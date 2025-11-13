La borrasca Claudia dejará lluvia y fuertes rachas de viento en Castilla y León: hasta 80 kilómetros por hora

Una mujer se protege del viento en la ciudad de León Peio García ICAL

Un frente asociado a la borrasca Claudia influirá en el tiempo de este jueves en buena parte de España, puesto que 31 provincias repartidas por 13 comunidades autónomas están bajo aviso por un temporal de lluvia, viento o mala mar, en una jornada con temperaturas a la baja en muchas zonas. En concreto, muchos de los avisos amarillos se refieren a rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en las nueve provincias de Castilla y León; y por lluvias fuertes en Ávila, León, Salamanca y Zamora.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que solamente se libran de los avisos Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y País Vasco. El fenómeno adverso más extendido será el viento, mientras que la lluvia aparecerá en toda España salvo el Cantábrico oriental, el tercio este de la península y el archipiélago balear.

Meteorología ha activado el aviso naranja -riesgo importante- por lluvias fuertes de al menos 30 litros por metro cuadrado en Canarias al completo, aunque ese aviso se irá levantando a lo largo de la mañana, y por rachas muy fuertes de al menos 110 km/h en Asturias (Cantábrica y Picos de Europa) y Cantabria (centro, Valle de Villaverde y Liébana).

El resto de los avisos son de nivel amarillo -riesgo- y afectan a Canarias por tormentas, rachas de 70 a 80 km/h y mala mar.

Muchos de los avisos amarillos se refieren a rachas de 70 a 80 km/h en lugares de Ávila, Badajoz, Burgos, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Córdoba, Huelva, Huesca, La Rioja, León, Lleida, Madrid, Navarra, Ourense, Palencia, Salamanca, Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, Valladolid, Zamora y Zaragoza.

Además, el aviso amarillo por lluvias fuertes está activo en A Coruña, Ávila, Cáceres, Córdoba, Huelva, León, Lleida, Madrid, Ourense, Pontevedra, Salamanca, Sevilla y Zamora, así como por tormentas en A Coruña, Cádiz, Huelva, Pontevedra y Sevilla, y por mala mar en Almería y Granada.

Lluvias fuertes

Por otro lado, el frente vinculado a Claudia afectará a la mitad oeste peninsular con cielos cubiertos y precipitaciones, acompañadas de tormentas ocasionales en la fachada atlántica. Las precipitaciones serán persistentes y localmente fuertes en Galicia, el oeste del Sistema Central y la Cordillera Cantábrica.

También habrá precipitaciones fuertes o muy fuertes en Andalucía occidental y, con menor probabilidad, en Extremadura, con tormentas que pueden dejar rachas muy fuertes sin descartar alguna tromba marina aislada o tornado breve.

Por la tarde, la lluvia se extenderá débilmente al resto de la mitad occidental. El cielo estará nuboso o con intervalos de nubes y sin precipitaciones en el resto de la península.

Temperatura y viento

Por otra parte, las temperaturas subirán ligeramente en depresiones del nordeste y litorales mediterráneos, y bajarán en Canarias, gran parte del interior de la mitad sur peninsular y la Meseta Norte.

Las capitales más calurosas podrían ser Granada (29 grados), Almería (27) y Murcia (26), mientras que refrescará más en Ávila (14), León (15) y Lugo y Segovia (16).

Por último, este jueves soplarán vientos fuertes en litorales atlánticos, con rachas muy fuertes en amplias zonas de la mitad oeste peninsular y entornos de montaña, así como viento fuerte del suroeste rolando a oeste moderado en Canarias, con rachas muy fuertes en la mayor parte del archipiélago.