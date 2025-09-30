Mañueco presume ante Toni Nadal del éxito de 25 años de gestión educativa autonómica: "En Castilla y León hay futuro"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido este martes el legado de éxito de 25 años de gestión educativa autonómica, desde que esta competencia fue transferida a las comunidades autónomas en el año 2000, y ha subrayado el "liderazgo" del sistema educativo de la Comunidad y el compromiso de su Gobierno para "seguir reforzando la enseñanza".

"En Castilla y León hay futuro", ha afirmado, durante una Jornada sobre Educación en Valores impartida por el entrenador de tenis Toni Nadal, y tío del extenista Rafa Nadal, en el Conservatorio Profesional de Música de la ciudad de Segovia.

El presidente de la Junta ha resaltado "la excelencia y la calidad" del sistema educativo de la Comunidad y ha subrayado el compromiso del Ejecutivo autonómico para "seguir reforzando la enseñanza y apoyando a los jóvenes", favoreciendo su acceso a la Universidad, incrementando becas y reduciendo tasas y con ayudas para acceder a una vivienda.

"Es un momento muy importante en vuestra vida y con estas jornadas lo que queremos es trasladaros dos cuestiones: por un lado los valores y por el otro el espíritu de superación", ha señalado Mañueco, dirigiéndose a los jóvenes presentes en la jornada, y agradeciendo su "colaboración" a Toni Nadal.

Mañueco ha hecho hincapié en que los participantes en el coloquio son "ejemplo de los valores de los estudiantes de Castilla y León" y ha asegurado que en la jornada de este martes "se va a hablar mucho de superación, de cómo tenemos la oportunidad de convertir el futuro en oportunidades y los retos y dificultades en oportunidades".

Liderazgo educativo

"En Castilla y León estamos muy orgullosos de ser líderes en educación, de tener el mejor sistema educativo de España y uno de los mejores del mundo. El Informe Pisa ha valorado a los estudiantes de la Comunidad y les ha otorgado la medalla de oro en comprensión lectora y en ciencias", ha recordado.

Mañueco ha asegurado que "es un éxito de todos que se os ha entregado a vosotros y no lo teníamos fácil. "No somos la comunidad más rica de España, sí la más grande y la que tiene más provincias y ayuntamientos y eso no es fácil de gestionar", ha señalado.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que la Junta Castilla y León lleva 25 años gestionando la educación en la Comunidad, tras el traspaso de la competencia por parte del Estado central en el año 2000, y ha asegurado que, en este periodo, Castilla y León se ha "afianzado en el liderazgo".

"Pretendemos que podáis conseguir vuestras metas. Queremos daros una educación excelente, es el mejor legado que os podemos entregar, por eso este año hemos reforzado en maestros, la FP bate récords, hemos bajado tasas y subido becas para que todo el mundo pueda estudiar", ha señalado, destacando las medidas en vivienda, empleo y transporte.

Mañueco ha asegurado que en Castilla y León "hay futuro". "Queremos ayudar a las empresas para que otorguen empleo y vosotros podáis encontrar empleo aquí. Queremos facilitar de la mano de las univ que al salir de ellas, o de la FP, podáis encontrar trabajo. Tenemos los impuestos más bajos de España para los jóvenes, damos facilidades en avales y hemos facilitado el transporte", ha insistido.

La generación "más comprometida"

El presidente de la Junta se ha dirigido a los jóvenes presentes en el acto y les ha transmitido unas palabras de aliento y de fortaleza para luchar por construir su futuro.

"Sois la generación más comprometida con el futuro de esta tierra, estáis esperando algo más que un eslogan viral, estáis esperando respuestas e ideas que estén a la altura de vuestro talento y que esas ideas estén a la altura de las ganas que tenéis de transformar el mundo", ha afirmado.

Y ha asegurado que la auténtica política "no es ni ruido ni espectáculo, es la herramienta más poderosa que tenemos para cambiar la sociedad y para cambiar las cosas".

"Es el acto de poner el hombro, trabajar, esforzarnos más y dar esperanza a una sociedad que a veces tiene dificultades. Los jóvenes sois los actores principales de esta historia y os garantizo que en Castilla y León os vamos a acompañar en vuestro proyecto de vida, pero quienes tenéis que tomar las riendas de vuestro camino sois vosotros", ha insistido.

Una lucha por su futuro que, según el presidente de la Junta, "va a depender de vuestra fuerza, ilusión, valentía y de no conformaros con lo fácil y no apostar simplemente por lo que es conveniente, hay que apostar por aquello que cambia las cosas".

"Tendréis momentos de duda, pero puedo deciros que dentro de cada uno de vosotros late un futuro inmenso que puede ser mucho más grande de lo que imagináis y la tarea que tenemos por delante los que asumimos responsabilidades públicas es ayudaros en ese futuro para que no simplemente sea vivir aquello que os toca vivir, sino que seáis capaces de construir vuestro futuro", ha zanjado.