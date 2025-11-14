La borrasca Claudia azota CyL: ríos desbordados, carreteras cortadas y un matrimonio evacuado

La borrasca Claudia se ha dejado notar con intensidad este viernes en Castilla y León dejando ríos desbordados, carreteras cortadas y un matrimonio evacuado y ha provocado la declaración de alerta por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de Protección Civil de la Junta en toda la Comunidad.

Además, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene activos a estas horas cinco avisos hidrológicos, tres en amarillo y dos en naranja, por el crecimiento del caudal de los ríos Bernesga, Esla y Porma en la provincia de León.

La situación en torno a la borrasca Claudia "mejora considerablemente" en la provincia de Ávila, que hasta ahora se ha saldado con un matrimonio de personas mayores evacuado en Navaluenga por precaución ante las inundaciones que se registraban junto a su domicilio, así como daños materiales en El Barco de Ávila, donde se vio afectada la depuradora, y el corte, que se mantiene, de tres carreteras, la AV-P-539 y AV-P-537, en la zona suroeste de la provincia, y la AV-P-417, hacia el este.

Así lo trasladó el delegado de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, tras asistir al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), constituido con el nivel 2 del Plan de Protección Civil ante Emergencias Inuncyl. Este viernes, a las 6:00 horas, se dio por finalizada la alerta de Protección Civil con aviso rojo por lluvias extraordinarias decretada por la Aemet desde las 23.30 horas del jueves, aunque se mantiene el amarillo por riesgo de precipitaciones en el Sistema Central.

Una veintena de actuaciones

La Junta informó de una veintena de actuaciones registradas en Ávila motivadas por la lluvia y el viento, con El Barco de Ávila y Navaluenga como las zonas más afectadas. Con todo, la situación se encuentra “más estable” en el Tormes, que si hace unas horas alcanzaba el nivel rojo de alerta a su paso por El Barco de Ávila, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Duero, en la mañana de este viernes ya se encontraba en nivel amarillo, con 3,19 metros de nivel y un caudal 425 metros cúbicos por segundo.

Consecuencias de la borrasca Claudia a su paso por El Barco de Ávila

Hernández Herrero explicó que, pese a esa mejoría, “se sigue recomendando máxima precaución en todos los desplazamientos” y señaló que la actividad docente en la provincia se mantiene con normalidad, al igual que las rutas escolares”.

Eso sí, sostuvo que “se está procediendo a localizar y cuantificar los posibles daños materiales” y avanzó que si fueran considerables se procedería a la correspondiente solicitud de la declaración de Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil, un mecanismo asociado al nivel II del Inuncyl y que abre la puerta a optar a las ayudas estatales.

Tras agradecer el trabajo de los miembros del operativo y la colaboración de la ciudadanía, el delegado de la Junta insistió en que todos los servicios implicados y la fuerzas de seguridad seguirán “vigilantes” en las próximas horas y hasta que pase la borrasca, teniendo en cuenta que tanto el río Alberche como el Tormes siguen recibiendo los “aportes” de agua de zonas que han tenido “una pluviosidad altísima”, como Gredos y el Arevalle.

En su repaso tras la reunión del Cecopi de este viernes también defendió el envío masivo “a toda la provincia” del mensaje con el aviso rojo de la alerta de Aemet a través del sistema ES-Alert, asegurando que, aunque algún vecino pudo verse sobresaltado y en comarcas como la Moraña la situación estaba tranquila, “en las emergencias es mejor pasarse que quedarse cortos”.