procuradores de PP y Vox en las Cortes de Castilla y León que expresen si apoyan la medida tomada en el Congreso que afecta a casi medio millón de personas trabajadoras en Castilla y León.

"El modelo productivo ha cambiado mucho en cuarenta años y ha aumentado la productividad de las personas trabajadoras. Si existe un problema de productividad, es por la parte capitalista y empresarial", ha afirmado Gascón, "hay condiciones más que suficientes para reducir la jornada laboral y repartir el trabajo y la riqueza".

El líder autonómico defiende que se trata de una cuestión de "justicia social repartiendo los beneficios y el desarrollo que está teniendo este país en un momento de supuesta bonanza económica".

El pasado miércoles se produjeron manifestaciones en 52 ciudades de todo el país protestando en contra de la paralización de la medida y en Castilla y León se han desarrollado en todas las capitales de provincia. "Aun con su voto en contra, seguiremos luchando para que podamos trabajar menos y vivir mejor", ha zanjado Gascón.