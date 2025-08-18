No es el covid es el humo de los incendios: las mascarillas vuelven a Zamora por la disparada contaminación del aire

Mujer con una mascarilla por la avenida Príncipe de Asturias en Zamora

La ciudad de Zamora amanece este lunes con una calidad del aire calificada como mala, debido al humo que llega desde los grandes incendios que siguen arrasando la provincia en Molezuelas de la Carballeda, Puercas de Aliste, Porto de Sanabria y Castromil, además de los fuegos activos en Portugal y la vecina Ourense.

Según los datos de la estación de control de la Junta de Castilla y León, actualizados a las seis de la mañana, la concentración de PM2,5 alcanza los 55 µg/m³, un nivel 11 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estas partículas finas, de un diámetro igual o inferior a 2,5 micrómetros, son especialmente peligrosas porque penetran con facilidad en el sistema respiratorio y pueden llegar al torrente sanguíneo. Los expertos advierten de que constituyen el contaminante más dañino para la salud.

Una mujer pasea por la calle Santa Clara con mascarilla

La presencia de PM10 se sitúa en 87 µg/m³, una cifra que también refleja niveles altos de contaminación. Se trata de partículas más gruesas en suspensión, procedentes principalmente de humo, hollín, metales y sales.

El episodio de mala calidad del aire se produce en plena oleada de incendios forestales en el noroeste peninsular. La combinación de las llamas en Zamora con los focos cercanos en Portugal y Ourense mantiene la atmósfera cargada de humo y polvo en suspensión, lo que agrava el riesgo ambiental y sanitario para la población.

Por esto, las mascarillas están volviendo a los rostros de los zamoranos casi cinco años después de la pandemia del covid. No son pocos los vecinos de Zamora que han hecho una búsqueda en sus cajones para recuperar aquellas cajas y paquetes con mascarillas, que ya creíamos olvidadas.

Una mujer con mascarilla cruza el paso de peatón de la Farola con mascarilla

No en vano, el ambiente está absolutamente cargado, como si de una calima se tratase y respirar, se antoja muy complicado. El cielo de la Perla del Duero está plomizo y ahora que las temperaturas comenzaban a remitir, los zamoranos que desean refrescar sus casas, se encuentran con que lo que llega a su interior es un intenso olor a humo.