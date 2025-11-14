Alerta amarilla en cinco provincias de Castilla y León por fuertes lluvias: toca extremar la precaución

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por fuertes lluvias en cinco provincias de Castilla y León. En concreto se trata de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora.

En Ávila la alerta está activada desde las 6.00 horas y hasta las 23:59 horas de este viernes, 14 de noviembre, en el sistema central y el sur de la provincia por una precipitación acumulada en 12 horas de hasta 40 mm.

En León, el aviso amarillo está activado desde las 09:00 y hasta las 11:59 horas en la Cordillera Cantábrica por una precipitación acumulada en 12 horas de hasta 40 mm.

En Palencia se ha activado el aviso desde las 18:00 horas del jueves y hasta las 11:59 horas del viernes en la Cordillera Cantábrica por precipitación acumulada de hasta 40 mm en 12 horas.

En Salamanca el aviso está activo desde las 00:00 horas y hasta las 23:59 en el Sistema Central y el sur de la provincia con lluvias acumuladas de hasta 40 mm en 12 horas.

Mientras que en Zamora se esperan fuertes lluvias en la zona de Sanabria y se ha activado el aviso amarillo entre las 00:00 horas y las 11:59 por precipitaciones de 40 mm en 12 horas.