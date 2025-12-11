Un final de legislatura con inusual consenso en CyL: unanimidad para aprobar la Ley de Plazas de Difícil Cobertura

La XI Legislatura llega a su fin en Castilla y León y lo hace con un inusual consenso. Las Cortes autonómicas aprobarán previsiblemente por unanimidad en el último pleno, previsto para el próximo martes y miércoles, 16 y 17 de diciembre, la Ley de Plazas de Difícil Cobertura, que plantea una serie de incentivos para que los médicos ocupen aquellas plazas que son más difíciles de cubrir en la Comunidad.

Se trata de una norma impulsada por PP y Vox cuando compartían Gobierno en la Comunidad y que plantea una batería de incentivos, tanto económicos, con un complemento de hasta 6.000 euros anuales para los médicos, como no económicos, con una Oferta de Empleo Público específica e incentivos para la carrera profesional.

En la Ley se abordan también las actividades de difícil prestación, con la atención continuada en otro centro y permitiendo que un sanitario de un centro de salud pueda hacer guardias en otro, entre otras medidas. La norma consta de 17 artículos, una disposición transitoria, una derogatoria y cinco finales para conseguir la atracción "de forma continuada y estable" de profesionales sanitarios para cubrir puestos de forma estructural que permanecen vacantes y garantizar la asistencia que no pueda ser realizada por el personal fijo o temporal.

Todos los grupos de la oposición, desde el PSOE hasta Vox pasando por Unidas Podemos y el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea, han confirmado su apoyo a la iniciativa en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este jueves y saldrá previsiblemente adelante en la última sesión plenaria de la legislatura.

La Junta, optimista

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, se ha mostrado optimista en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves y ha señalado que el trabajo en la ponencia y comisión "está siendo positiva". "El deseo es que en el pleno de la semana que viene se pudiera incluir para su aprobación", ha añadido, destacando que se trata de una norma que contempla "actuaciones legales en el ámbito de la garantía de los servicios públicos en la Comunidad".

"Ahora lo que aprobamos por ley es la cobertura de estas plazas, más complicada por su lejanía, por estar en el mundo rural y lo que se habilita es un conjunto de incentivos, para que profesionales sanitarios lo puedan ocupar", ha señalado. Carriedo ha insistido en que se ha recorrido "el camino correcto, ha habido un buen trabajo y un amplio consenso".

"De no pasar nada extraño, se podría aprobar el próximo miércoles. Pero siempre hay que ser muy prudente, todavía queda un trámite parlamentario y nos gustaría que se concluyera hasta que la valoración pudiera ser definitiva. El proyecto de ley ha sido bien valorado por parte de los principales partidos y creemos que puede producirse un acuerdo muy amplio", ha insistido.

Y ha recordado que la Ley plantea medidas de carácter retributivo, "mejorando alguno de los complementos para que estas plazas sean atractivas", y, en segundo lugar, "otras medidas de promoción profesional que faciliten luego participar en otros concursos, que el tiempo ocupado en esas plazas pudiera computar algo más en el tiempo a efectos de establecer algunos concursos y que tengan alguna ventaja quienes las ocupen".

Las iniciativas del PP

El viceportavoz del Grupo Popular, Miguel Ángel García Nieto, se ha referido a la petición de comparecencia del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por parte de los grupos de la oposición y ha asegurado que en materia de incendios se han dado "todas las explicaciones habidas y por haber".

"Ha habido una comparecencia del presidente de la Junta, el consejero está en todos los plenos y ha comparecido para presentar los decretos que fueron votados en contra por esa Unión Voxcialista que se repite muy a menudo", ha recordado. Y ha acusado al PSOE de pretender "alargar" la cuestión de los incendios "como estrategia electoral". "Usan el drama y el dolor por un puñado de votos y en eso no nos van a encontrar", ha apuntado.

El viceportavoz popular ha presentado, además, las dos iniciativas que les corresponden en el próximo pleno. La primera, exigiendo al Gobierno de un Plan Nacional de Conservación Viaria. "Estamos observando que más del 50% de las carreteras españolas presentan hoy deterioros graves o muy graves y desde 2022 se han triplicado los kilómetros que presentan un peor estado que en 2018 y es necesario que el Gobierno haga algo porque hasta el momento no ha hecho nada", ha afirmado.

