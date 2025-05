La Junta denuncia que Sánchez "busca una foto" con la Conferencia de Presidentes y le exige que cumpla los acuerdos

El portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha denunciado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "solo busca una foto" con la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para el próximo 6 de junio y le ha exigido que cumpla los acuerdos, tras el "incumplimiento" de lo que acordado en la última reunión en diciembre.

Carriedo ha criticado también que la convocatoria se ha llevado a cabo con "apenas tres semanas de antelación" y ha asegurado que "se establece con muy poco margen para llegar a acuerdos y para que sea útil".

"Ni siquiera se han cumplido los acuerdos a los que se llegó en la anterior Conferencia de Presidentes de diciembre en Santander. El presidente Sánchez no cree en la Conferencia de Presidentes, es solo una foto y un mero trámite y no cree en la necesaria colaboración que debe existir entre el Estado y las comunidades autónomas", ha insistido.

El portavoz de la Junta ha hecho hincapié en que la reunión debería garantizar "que se han cumplido los acuerdos de la última Conferencia de Presidentes, cosa que no se ha hecho". "Nosotros planteamos importantes asuntos en la anterior cita y de esos acuerdos nada o prácticamente nada se ha llevado a cabo", ha afirmado.

Cumplimiento de los acuerdos

Carriedo ha recordado que el Gobierno autonómico tenía "mucho interés en abordar el problema de la falta de sanitarios, avanzar en financiación autonómica y abordar el problema de la vivienda" y que seis meses después de la última Conferencia de Presidentes, celebrada en diciembre en Santander, "no ha habido ningún avance".

"Cuando se convocó el Consejo de Política Fiscal y Financiera no fue para abordar la financiación de las comunidades sino simplemente para plantearnos la posición de un acuerdo al que había llegado el Gobierno con ERC para la condonación de la deuda separatista, muy lejos de lo que es el modelo de financiación autonómica que garantiza la igualdad", ha lamentado.

El portavoz ha señalado que antes de abordar los nuevos temas de una Conferencia de Presidentes "sería muy positivo hacer balance del cumplimiento de la anterior". "Apenas ha habido avances y donde lo ha habido ha sido en el sentido contrario al que se abordó. Sería positivo que se incluyeran temas para acordarlos con las comunidades, no sabemos si podrá existir ese trabajo previo", ha apuntado.

Carriedo ha recordado que la Junta "cree" en la Conferencia de Presidentes y que llegó a acudir "incluso a los tribunales" para exigirla. "Exigiremos que los acuerdos de la última se cumplan y plantearemos, dentro de un trabajo previo, los nuevos temas que hayan ocurrido en estos seis meses y que afecten a Castilla y León", ha concretado.

Llamada a los grupos

El consejero de Economía y Hacienda ha insistido en que la Conferencia de Presidentes "no parece que sea una prioridad para el presidente" y que su celebración "es un mero instrumento para una foto". "Nosotros queremos responder con un trabajo serio y que sea útil para esta tierra", ha afirmado.

Además, ha informado de que el Ejecutivo autonómico llamará a los grupos parlamentarios con representación en las Cortes para conocer su opinión. "Trabajaremos para que se cumpla lo que se acordó y a que haya nuevos acuerdos que se cumplan", ha añadido.

Carriedo ha asegurado que ven "con normalidad" que la reunión se celebre en Barcelona y, en relación al catálogo de temas que se aborden, ha asegurado que la experiencia les dice que "va a depender de lo que pongan las comunidades encima de la mesa".

"La cuestión no es solo de qué temas se habla sino que haya acuerdos concretos. Hay temas que se vuelven a repetir de la anterior Conferencia de Presidentes, lo que es la demostración de que lo que allí se acordó no se ha cumplido, y si la reunión preparatoria para establecer los temas se hace una semana antes no sé si va a dar el tiempo suficiente para que haya acuerdos y compromisos", ha zanjado.