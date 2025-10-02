CyL aumentará el presupuesto de Medio Ambiente y declarará la categoría profesional de bombero forestal en 2026

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha anunciado este jueves que el Gobierno autonómico aumentará "de forma muy relevante" el presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente en los presupuestos del próximo año y que declarará la categoría profesional de bombero forestal en 2026.

Además, ha reiterado que el Ejecutivo autonómico presentará las cuentas antes del 15 de octubre y ha vinculado la aprobación del techo de gasto a la recepción del escenario de estabilidad presupuestaria del Gobierno. Carriedo ha asegurado que, de no recibir esa documentación, la Junta se basaría en los datos de 2024 para elaborar el límite de gasto no financiero.

El portavoz de la Junta ha destacado los "datos positivos" que "animan" al Ejecutivo autonómico en la elaboración de los presupuestos, poniendo como ejemplo el aval al escenario macroeconómico que la Junta ha elaborado para el presupuesto de 2026, la reducción del nivel de deuda sobre el PIB y la elevación de la calificación financiera de la Comunidad por parte de la agencia Moody's.

"Esto nos anima a pedir el respaldo y el apoyo de los grupos parlamentarios, hay algunas informaciones que todavía no conocemos y que tienen que ver con los datos que habitualmente entrega el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y al entregar los presupuestos y por tanto son datos que no conocemos", ha reconocido.

Aunque ha hecho hincapié en que, a pesar de esas dudas e indefiniciones, mantienen su idea de mantener la fecha del 15 de octubre para presentar los presupuestos.

Un "buen presupuesto"

"Tenemos la prioridad de tener un buen presupuesto para Castilla y León, con el objetivo de seguir creando empleo, reduciendo el paro, mejorando la actividad productiva y seguir comprometiéndonos con el medio rural. Este año hemos celebrado un debate sobre el Estado de la Comunidad que nos ha dado ideas que son útiles", ha señalado Carriedo.

El portavoz del Gobierno autonómico ha señalado, además, que, una vez registrados los presupuestos en las Cortes, estarán "a disposición" de la Cámara "para comparecer en función de los plazos que ellos establezcan". "Las Cortes tienen que establecer cual es el cauce más adecuado para la tramitación de cada una de las normas", ha afirmado.

Esperar al Gobierno

Sobre el techo de gasto, ha señalado que la Junta cuenta con un documento, que se se ha visto refrendado por esos factores positivos, pero ha reconocido que ese techo de gasto "podría modificarse si el Gobierno entrega la documentación que tiene que entregar a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

"El Gobierno debe entregar en plazo en el seno del CPFF el escenario de estabilidad presupuestaria, si no lo hace pues tendremos que utilizar el documento del año pasado, que es del que disponemos hasta este momento. Parece oportuno dar la ocasión al Gobierno para que nos entregue esta documentación", ha afirmado.

Bomberos forestales

Carriedo ha anunciado también que el Gobierno autonómico establecerá la categoría profesional de bombero forestal en 2026 y que el presupuesto la Consejería de Medio Ambiente "va a tener un crecimiento muy relevante y va a poder abordar importantes actuaciones en este ámbito". "De las cifras concretas informaremos cuando se presente el proyecto de presupuestos", ha añadido.

El portavoz de la Junta ha asegurado que "habrá créditos importantes para los programas que se van a desarrollar" y ha denunciado la "financiación a la carta de los partidos separatistas" por parte del Gobierno y que no se tenga en cuenta en el modelo de financiación que Castilla y León es la comunidad "con más superficie forestal de toda España".

"A veces se habla mucho de cómo financiar la protección de la naturaleza, pero luego cuando llega la hora de la verdad, el sistema de financiación, nos olvidamos de que se tenga en cuenta el patrimonio forestal. No se contempla en el modelo de financiación que seamos la comunidad con más superficie forestal de toda España", ha afirmado.

Además, ha hecho hincapié en que la Junta está haciendo "un importante esfuerzo de reuniones y contactos con colectivos, también de apreciar observaciones". "Eso va a dar lugar a medidas y a soluciones encima de la mesa", ha zanjado Carriedo.

La oposición, escéptica

Los grupos de la oposición en las Cortes de Castilla y León se han mostrado escépticos, tras la Junta de Portavoces celebrada este jueves, con que la Junta cumpla con su compromiso de regostar los presupuestos de 2026 antes del 15 de octubre.

El portavoz del PP, Ricardo Gavilanes, se ha limitado a afirmar que "el consejero ha dicho que se presentarán en fecha y forma" y a remitirse "a sus palabras" pero la viceportavoz socialista, Nuria Rubio, se ha mostrado convencida de que "no llevará el techo de gasto la próxima semana".

"Para sorpresa de nadie solo hace anuncios vacíos. Es un Gobierno agotado y que no quiere gobernar, no quiere trabajar", ha señalado, recordando que su partido "ha tendido la mano" a la Junta "para que haya unos presupuestos justos para Castilla y León".

"Estamos convencidos de que a partir de marzo vamos a gobernar y queremos que las cuentas se ajusten a las necesidades", ha afirmado.

Por su parte, el portavoz de Vox, David Hierro, ha asegurado que "se trata de otra jugada más para confundir a los ciudadanos". "Han tenido un año para presentar techo de gasto y presupuestos y no han querido. Ahora, a falta de tres meses para la convocatoria de elecciones, quieren aprobarlo todo a la carrera. No tienen intención de aprobar el presupuesto", ha señalado.

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha informado de que ha preguntado a la representante de la Junta en la Junta de Portavoces por el techo de gasto y que le ha dicho que "no está para esas cosas".

"El techo de gasto no va al próximo pleno, la Junta no presentará presupuestos antes del 15 de octubre, va a defecarse en el Estatuto de Autonomía. ¿Por qué no convoca Mañueco elecciones si no presenta presupuestos y exige a Sánchez que lo haga?", se ha preguntado. Y ha denunciado que "no se puede presentar a la vez el techo de gasto y los presupuestos, es imposible y una barbaridad"

El representante del Grupo Mixto Francisco Igea ha señalado que su intención es "favorecer en lo posible la tramitación de los presupuestos".

"Hemos solicitado habilitar diciembre, navidades y enero para tramitar los presupuestos porque no tendría sentido debatir algo que no se podrá tramitar ni aprobar. Lo solicitaremos cuando vengan los presupuestos", ha zanjado.