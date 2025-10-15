El PSOE tiende la mano a Mañueco para negociar los presupuestos pero califica su presentación de "acto electoral"

La vicesecretaria general del PSOECyL, Nuria Rubio, y la secretaria de Igualdad del partido, Lorena Valle, presentan el Manifiesto con motivo del Día Mundial de la Mujer Rural, este miércoles en León Peio García ICAL

El PSOE de Castilla y León ha tendido la mano este miércoles al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para negociar los presupuestos autonómicos para 2026 pero ha calificado la presentación de las cuentas, que tuvo lugar este martes, de "acto electoral y propagandístico del PP".

"No podemos valorar algo que no conocemos porque lo que hemos visto es un acto propagandístico del PP pero los presupuestos aún no se han registrado en las Cortes de Castilla y León, que es donde se tienen que registrar para que los podamos debatir", ha señalado la vicesecretaria general del partido, Nuria Rubio, desde León.

Rubio ha recordado lo que Mañueco "hizo el año pasado con los presupuestos fake". "Veremos con qué nos sorprende este año el mago Mañueco. El año pasado presentaron un techo de gasto pensando que no lo iban a sacar adelante y que así se podían librar de presentar presupuestos. Cuando el PSOE les tendió la mano y les dijo: adelante queremos presupuestos, no los presentaron y este año seguimos con la misma senda", ha lamentado.

La vicesecretaria general del partido ha recordado que "aún no se ha debatido el techo de gasto en las Cortes" y que lo que se ha visto son "unos anuncios vacíos, a bombo y platillo, del presidente Mañueco que no dejan de ser un acto electoralista porque a día de hoy no se han registrado donde se tienen que registrar, que es en las Cortes".

Mano tendida a Mañueco

Con todo, Rubio ha recordado que el PSOE "ha sido claro en este tema". "Hemos tendido la mano para sacar un presupuesto adelante que sea justo para todos los castellanos y todos los leoneses porque estamos convencido de que en marzo vamos a gobernar Castilla y León y necesitamos unos presupuestos", ha afirmado.

Y ha señalado que los socialistas han tendido la mano a la Junta no solo para negociar los presupuestos sino también para "asuntos tan importantes como la violencia de género". "Hace meses que el secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez, tendió la mano a Mañueco para poder llegar a un acuerdo en esta materia que es la peor lacra que asola nuestro país y nuestra comunidad cuando además hemos sufrido a un Gobierno de la extrema derecha", ha zanjado.