Alertan de un brusco cambio de tiempo en Castilla y León: "Se esperan lluvias muy intensas y un desplome de temperaturas"

Imagen de archivo de un día de lluvia en Valladolid Miriam Chacón / Ical

Castilla y León vive una semana muy atípica para esta época del año con temperaturas que en algunas provincias están llegando a superar los 35 grados.

Una realidad que supone un motivo de felicidad para todos aquellos amantes del calor que, contra todo pronóstico, están viendo cómo el tiempo característico del verano se está alargando más de lo previsto.

Si bien, esta 'tregua' está a punto de llegar a su fin, pues, tal y como han avanzado los expertos de Meteored, la comunidad despedirá la temporada estival con un brusco cambio de tiempo motivado por la llegada de un chorro polar "muy ondulado" que, a su vez, favorecerá la llegada de una masa de aire frío, con "un desplome acusado de las temperaturas" e incluso precipitaciones.

"Se esperan lluvias muy intensas en el tercio norte, con acumulados que podrían superar los 100 l/m² en algunas provincias", apunta Andrea Danta, experta de Metored.

Esta ha afirmado que la llegada del frente también traerá más nubosidad e incluso una línea de tormentas que dejará lluvias intensas en amplias zonas del país con acumulados más destacados en el norte. "Todo el tercio norte estará bajo riesgo de tormentas localmente adversas", afirman desde Meteored.

Y es que, aunque por el momento no hay avisos oficiales de la AEMET por estar a más de tres días vista, las previsiones de la citada empresa de meteorología apuntan, además, a "un episodio de lluvias intensas y potencialmente peligrosas en el noreste peninsular".

Al parecer, este fenómeno meteorológico se empezará a hacer notar desde este mismo sábado, lo que significa que, en lo que respecta a Castilla y León, el otoño comenzará de forma abrupta en los días previos al equinoccio.

Para este día, la comunidad espera la llegada de una masa de aire polar que, con la irrupción de vientos del norte, provocará un acusado descenso térmico que se extenderá desde el noroeste peninsular al resto del país.

Si bien, Samuel Biener, climatólogo de Meteored, ha explicado que el chorro polar, que estos días se mantiene muy intenso en el Atlántico norte, comenzará a mostrar ondulaciones "muy importantes" a partir de este mismo jueves.

Así, según ha aclarado el experto, los modelos apuntan a que, desde el viernes, el anticiclón se extenderá de sur a norte, provocando así un cambio de patrón atmosférico que hará que España quede situada bajo un ramal descendente de la corriente en chorro.

Del mismo modo, esta se verá afectada por el descuelgue de una profunda vaguada sobre el oeste de Europa que, a su vez, marcará la transición hacia una situación más inestable y típica de esta época.