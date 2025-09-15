Mañueco anuncia 7,5 millones de euros para contratar más maestros de Matemáticas y Lengua en Primaria

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la inauguración del curso educativo 2025-2026 en Castilla y León, este lunes en el IESO Canal de Castilla del municipio palentino de Villamuriel de Cerrato, este lunes

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha inaugurado oficialmente este lunes el curso escolar 2025-2026 en Castilla y León en un acto celebrado en el IESO Canal de Castilla, en el municipio palentino de Villamuriel de Cerrato, en el que ha presumido del liderazgo educativo de la Comunidad en España. "Aquí no se baja el listón", ha afirmado.

Durante su intervención, el presidente ha anunciado nuevas medidas de refuerzo para los alumnos que más lo necesitan. La Junta destina 7,5 millones de euros a la contratación de maestros adicionales para poder realizar desdobles de grupos en Lengua y Matemáticas en 4º y 5º de Primaria, cursos clave en la formación del alumnado.

Mañueco ha felicitado a la comunidad educativa del centro por su labor y su trabajo para "mejorar el marco de la convivencia" y ha asegurado que son "un ejemplo de lo que significa la educación en Castilla y León". "Las aulas no son solo estudiar y aprobar, también es entenderse y ayudarse y sois un ejemplo con vuestros proyectos e iniciativas", ha señalado.

El presidente de la Junta ha hecho hincapié en que el liderazgo educativo de la Comunidad "no puede servir para conformarse y decir que todo está conseguido".

"Al contrario, tiene que ser un acicate para seguir mejorando y tener claro que el objetivo fundamental de la educación es apostar por el futuro de los jóvenes. Garantizar su futuro es el objetivo de toda la comunidad educativa y del Gobierno de Castilla y León", ha afirmado.

La mejor educación de España

Mañueco ha asegurado que la Comunidad debe sentirse "orgullosa" de tener "la mejor educación de España". "Lo hemos conseguido entre todos y desde el Gobierno de Castilla y León nos sentimos muy orgullosos de seguir mejorando la educación y de ser la comunidad que más apoya a las familias, que apuesta cada vez más por la calidad y por el refuerzo educativo", ha añadido.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado el apoyo de la Junta a las familias, tanto en el ámbito educativo como económico, con ayudas "de hasta 3.000 euros al año", y la apuesta por el refuerzo de los alumnos.

"Es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, este curso vamos a contratar profesores adicionales para matemáticas y lengua para tercer y cuarto curso para que los estudiantes sigáis siendo los mejor preparados de España", ha apuntado.

Mañueco ha recordado que es "fundamental para poder acceder al potente sistema universitario de la Comunidad y también a la Formación Profesional, que ha dado un salto de gigante".

"Dije hace cuatro años, al inicio de la legislatura, que tenía que ser la legislatura de la FP, superamos los 50.000 alumnos, con 7.500 más que al inicio de la legislatura, y la FP garantiza encontrar un empleo en torno al 90% y muy cerca del entorno donde se ha estudiado", ha señalado.

El presidente de la Junta ha destacado que "con el esfuerzo de todos tenemos una educación de primera y somos una comunidad de primera". "Desde el Gobierno de Castilla y León apostamos por funcionar con eficacia y generar una estabilidad que permite mejorar los servicios públicos", ha añadido.

Educación de 0 a 3 años

Mañueco ha recordado, además, que prometió que "habría más derechos para las familias". "Lo hemos cumplido, el año pasado completamos la educación infantil gratuita y hemos logrado el hito de garantizar a todas las familias una educación sin coste desde el nacimiento hasta los 16 años. Este curso son 22.000 escolares los que tienen el acceso a educación de 0 a 3 años", ha afirmado.

Además, ha destacado que se ha llegado a casi 100.000 alumnos con libros gratuitos, y el bono infantil de 200 euros para las familias para que realicen actividades extraescolares, que ya han solicitado más de 30.000 familias.

"También me comprometí a mejorar las condiciones de los profesionales, se ha incrementado un 5%, unos 36.000, y dije que la tasa de interinidad había que reducirla por debajo del 8% y estamos por debajo del 7%", ha añadido.

La legislatura de la FP

El presidente de la Junta ha recordado que se comprometió a apostar por la formación del profesorado y que la Comunidad "lidera ese ranking" y que la FP "ha crecido un 17% en el número de estudiantes".

"Me comprometí a que hubiera centros más modernos y conectados, como es un ejemplo este centro, y que haríamos apuestas por la inversión en centros educativos, y estamos invirtiendo más de 63 millones. También prometí que estarían digitalizadas todas nuestras aulas y nos queda rematar un 15-16% de aulas de las 16.000 de la Comunidad", ha afirmado.

Mañueco ha hecho hincapié en que el objetivo es "exportar a España" la apuesta por la "excelencia educativa" de Castilla y León y ha presumido del programa de éxito educativo "para los alumnos que necesitan ayuda para que el propio alumno consiga los objetivos".

"Somos la comunidad que ha conseguido liderar el primer puesto en los tres objetivos del Informe PISA: lengua y comprensión lectora, matemáticas y ciencias, y es la primera vez que una comunidad consigue ese objetivo", ha añadido.

"Hechos, no promesas"

El presidente de la Junta ha asegurado que "aquí no se baja el listón sino que se apoya cada vez más a los alumnos y alumnas que lo necesitan".

"Reforzamos áreas como la lengua y las matemáticas en años cruciales, garantizamos la libertad de elección de las familias, apoyamos tanto la enseñanza pública como la concertada, destacar también la convivencia escolar y se ha aumentado el número de orientadores", ha añadido.

"Son hechos, son realidades, no son promesas de futuro, se ha conseguido entre todos los ámbitos de la comunidad educativa. En primer lugar, los alumnos, los profesores que están a su lado y les impulsan y proyectan al futuro y las familias, que les acompañan cuando salen de aquí y les tienen que seguir guiando en ese camino", ha señalado.

Y ha recordado que "todo sería imposible sin un compromiso político de querer ser los mejores". "Desde el orgullo de liderar el ámbito educativo en España con un sistema universal gratuito desde el nacimiento a los 16 años, innovador, inclusivo y orientado a la excelencia es lo que tenemos que conseguir y conseguimos entre todos", ha afirmado.

Mañueco se ha mostrado convencido de que "la mejor inversión que pueden hacer las administraciones públicas es apostar por garantizar el futuro de los jóvenes". "Nos vamos a seguir esforzando para que sigamos siendo líderes en educación y que consigamos la excelencia. Declaro inaugurado el curso escolar 2025-2026 en Castilla y León", ha zanjado.