Podemos acusa a Sánchez de "complicidad con el genocidio de Israel" y le exige que apoye a la Flotilla de Gaza

Podemos ha acusado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez de "complicidad con el genocidio de Israel" y le ha exigido que apoye a la Flotilla de Gaza "con todos los medios militares, económicos y políticos".

El portavoz de la formación, Pablo Fernández, ha calificado de "bochornoso y deplorable" que el Gobierno esté "instando a la Flotilla a desistir de su misión". "Está a muy pocas millas náuticas de llegar a la Franja de Gaza y el Estado terrorista de Israel está amenazando abordar la flotilla y secuestrar a sus integrantes", ha recordado.

Y ha exigido al Gobierno y a Sánchez que ponga "todos los medios militares, económicos y políticos para proteger a todos los integrantes de la Flotilla y para que se haga cumplir el derecho internacional humanitario".

"La flotilla lo único que quiere es llegar a Gaza para romper el bloqueo criminal de Israel y poder llevar ayuda humanitaria a la población gazatí. Es bochornoso, abominable y deplorable que el Gobierno en vez de exigir a Israel que deje a la flotilla cumplir con su misión le esté diciendo que tiene que desistir de su misión", ha insistido.

A juicio del también procurador de Unidas Podemos en las Cortes de Castilla y León, lo que está haciendo el Gobierno de España es "complicidad con el genocidio de Israel. "Es infame, máxima preocupación y máxima alerta", ha señalado.

El giro "ultra" del PP

Fernández ha denunciado también el "giro a la ultraderecha del PP en materia de inmigración". "Es deleznable que el PP haya firmado un manifiesto que es abiertamente racista, Feijóo y el PP, con Mañueco en primera fila como palmero, ha señalado a las personas migrantes con bulos de la extrema derecha como el supuesto fraude en el cobro de ayudas sociales", ha afirmado.

Y ha asegurado que si a Feijóo le preocupa el fraude y la delincuencia debería "mirar dentro del PP".

"Si Castilla y León está logrando incrementar mínimamente la población es gracias a la población migrante, es miserable que el PP criminalice a las personas migrantes que son las que están contribuyendo a que la Comunidad no pierda población", ha afirmado.

Y ha considerado que "es indecente que Mañueco suscriba un manifiesto racista y xenófobo que criminaliza a las personas migrantes que están contribuyendo a que Castilla y León pueda revertir la despoblación".

Sumar "no existe" en CyL

El portavoz de Podemos ha insistido en su apuesta por configurar "candidaturas lo más amplias posibles" de cara a las elecciones autonómicas de marzo. "Estamos preparados, tenemos muchos candidatos muy potentes, candidaturas lo más amplias, plurales posibles que integren a plataformas, colectivos y asociaciones", ha señalado.

Con todo, Fernández ha asegurado que no ha habido contactos con Izquierda Unida para configurar una candidatura de unidad y ha recordado que Sumar "no existe en Castilla y León" y que "son dos personas". "Dos personas no pueden aglutinar nada, como mucho pueden aglutinar un taxi", ha afirmado.

El procurador se ha mostrado convencido también de que "no se van a aprobar presupuestos" en Castilla y León.

"Lo que está haciendo el PP es intentar cambiar el marco discursivo, que perdamos el tiempo hablando de presupuestos y que no hablemos de incendios y que la gente no piense en la catastrófica y homicida gestión de los incendios", ha afirmado.

Fernández ha asegurado que los presupuestos del PP "son un bulo, un fake y una trampa" y que "todo el mundo sabe en la Comunidad que no se van a aprobar los presupuestos lo que queda de legislatura".

"Ya está bien de engañar a la gente y ya está bien de propaganda, mañana Carriedo saldrá a hacer el papelón tras el Consejo de Gobierno y es una infamia, no va a haber presupuestos", ha zanjado.