La Junta convocará a los grupos de las Cortes para negociar los presupuestos los días 14 y 17 de noviembre

La Junta de Castilla y León, a través del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, convocará el 14 y 17 de noviembre a los grupos políticos con representación parlamentaria para negociar el proyecto de presupuestos para 2026, que se debatirá y votará en las Cortes en un pleno que se celebrará los días 22 y 23 de diciembre y que cerrará el actual periodo de sesiones y la XI Legislatura.

Las reuniones entre la Junta y los grupos para negociar las cuentas se producirán inmediatamente después de que los consejeros comparezcan en el Parlamento autonómico, entre los días 10 y 14 de noviembre, para informar sobre el contenido de las cuentas en cada área. Unos encuentros para negociar los presupuestos que el Gobierno autonómico en minoría del PP mantendrá con PSOE, Vox, Unión del Pueblo Leonés (UPL), Soria ¡Ya!, Unidas Podemos, Francisco Igea y Por Ávila.

Calendario

La Junta de Portavoces acordó el pasado jueves que el debate y la votación de las cuentas tendrá lugar en un pleno que se celebrará los días 22 y 23 de diciembre en la Cámara, poco más de un mes después de las comparecencias de los consejeros para explicar las partidas vinculadas a sus departamentos, que tendrán lugar la semana del 10 al 14 de noviembre.

La tramitación de las cuentas en el Parlamento autonómico obligó, además, a reordenar el calendario de plenos del actual periodo de sesiones, el último de la XI Legislatura. El próximo 20 de noviembre tendrá lugar un pleno monográfico de debate y votación de las enmiendas a la totalidad a los presupuestos, los días 25 y 26 de noviembre y 16 y 17 de diciembre tendrán lugar los últimos plenos ordinarios y, finalmente, los días 22 y 23 de diciembre se debatirán y votarán las cuentas autonómicas para 2026 en la Cámara.

El pasado jueves se aprobaron también otros plazos importantes de cara al debate de los presupuestos en las Cortes. El 17 de noviembre finalizará el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad −que PSOE, Unidas Podemos y Francisco Igea ya han anunciado que presentarán−, que se votarán y debatirán el día 20, y al día siguiente, el 21 de noviembre, finalizará el plazo de presentación de enmiendas parciales, que serán calificadas por la Mesa de la Comisión el día 28.

Un presupuesto récord

La Junta ha recordado en un comunicado que se trata del "mayor presupuesto presentado en Castilla y León", que apuesta por duplicar las ayudas por hijo, pasando del máximo de 2.500 a 5.000 euros, y que modificará los requisitos para que todas las familias se beneficien del Bono Infantil. Asimismo, incluye diez millones de euros para bonificar peajes de las autopistas AP-6, AP-51, AP-61 y la AP-71 a los conductores recurrentes y empadronados en la Comunidad.

Así, aumenta más del 80 por ciento, hasta los 300 millones de euros, la partida destinada a políticas de vivienda, con un esfuerzo especial para los jóvenes, y crea un bono de 300 euros para los trabajadores autónomos, con una dotación de 30 millones de euros, que beneficiará a cerca de 100.000 profesionales.

Asimismo, prevé la fiscalidad más baja de la historia, moderada y con bajos impuestos, con el objetivo de impulsar el crecimiento económico y mejores servicios públicos. Beneficiará a 1.400.000 contribuyentes gracias a la mejora de tramos y tipos de la tarifa autonómica del IRPF y permitirá 778 millones de beneficios fiscales a 621.000 contribuyentes en protección de la familia, jóvenes, autónomos, pymes y medio rural. Estos beneficios fiscales se han duplicado desde el año 2018.