Las claves del presupuesto de Presidencia: mejorar los servicios públicos y promover el retorno del talento a CyL

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha presentado este lunes el proyecto de presupuestos para 2026 en lo relativo a su departamento, que crecerá un 9% respecto al ejercicio anterior y que alcanzará una dotación de más de 204 millones de euros. Unas cuentas que se encuentran centradas en mejorar los servicios públicos que los municipios prestan a los ciudadanos y en impulsar el retorno del talento a Castilla y León.

González Gago ha destacado que el incremento en las cuentas consolida un aumento acumulado superior al 44% durante la actual legislatura para esta Consejería, lo que refleja "el compromiso de la Junta con el extenso mundo rural de la Comunidad, con la atención a los ciudadanos castellanos y leoneses residan donde residan, y con la estabilidad y la calidad del empleo público, entre otras cuestiones".

"El presupuesto presentado responde fielmente a los compromisos adquiridos por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y refleja el firme avance en su cumplimiento. En coherencia con estos objetivos, las cuentas para el próximo ejercicio permitirán consolidar los novedosos proyectos ya iniciados durante estos últimos cuatro años. Estas nuevas actuaciones refuerzan la modernización de la Administración, la mejora de los servicios públicos y el impulso a políticas que garantizan una gestión más eficaz, transparente y cercana a la ciudadanía", ha señalado.

En palabras de González Gago, este presupuesto "contempla un incremento en todas las partidas de las principales políticas públicas, supone un incremento sustancial de las actuaciones destinadas al medio local, y nos va a permitir seguir mejorando la calidad de nuestros servicios públicos".

Administraciones locales y medio rural

El consejero de la Presidencia ha destacado el nuevo "récord" que alcanza la consignación presupuestaria al Plan de Cooperación Local, que engloba todas las acciones de las diferentes consejerías de la Junta destinadas a apoyar los servicios públicos que los ayuntamientos y las diputaciones prestan a los vecinos de la Comunidad.

Este Plan alcanza los 550 millones de euros, lo que supone un aumento de casi el 15% respecto el año pasado, y que consolida un crecimiento acumulado del 16,5% durante la legislatura.

De esta cantidad, la Consejería de la Presidencia gestionará directamente casi 120 millones de euros, un 4,2 % más que en 2025, a través de la Cooperación Económica Local General. Esta cantidad representa casi el 60% del presupuesto global de la Consejería, lo que demuestra, a juicio de González Gago, "su compromiso municipalista y su preocupación por la mejora constante de los servicios públicos de todos los vecinos de la Comunidad".

Tal y como ha señalado el consejero, "seguimos impulsando iniciativas que fortalezcan la vida social y la cohesión en nuestros pueblos y pequeñas localidades". A lo largo de la legislatura, el presupuesto que la Consejería destina a sus políticas municipalistas se habrá incrementado más de un 43%, que suman en estos últimos cuatro años más de 424 millones de euros.

Entre las partidas más destacadas de esta cooperación local se incluyen las ayudas para el mantenimiento de los bares y los centros de ocio y convivencia en el medio rural, que se incrementarán un 3,3% en 2026 hasta los 3,13 millones de euros, y que sumarán 9,2 millones en el global de la legislatura, una vez incorporado el presupuesto del próximo año. "Este incremento refleja el firme compromiso de la Junta con los vecinos de los pequeños pueblos y pedanías de Castilla y León", ha destacado.

Además, por primera vez, los presupuestos de 2026 contemplan el incremento del Fondo de Cohesión Territorial, uno de los fondos de ayudas económicas a las entidades locales que gestiona esta Consejería, y, que, en este caso, está especialmente dirigido a mejorar los servicios públicos de todos y cada uno de los municipios intermedios y pequeños de Castilla y León con menos de 20.000 habitantes, con un reparto que introduce variables tales como la despoblación o la tasa de paro provincial.

Por primera vez en sus cinco años de existencia, este Fondo se verá incrementado en casi un 5 %, tomando como referencia la revalorización del IPC, hasta los 21 millones de euros.

Acción Exterior y Cooperación Internacional

La acción exterior de la Consejería de la Presidencia seguirá centrada en fomentar el retorno de ciudadanos naturales de Castilla y León. En palabras del consejero de la Presidencia, "estamos comprometidos en facilitar que nuestros ciudadanos puedan regresar a Castilla y León con oportunidades y apoyo institucional". En este sentido, el programa Pasaporte de Vuelta contará con un crédito inicial de 550.000 euros, con un incremento de casi el 6 % respecto a 2025 y de más del 37 % desde el inicio de la legislatura.