La segunda iniciativa tiene como objetivo exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez la retirada del borrador del Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud y que "abra un diálogo real con las comunidades y los profesionales" para construir un nuevo Estatuto Marco "realista, con financiación suficiente y orientado a mejorar la asistencia a los pacientes".

"Hay una tensión creciente en el sistema sanitario y los pacientes son los principales perjudicados. Castilla y León está con sus médicos, con sus enfermeras y con todos sus profesionales sanitarios", ha señalado, cargando contra la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que ha calificado de "autoritaria y sectaria". Además, ha señalado que "con la salud no se puede ni se debe jugar".

El apoyo del PSOE

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha mostrado su apoyo a la Ley de Plazas de Difícil Cobertura. "Hemos llegado a un acuerdo para que esa Ley saliera, se han admitido nuestras enmiendas y votaremos a favor de esa Ley", ha afirmado, y ha hecho hincapié en la diferencia con la Ley de Violencia de Género.

"La Junta retiró porque no querían quedar mal con el electorado más ultra que pretenden arrebatarle a Vox y sin embargo en este proyecto de ley hemos dicho que nuestra voluntad era la misma, llegar a un acuerdo, no llega ninguna enmienda viva y nuestro voto será favorable", ha señalado.

Control de la inmigración ilegal

El portavoz de Vox, David Hierro, ha asegurado que apoyará la Ley de Plazas de Difícil Cobertura y ha recordado que su formación "siempre mantiene la palabra dada" y que es "una buena Ley". Además, ha anunciado que llevará una PNL al próximo pleno con el objetivo de "conocer cuantos inmigrantes ilegales hay en Castilla y León"

"Pedimos que aquellos inmigrantes ilegales que acudan a recibir una asistencia por parte de Sacyl, Sacyl comunique a la Policía y al Ministerio del Interior que son personas que se encuentran en situación irregular en España", ha afirmado. Hierro se ha mostrado convencido de que se trata de "una medida de sentido común" con la "colaboración entre administraciones para conocer los inmigrantes ilegales que están utilizando los servicios públicos y sanitarios".

El portavoz de Vox ha hecho hincapié en que "en los últimos años más de 17.000 inmigrantes ilegales han recibido asistencia hospitalaria y más de 31.000 asistencia en Atención Primaria" en la Comunidad. "La suma de estos hace que ese número sea mayor al que tiene la ciudad de Soria casi en 7.000. Los ciudadanos deben pensar por qué sus servicios sanitarios están cada vez más saturados, masificados y por qué ellos tienen que pagar la cuenta de todo esto", ha señalado.

Además, ha anunciado que presentarán una moción en la que pedirán a la Junta de Castilla y León y al Gobierno "que bajen los impuestos de verdad", en lo que se refiere al IVA y a los alimentos de primera necesidad.

Hierro ha cargado contra la "veleta azul" del PP. "No sabemos que está haciendo, nos tiene totalmente desconcertados, es un PP sin rumbo y a la deriva, que hace una cosa aquí, dice otra cosa en Valencia, cada uno de sus barones actúa de forma distinta. Es la veleta azul que en Valencia dice que se opone a la inmigración ilegal y aquí Mañueco en el pleno una vez tras otra se niega a actuar contra la inmigración ilegal", ha afirmado.

Y ha asegurado que no saben a qué atenerse on el PP. "Vox siempre ha planteado lo mismo en todos los territorios porque estamos convencidos de que nuestras ideas son buenas para todos los españoles independientemente de donde vivan, pero el PP dice una cosa aquí y otra en Valencia", ha afirmado, recordando que la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, aseguró que lo que está haciendo el presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, "es ilegal". "Eso no entra en nuestra cabeza", ha insistido.

"Una buena Ley"

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha asegurado que ha solicitado a la letrada que se retire la PNL de Vox para el próximo pleno porque "no se puede solicitar a los facultativos que actúen de arma de colaboración para facilitar la expulsión de inmigrantes". "Nunca jamás en mi vida haré tal cosa, si hiciéramos tal cosa estaríamos provocando una restricción del derecho a la salud y a la vida de las personas", ha denunciado.

