Izquierda Unida intentará paralizar a través del Congreso la supresión de paradas del AVE en Castilla y León

Izquierda Unida buscará frenar la supresión de más de una decena de paradas de trenes AVE en las estaciones de Sanabria, Medina del Campo y Segovia, a través de una prórroga en el Congreso de los Diputados.

El coordinador de IU en Castilla y León, Juan Gascón, ha confirmado que su formación está trabajando para paralizar la aplicación inmediata del nuevo plan de Renfe y forzar una prórroga que permita abrir un espacio de debate con la ciudadanía, los ayuntamientos y los usuarios.

"Esta medida se ha tomado sin debate, sin contar con quienes utilizan diariamente estos servicios, y lo mínimo que se puede exigir es transparencia y participación", ha señalado.

Juan Gascón ha defendido que esta decisión se ha tomado sin diálogo ni participación social ni política y reclamó que se debe "paralizar esa decisión y abrir un proceso de debate social en el que la sociedad organizada pueda articular sus propuestas".

IU denuncia que las paradas suprimidas afectan especialmente a quienes dependen del AVE para desplazamientos laborales, sanitarios o educativos, como estudiantes, trabajadores o personas mayores que deben acudir a hospitales de referencia. "Para muchos, la alta velocidad no es un lujo, es su cercanía", subraya Gascón.

Una decisión de Renfe que, según denuncian, se ha tomado sin diálogo con los colectivos afectados y que tendrá un impacto directo en la movilidad cotidiana de cientos de personas en Castilla y León.

Será Félix Alonso Cantorné, diputado de Izquierda Unida en el Congreso especializado en movilidad y transportes, el encargado de llevar esta propuesta de prórroga al Congreso de los Diputados, desde el Grupo Parlamentario Sumar.

El diputado de Esquerra Unida de Catalunya ha defendido que "la medida que se ha tomado puede tener justificaciones económicas, no lo ponemos en duda, pero no tiene justificación social".

Alonso quiere que esta prórroga sirva para negociar la aplicación de los cambios, puesto que "de un día para otro no se puede hacer".

que la alta velocidad ha cambiado la movilidad en España, pero que en Castilla y León "esta movilidad es un derecho que se ha de respetar" y advirtió que "la situación positiva que durante un tiempo ha tenido la región no puede perderse".

Reclamación para que la Junta "asuma su parte"

La formación exige además a la Junta que deje de "mirar hacia otro lado" y asuma su papel para garantizar un servicio público ferroviario accesible.

Además, IU acusa al Gobierno de Mañueco de utilizar este conflicto únicamente como arma política contra el Ejecutivo central.

"La Junta está en contra de que se transfieran competencias ferroviarias a Cataluña, pero aquí no hace nada por mejorar la movilidad. No puede dedicarse exclusivamente a la crítica. Si no es su competencia, que lo diga claramente, pero que también asuma que la política sin dinero no sirve para nada", ha afirmado.

Desde Izquierda Unida plantean la constitución de una 'Mesa por el Tren en Castilla y León', que reúna a representantes de todas las instituciones y partidos, sin exclusiones, para articular una posición común frente a la pérdida de servicios ferroviarios.

Gascón ha sugerido que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, podría incluso "hablar con Guarido para ver cómo se han articulado aquí algunas propuestas" en referencia a Zamora, donde IU forma parte del gobierno municipal.

En este contexto, Pablo Novo, concejal de Obras, Infraestructuras Urbanas, Movilidad y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zamora, advirtió que la organización planteada por Renfe "no atiende a la realidad sociodemográfica de los pueblos y ciudades de Castilla y León".

Y ha criticado que "la única motivación es mejorar la operatividad de los tiempos de viaje entre Galicia y Madrid, denostando el servicio público que se presta en estas estaciones y sus alrededores".

Novo defendió la importancia de mantener las frecuencias actuales para no "quebrar más la cohesión territorial" y anunció que Izquierda Unida apoyará la concentración convocada para el 1 de junio en Zamora como herramienta de presión social.

En conocimiento de Yolanda Díaz

IU también ha solicitado una reunión con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que visitará Valladolid el próximo martes para tratar este tema y el ERE de Azucarera.

Gascón ha explicado que están en contacto con el Ministerio de Trabajo, y de su titular, Yolanda Díaz, no solo por este asunto, sino también por la crisis abierta en el sector industrial tras el anuncio de la azucarera de reducir casi 200 empleos en Castilla y León.

Aunque reconoce que Trabajo tiene más competencias en ese ámbito que en movilidad, considera fundamental que "no se tomen decisiones unilaterales que afectan al conjunto de la ciudadanía".

La formación reclama que se escuche a las plataformas ciudadanas y a las asociaciones de usuarios, y que se tengan en cuenta las alternativas que ya están poniendo sobre la mesa.

"A veces el criterio exclusivamente técnico en decisiones políticas se convierte en un obstáculo, y hay que saber combinar eficiencia con justicia social", apunta Gascón.

Izquierda Unida defiende históricamente el transporte público y el ferrocarril como "elemento vertebrador del territorio", y ha reiterado su compromiso con una red de trenes "pública, accesible y útil para la mayoría".

"Esto no va de alta velocidad para las élites, va de que un estudiante pueda ir a clase, un abuelo al médico o una familia a trabajar", concluyen desde la formación.