Por su parte, el programa Volver a Castilla y León dispondrá de 400.000 euros para apoyar el emprendimiento y la contratación de ciudadanos en el exterior que vuelvan a la Comunidad a trabajar, lo que consolida el aumento del 33% de los fondos que se ha producido en 2025. En total, en esta legislatura la Consejería de la Presidencia habrá destinado a los castellanos y leoneses que no se encuentran en la Comunidad casi 7,2 millones de euros, teniendo en cuenta también las diferentes líneas de ayudas dedicadas a las comunidades castellanas y leonesas en el exterior.

En el ámbito de las ayudas para el desarrollo de los países más vulnerables, el presupuesto consignado a Cooperación Internacional para 2026 se eleva hasta los 6,5 millones de euros, con un aumento superior al 8% respecto al presupuesto en vigor. Destaca en este apartado la línea para desarrollar pequeñas acciones solidarias en colaboración con entidades locales y empresas, con un incremento del 100 % respecto al último presupuesto, hasta alcanzar los 600.000 euros.

De esta manera, se consolida el compromiso de la Junta de Castilla y León con la solidaridad y la participación de la sociedad castellana y leonesa en la ayuda internacional.

Implicación con los empleados públicos

En materia de Función Pública, González Gago ha destacado que la Consejería de la Presidencia "mantiene su compromiso con la estabilidad y el reconocimiento de los trabajadores de la Administración General autonómica".

"Prueba de ello es que, durante la legislatura, se han consolidado los avances en la carrera profesional horizontal acordados con las organizaciones sindicales, con una inversión total de 130 millones de euros en lo que va de legislatura, y con un presupuesto consignado para 2026 de 43 millones de euros, una cantidad que se ve reflejada mes a mes en la nómina de los empleados públicos", ha señalado.

Además, ha señalado que, a través de sus políticas de empleo público, la Consejería "ha cumplido con la distribución de los fondos adicionales ya consolidados que reciben los empleados públicos, con la implantación de las 35 horas semanales, y con la renovación y prórroga del convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General".

Por otro lado, este departamento ha actualizado ya dos veces la indemnización por kilometraje en esta legislatura, y ha aprobado las Relaciones de Puestos de Trabajo de personal funcionario para asegurar una administración más cercana y moderna, con un coste anual de más de 160 millones de euros. En palabras del consejero, "nuestro objetivo es mantener una administración eficaz, moderna y cercana al ciudadano, con empleados públicos comprometidos y profesionales".

Otros ámbitos de actuación

En lo que se refiere a la atención al ciudadano y la calidad de los servicios públicos, González Gago ha destacado el crecimiento de más del 16% en lo que va de legislatura, hasta los 4,4 millones de euros presupuestados en 2026. "Destacan los procesos de evaluación de las políticas públicas desarrolladas por la Junta de Castilla y León, a los que se destinan 200.000 euros en 2026 para seguir analizando cómo mejorar en la implantación de los diferentes planes y medidas de la Administración autonómica que redundan en la calidad de vida de los ciudadanos", ha señalado.

También ha dicho que en 2026 se seguirá avanzando en la eliminación de la burocracia y en la rapidez de respuesta de la Administración, hasta adoptar las 56 medidas de simplificación administrativa comprometidas este año, con un ahorro estimado para los castellanos y leoneses de más de 24,6 millones de euros.

Por otro lado, la Consejería de la Presidencia destina 4,5 millones de euros en el ámbito de la comunicación institucional y la transparencia. Gracias a esta partida, se podrá seguir mejorando el Portal de Comunicación de la Junta de Castilla y León, a través del cual se canalizan los contenidos de interés para los ciudadanos y los medios de comunicación.

Dicho Portal incorporará nuevos espacios especializados de información, y se hará un esfuerzo especial por mejorar la calidad de los contenidos audiovisuales compartidos tanto a través de esta plataforma como de las redes sociales corporativas.

González Gago ha señalado también que la Consejería de la Presidencia "seguirá fortaleciendo la libertad de expresión, el pluralismo, la objetividad y la transparencia a través de la contratación de publicidad institucional, apostando especialmente por los pequeños medios de comunicación de ámbito local y provincial en la difusión de campañas, en la medida en que lo permitan las restricciones impuestas por la nueva Ley de Publicidad Institucional autonómica".

En definitiva, y tal y como ha concluido González Gago, "la Consejería de la Presidencia cuenta con un Proyecto de Presupuestos para 2026 ambicioso, con el objetivo de consolidar todas las medidas puestas en marcha a lo largo de una legislatura que ha estado cargada de éxitos y de novedades".