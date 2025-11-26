Cientos de personas rechazan ante las Cortes el decreto del operativo de incendios: "Es una mentira y un trampantojo"

Cientos de personas han manifestado este miércoles ante las Cortes de Castilla y León su rechazo al decreto sobre el operativo de incendios que se ha debatido este miércoles en el pleno de la Cámara. Los sindicatos UGT, CC.OO., CSIF, Uscal y CGT han denunciado el "engaño", la "mentira" y el "trampantojo" de la Junta a los trabajadores y la ciudadanía de cara a las próximas elecciones autonómicas de marzo con los dos decretos ley para reforzar la estabilidad, las condiciones de trabajo y la modernización del operativo de extinción de incendios en la Comunidad.

Las organizaciones sindicales han considerado que las propuestas planteadas por la administración no van a mejorar "absolutamente nada" el operativo ya que "se mantiene el número de trabajadores y las cuantías altas de los complementos específicos no llegarán a los que están a pie de monte luchando contra el fuego". Y han exigido un operativo "estrictamente público", gestión "totalmente profesional", además de "debidamente formado", y permanente "al cien por cien" los 12 meses del año.

Ante las puertas de las Cortes, donde a lo largo de la mañana se han debatido los dos decretos ley sobre lucha contra incendios aprobados por la Junta en Consejo de Gobierno, que previsiblemente no saldrán adelante por la oposición de los grupos políticos, los portavoces de las organizaciones sindicales han criticado al Ejecutivo autonómico por "no haber negociado con nadie" este nuevo modelo porque ha sido una "imposición".

Y han subrayado que son unos decretos que han contado también "con el rechazo de asociaciones de propietarios forestales y de empresas forestales". "Cuando todos los sectores, que están afectados por la aplicación de estos decretos ley, están en contra, será por algo", han añadido, demandando que la Junta "rectifique" y haga las modificaciones necesarias para contar con modelo "adecuado" y que los trabajadores tengan una "dignificación" de sus condiciones laborales y una "profesionalización".