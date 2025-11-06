La Junta evitará que la oposición use el calendario como "excusa" en la negociación de los presupuestos

El portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, a su llegada a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves Miriam Chacón ICAL

La Junta de Castilla y León ha insistido este jueves en su voluntad de negociar con la oposición su apoyo a los presupuestos para 2026 y evitará que se pongan "excusas" con el calendario, de forma que no tiene "inconveniente" en recibir a sus dirigentes el viernes 14 o el lunes 17 de noviembre, una vez finalicen las comparecencias de los consejeros en las Cortes. "Por nosotros no va a quedar”, ha afirmado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que será el encargado de reunirse con las formaciones de la oposición.

Carriedo ha asegurado que van a hacer "todo lo posible" para evitar "que cualquier excusa se ponga encima de la mesa". "Si algún grupo cree que es mejor que su reunión sea después del plazo fijado para las comparecencias estamos abiertos a que se nos ofrezca otra fecha y nos podamos reunir", ha señalado, asegurando que "cada día está más claro quien quiere negociar y tiene una actitud activa". "No ponemos condición de fecha", ha insistido.

El portavoz de la Junta ha recordado que han superado "muchos obstáculos" para llegar al momento actual y que intentarán "superar" los que tienen por delante. "Hemos presentado el presupuesto, respetamos el calendario que han establecido las Cortes, los consejeros vamos a comparecer y son las Cortes las que establecen el calendario", ha recordado.

Y ha insistido en que, "si algún grupo político prefiere que la reunión sea después de las comparecencias", el Ejecutivo autonómico no tiene "ningún inconveniente". "Lo que queremos es establecer esas reuniones. Estamos viendo en determinados grupos demasiadas excusas, nosotros no vamos a poner excusas, vamos a poner actividad, queremos reunirnos con todos, comparecer y dar explicaciones a todos en las Cortes y poner una fecha que venga bien a todos", ha afirmado.

Dialogar "en torno al presupuesto"

Carriedo ha señalado que la Junta convoca las reuniones "con el ánimo de que los partidos vengan y dialoguemos en torno al presupuesto" y ha hecho referencia a la posible exigencia por parte de Vox de las mismas condiciones que presentó el año pasado y que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, arrugó y tiró al suelo en las Cortes.

"Si alguien viene con otras cuestiones las escucharemos pero nosotros tenemos la idea de intentar avanzar en torno al presupuesto que es lo que tiene que ver con la convocatoria", ha afirmado, anunciando, además, que todavía no han enviado una convocatoria formal de esas reuniones y que lo harán la próxima semana.

El portavoz del Gobierno autonómico ha asegurado que las comparecencias de los consejeros de la próxima semana son "muy importantes" porque van a permitir a los consejeros "explicar el presupuesto" y a los partidos "hacer preguntas, observaciones o aclaraciones sobre partidas" y va a permitir "acercar posiciones entre la Junta y los partidos".

"Tendremos 10 comparecencias y luego las reuniones y si algún partido prefiere un día o una hora especial no tendremos inconveniente en intentar plantear una hora que les encaje y que permita que esa reunión se pueda celebrar", ha apuntado. Carriedo ha asegurado que el presupuesto "es un buen presupuesto" y ha considerado que "sería una pena que no se pudiera hablar de todo esto por hablar de otras cosas", en una nueva referencia a Vox.

Los "obstáculos" de los grupos

"Si alguien me plantea cosas distintas las escucharé pero lo que queremos de verdad es dialogar y acercar posturas en torno al presupuesto. Sería buen punto de partida que en esta ocasión todos los partidos atendieran esta petición de sentarse a dialogar, nosotros tenemos la mano tendida y somos nosotros los que no estamos poniendo condiciones, son los demás los que están poniendo obstáculos", ha afirmado.

Y ha lanzado otro dardo a Vox. "Parece que existe la posibilidad de que se sienten con nosotros, que ya sería una diferencia sustancial con respecto al año pasado cuando se les convocó y prefirieron no ir", ha señalado. Además, ha diferenciado la situación de este año con la del año pasado, cuando la Junta no llegó a llevar los presupuestos a las Cortes.

"Vemos un escenario en los grupos que el año pasado estaba caracterizado por la inestabilidad interna, aunque no digo que lo hayan solucionado. El PSOE estaba en un proceso de sustitución de liderazgos y Vox tenía un portavoz que no es el que hay, los portavoces del segundo y tercer partido ni siquiera son hoy parlamentarios y había un escenario de cambios internos que dificultaba avanzar en acuerdos, esperemos que sea un cambio en esta situación y vamos a intentarlo", ha afirmado.

Además, ha asegurado que el presupuesto "se puede criticar porque se ha presentado" y que eso "es un avance muy importante que no se da en otros parlamentos nacionales", en referencia al Congreso de los Diputados, donde el Gobierno de España aún no ha presentado las cuentas públicas.

Por otro lado, se ha mostrado abierto a que los grupos decidan a quién envían las reuniones con la Junta para negociar la aprobación de los presupuestos. "No ponemos inconveniente sobre qué personas acudan a esas reuniones en representación de los partidos, por nosotros no va a quedar", ha zanjado.