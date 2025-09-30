El veranillo de San Miguel cumple con Castilla y León: máximas de hasta 27 grados en las capitales de provincia

El veranillo de San Miguel se dejará notar en Castilla y León. Después de varias jornadas de bajas temperaturas, sobre todo por la mañana, a finales de esta semana el tiempo seco y soleado llegará a la Comunidad y las capitales de provincia podrán disfrutar de temperaturas máximas de hasta 27 grados.

Este jueves, 3 de octubre, la temperatura máxima alcanzará los 27 grados en Valladolid, los 26 en Burgos, León, Palencia, Salamanca y Zamora, los 25 en Soria y los 24 en Segovia y Ávila. El viernes, 4 de octubre, la máxima será de 27 grados en Zamora, de 26 en León y Palencia, de 25 en Salamanca, Burgos y Valladolid y de 24 en Ávila, Segovia y Soria.

El sábado, 5 de octubre, se producirá un descenso aunque se mantendrán los 24 grados de máxima en Valladolid, Soria y Zamora, aunque bajarán a 23 en Ávila y Palencia, a 22 en Salamanca y Segovia y a 21 en Burgos y León.

Y el domingo, 6 de octubre, la bajada se consumará, con 21 grados de máxima en Valladolid, Zamora, Salamanca y León y 20 grados o menos en el resto de capitales de provincia.

Tiempo anticiclónico y calor

Según ha explicado José Miguel Viñas, experto de Meteored, a partir de mañana, con la vista puesta en el inicio del mes de octubre, el tiempo anticiclónico "pasará a dominar el panorama meteorológico".

"Se sucederán los días de tiempo seco y soleado, a lo sumo con presencia de nubes altas en los cielos, sin precipitaciones, salvo las que un frente poco activo deje el fin de semana por el extremo norte peninsular, y con un ascenso progresivo de las temperaturas que hará que vuelva a calor a muchas zonas de España", ha señalado.

Según ha destacado, hoy dominará el tiempo seco y soleado en gran parte de la vertiente atlántica peninsular, Cantábrico y en el sur de Canarias.

"El episodio tormentoso persistirá en el archipiélago balear y la franja central de la Comunidad Valenciana, donde todavía no hay que bajar la guardia, ya que descargarán chubascos tormentosos localmente fuertes. Tenderán a remitir al final de la jornada", ha subrayado.

Mañana, según este experto, "comenzará el mes de octubre con ambiente soleado en la mayor parte de España". Y ha hecho hincapié en que "se mantendrá algo nuboso con algunos chubascos, aunque ya no tan intensos, por las costas del sureste y por la zona de Alborán y el Estrecho, donde soplarán vientos húmedos de levante".

Viñas ha señalado que el jueves "repetiremos un día con los cielos poco nubosos o despejados tanto en la Península como en los dos archipiélagos". "Las temperaturas seguirán su escalada. Empezará a notarse calor en más zonas, las máximas subirán por todo el interior peninsular", ha añadido.

"Además, lo harán de forma acusada en la zona del Alto Ebro y en el interior de las comunidades cantábricas. Las temperaturas nocturnas seguirán parecidas, con ambiente frío en la meseta norte y en zonas de montaña", ha apuntado.

Según el experto de Meteored, el viernes "seguirá el tiempo anticiclónico, con ambiente caluroso". "Se alcanzarán máximas entre los 25 y 30 ºC en la mayoría de capitales de provincia. Octubre comenzará sin lluvias y con calor", ha zanjado.