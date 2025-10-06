Óscar Puente responde a Yolanda Díaz que España es una "referencia" en su relación con Israel: "Ha marcado el camino"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado este lunes en Valladolid que España es un país "de referencia" en cuanto a sus políticas en relación a Israel y que "ha ido marcando el camino" que, después, "han ido siguiendo otros" en el contexto internacional.

Puente ha respondido así a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha pedido romper "todas las relaciones" con Tel Aviv. "Ha llegado el momento ya de romper todo tipo de relaciones con Israel, ha llegado el momento de romper el acuerdo de asociación con Israel, y ha llegado el momento ya de sancionar a Israel", reclamó Díaz.

El ministro de Transportes ha insistido en que España, en materia de sus políticas en relación con Israel, es un país "de referencia".

"Lo dice la propia Autoridad Palestina, la mayor parte de los mandatarios internacionales y el último, que no es un mandatario pero sí un responsable político muy de izquierdas como es el señor Mélenchon que ha destacado que la posición de España es la más valiente y la más plausible", ha señalado, recordando la postura de un dirigente muy cercano a la vicepresidenta segunda.

Puente ha asegurado que "las decisiones que se vayan tomando sobre este tema las tomará el Gobierno" pero que "hasta ahora lo que ha venido demostrando España es que es el país que ha ido marcando el camino que al final han ido siguiendo otros en el contexto internacional".