EL ESPAÑOL de Castilla y León refuerza la sección de Opinión

EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León estrena hoy nueva etapa en la sección de Opinión. Con contenidos más estructurados, nuevas firmas y, sobre todo, una fuerte apuesta por el análisis profundo y riguroso del acontecer y la actualidad política más cercana, la de Castilla y León y sus nueve provincias.

Para esta renovada etapa, EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León ha elegido al periodista Guillermo Garabito para coordinar la sección de Opinión, con el objetivo de crear una sección de referencia en el panorama editorial de la CCAA.

Columnista del diario ABC durante una década, actualmente forma parte del selecto elenco nacional de columnistas de EL ESPAÑOL, bajo el título ‘La mala reputación’.

En Castilla y León es la firma de los domingos, con un análisis sagaz de la política regional. También es presidente de la Fundación Godofredo Garabito y Gregorio, institución encargada de promocionar cultura y aunar voluntades desde 2012.

El diario potenciará el género con la publicación frecuente de tribunas libres, para lo que contará con firmas destacadas del mundo de la política, la economía, la literatura y las artes y la sociedad.

En el calendario periódico de Opinión, esto es lo que los lectores podrán encontrar el resto de la semana al asomarse a la renovada sección:

Profesor universitario en Salamanca. Imparte asignaturas de Política y Ética aplicada a la Comunicación. Junto a sus publicaciones académicas (libros, capítulos, artículos científicos…), mantiene su presencia en medios a través de colaboraciones audiovisuales y artículos periodísticos ligados a sus ámbitos de estudio. También ha publicado algunas incursiones en la narrativa de ficción.

Periodista con una amplia trayectoria en medios de comunicación, gabinetes de comunicación y organización de eventos. Actualmente es director de comunicación de la Fundación Godofredo Garabito y Gregorio. Antes ha formado parte de los servicios informativos de Castilla y León Televisión y ha sido colaborador de ABC Castilla y León, La Nueva Crónica de León y El Confidencial. Fue presidente de la Asociación de la Prensa de Valladolid y en la actualidad es vicedecano del Colegio Profesional de Periodistas de Castilla y León.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid. Ha sido director de comunicación de El Corte Inglés en Castilla y León y Cantabria.

En la actualidad es miembro de la Junta Directiva de CEOE Valladolid y patrono de Fundación Futudís

Periodista con más de 25 años de profesión a sus espaldas, siempre en informativos de televisión. Licenciada por la Universidad Pontificia de Salamanca. Tras iniciar su trayectoria con una beca en La Voz de Galicia, fue periodista en Informativos Telecinco durante once años, en Andalucía y en Madrid.

En ese tiempo fue redactora, reportera, editora, responsable en la sección nacional de Cultura y también presentadora de informativos autonómicos y nacionales.

Al llegar a Castilla y León se incorporó al equipo de CyLTV para hacer un programa de economía y empresas, Made in CyL, y después, ya en la redacción de Informativos, fue jefa de sociedad y cultura y jefa de redacción.

Al margen de la televisión, ha colaborado como profesora en la Universidad de Valladolid y en la Universidad Pontificia de Salamanca.

Publicista de vocación. Consiguió sus primeras prácticas en el mundo publicitario en un tren. Después llegaron los trabajos en grandes agencias como Shackleton y Manifiesto. Ahora tiene la suya propia, Bonhomía. Se define como ferviente defensora de disfrutar la vida. “Nunca conocí el miedo y eso me llevó a ser independiente y reafirmarme en mi libertad. Me gusta la música, la gastronomía, la gente y lo auténtico. Y escribir, por supuesto. Empecé un blog en 2013. No llegó a mucho, pero conocí a personas interesantes”.

Es historiador de formación, empresario de oficio y cronista de Castilla por vocación y de España por extensión. Escribió ‘Crónicas de Gentes Recias’ durante dos años en El Norte de Castilla y le gusta pintar paisajes, tipos y tópicos de la sociedad post-industrial española.