Igea ha recordado que esta cuestión "ya se intentó en su día" y se ha mostrado convencido de que "indica el futuro que viene". "Hay una parte de la población que no es considerada un ser humano con derechos como el resto. Vienen tiempos duros y no veo actores políticos dispuestos a enfrentar esto con la seriedad que merece. Creo que atenta contra los derechos fundamentales", ha señalado.

El procurador del Grupo Mixto ha celebrado la previsible aprobación de la Ley de Plazas de Difícil Cobertura en el pleno de la próxima semana. "Creo que va a ser una buena Ley para algunos territorios y hospitales con problemas y me alegra acabar mi vida política haciendo algo útil para la asistencia sanitaria, no podría acabar de mejor manera y va a ser una satisfacción", ha señalado.

Igea ha asegurado que "el grado de consenso es muy grande y se llegaron a muchos acuerdos". "No es la Ley perfecta de ninguno pero creo que es el fruto de lo mejor de este trabajo porque el trabajo parlamentario consiste en renunciar para llegar a acuerdos", ha zanjado.

Podemos "hará lo imposible"

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha confiado en que la Ley de Plazas de Difícil Cobertura se apruebe en el próximo pleno y se ha referido a la ausencia de unidad de la izquierda alternativa de cara a las elecciones de marzo, asegurando que "la referencia de la izquierda en Castilla y León es Podemos" y que Podemos "siempre ha intentado hacer las candidaturas más amplias posibles y que hará todo lo posible para desalojar al PP de esta Comunidad".

"Creo que a día de hoy es mejor no dar por sentado nada y quedarse con que Podemos va a hacer todo lo posible e incluso lo imposible para desalojar al PP y que haya un giro a la izquierda en la Comunidad y para eso Podemos tiene que ser un actor fundamental. Las cosas hay que hacerlas con discreción y trabajo y es lo que vamos a hacer", ha señalado.

Fernández ha señalado que en el próximo pleno hará una reflexión sobre la política en "un momento convulso como el que vivimos hoy en día" y ha hecho balance de su más de una década en las Cortes. Y ha hecho referencia a unas palabras del fallecido Robe Iniesta. "Del tiempo perdido en causas perdidas nunca me he arrepentido ni estando vencido, cansado, prohibido, si me caigo y no me levanto, si lo olvido, recuérdame", ha señalado. Y ha afirmado que lo ha hecho "lo mejor" que ha podido.

Fernández se ha mostrado convencido de que la Comunidad "merece un cambio". "Voy a dejar hasta el último gramo de mi fuerza para que ese cambio sea posible y espero que el 15 de marzo Castilla y León pueda tener un Gobierno diferente, de progreso y de izquierdas, en el que no estén ni el PP ni la ultraderecha. El final de nuestras vidas comienza cuando nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan y yo jamás permaneceré silencioso ante las injusticias", ha zanjado.

"Una Ley muy necesaria"

El procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha anticipado el voto favorable de su formación a la Ley de Plazas de Difícil Cobertura y ha recordado que su partido presentó 40 enmiendas y que se han aceptado "muchas". "Las que no nos aceptaron, unas 15, las mantenemos para defenderlas en el pleno", ha afirmado.

"Pensamos que esta Ley es muy necesaria para Soria porque muchas veces nos encontramos cuando vamos al médico que no hay o que es difícil cubrir esos puestos. Hay que incentivar esos puestos económicamente, a través de una promoción, con mejor formación, no es la mejor Ley posible pero es un punto de partida importante y mejora la situación actual", ha señalado.

Ceña ha denunciado, además, los desplazamientos a los que se ven obligados los sorianos para "multitud de pruebas médicas". "Todo lo que supone salir de casa para ir al médico en otras provincias supone un coste y solo en algunos casos la Junta se hace cargo de algunos gastos de manera irrisoria. Le voy a preguntar a Mañueco cuánto le costó el último hotel en el que pasó la noche y pagó él, porque la Junta a un desplazado sanitario le paga 20 euros por noche. Esto tiene que cambiar", ha afirmado.