Llega el cambio de tiempo total a España en las próximas horas: Aemet avisa por frío anómalo y caída de 8 ºC en estas zonas

La cercanía este domingo del ex-huracán Erin, convertido en una borrasca extratropical, y de una dana (Depresión Aislada en Niveles Altos) traen un cambio del tiempo con fuertes precipitaciones según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). También una nueva bajada de temperaturas en el norte peninsular que ayudarán en la lucha contra los incendios forestales.

La última semana de agosto será así más fría de lo habitual para esta época del año en la mayor parte de la Península, prosigue Aemet, con lluvias más abundantes de lo normal en algunas zonas del tercio norte peninsular y el archipiélago balear.

Esto se va a traducir en caídas importantes a lo largo de la semana que viene, informa el portal meteorológico eltiempo.es. En lugares como Valladolid, las máximas pasarán de 33 ºC el martes a 25 ºC el jueves, una caída de 8 ºC. En Córdoba, pasarán de 38 ºC a 33 ºC en el mismo periodo.

La dana se situará sobre el Golfo de Cádiz y tendrá efectos notables en el tercio nordeste de Península y Baleares. Además, en superficie, se prevé la entrada de un frente atlántico poco activo desde el noroeste.

Así, este domingo se prevén probables precipitaciones en el noroeste y nubosidad en el tercio nordeste, acompañadas de tormenta en amplias zonas del valle del Ebro, Pirineos, Ibérica y litorales y prelitorales de la mitad norte mediterránea, que pueden llegar a ser localmente fuertes o persistentes en Navarra y norte de Aragón.

Las temperaturas descenderán en Canarias y mitad oeste peninsular y aumentarán en Baleares, tercio oriental y, de forma acusada, en el Cantábrico oriental. A partir de mañana, la última semana de agosto será previsiblemente más fría de lo habitual para la época, con lluvias por encima de lo normal.



De acuerdo con la previsiones de Aemet, esta semana tendrá temperaturas más bajas de lo normal para la época del año en la mayor parte de la península, salvo en las áreas cantábrica y mediterránea y ambos archipiélagos.

En cuanto a las precipitaciones, serán superiores a las habituales en zonas del tercio norte peninsular y Baleares. En otras zonas del territorio también podrán registrarse lluvias, aunque con muy poca probabilidad en el extremo sur peninsular.

"Hay que señalar que la atmósfera se encuentra muy activa y la incertidumbre en el pronóstico es más alta que de costumbre para la primera semana de plazo", señala Aemet. "Con la información actualmente disponible, septiembre comenzaría con temperaturas en general dentro de los valores normales, salvo en el noroeste peninsular, donde el ambiente sería más fresco".

"Sin una tendencia clara en cuanto a las lluvias, podrían ser superiores a las normales en puntos de Galicia e inferiores en amplias zonas del este peninsular", según la previsión. Durante la semana del 8 al 14 de septiembre las temperaturas serían superiores a las normales en el este peninsular, sin que se pueda en estos momentos detallar una tendencia para las precipitaciones