CSIF exige a la Junta la aprobación de la Ley de Coordinación de Policías Locales y denuncia su "bloqueo"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la "falta de voluntad política de la Junta para impulsar la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León, pese a ser una norma largamente esperada y haberse negociado ya; exigiendo que inicie la tramitación de su aprobación antes de que se disuelvan las Cortes y finalice esta legislatura".

CSIF cree que el Gobierno autonómico lleva meses "bloqueando la nueva propuesta de ley sin dar explicaciones, mirando hacia otro lado y dejando que pase el tiempo". "El 10 de septiembre finalizó el plazo de alegaciones, que se había prorrogado desde junio, cuando acabó la negociación de la parte técnica de la futura normativa", añade el sindicato independiente.

Insiste en que la propuesta "es mínima, razonable y hasta poco ambiciosa, pero es un punto de partida imprescindible para avanzar hacia una Policía Local más profesional, más segura y más reconocida en la Comunidad, que es fácilmente aceptable por todos los grupos políticos de las Cortes".

El nuevo anteproyecto de 2025 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León contempla la regulación completa de la promoción interna y la movilidad, estableciéndose -por primera vez- unos criterios claros, homogéneos y garantistas para todos los municipios. Establece la carrera profesional, que la actual Ley 9/2023 no contemplaba; se concreta un modelo de formación común de ámbito autonómico; se detalla las circunstancias y condiciones de la segunda actividad de una manera más amplia y garantista; o se fijan las modalidades de la jubilación voluntaria.

El anteproyecto, resalta CSIF, también incluye medidas "que garantizan la igualdad real de la Policía Local entre hombres y mujeres; y reconoce las especificidades de las retribuciones salariales, considerando aspectos como la peligrosidad, penosidad o nocturnidad".

"El Ejecutivo autonómico está renunciando a una ley que modernice el servicio, mejore las condiciones de los agentes, y permita desarrollar unas normas marco autonómicas", valora CSIF, "cuando otros partidos han mostrado su disposición a mejorar el texto inicial de la propuesta, incorporando nuevas aportaciones, gracias al diálogo y a las conversaciones que hemos mantenido".

"No vamos a permitir que, una vez más, se deje abandonados a los policías locales de Castilla y León, sin un marco legal actualizado. Es el momento de actuar, de legislar y de cumplir con los profesionales que velan por la seguridad de nuestros municipios", afirma CSIF.