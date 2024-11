Castilla y León y Galicia se dan la mano para acabar con los "desequilibrios territoriales" que “tanto perjudican”

Castilla y León y Galicia han vuelto a demostrar que son dos comunidades amigas y con objetivos en común. La buena conexión entre Mañueco y Rueda se ha vuelto a poner de relevancia en una mesa redonda celebrada en Ponferrada en el foro Ancares ‘Los retos del Noroeste’.

Dos autonomías que tienen retos comunes, y uno de ellos es el de la desigualdad en varios aspectos si se compara con otras Comunidades. Por eso, han exigido al Gobierno de España que acabe con “los desequilibrios” que sufren muchos territorios de sus comunidades, como León, la comarca del Bierzo y la provincia de Lugo.

La situación de Valencia sigue siendo protagonista. Mañueco ha apostado por un “debate sereno y sosegado, de cómo mejorar la situación”. Y ha recordado lo que comentó la pasada semana el expresidente Felipe González en Ávila.

“Recién llegado al Gobierno, le tocaron las inundaciones en Euskadi. Lo primero que hizo fue desplazar todos los medios, y luego llamó al lehendakari para decir cómo se organizaba todo, pero una vez desplazados”.

Más duro ha sido el presidente gallego. “Es el momento de hablar claro. El mismo Estado que dicta normas que apisona aspectos como Educación o Sanidad, ante una tragedia de este calibre, dice que que tiene que andar con pies de plomo y que no se molesten la autonomías. A estas alturas que andar con estas cosas, no tiene sentido. ¿Qué necesitáis os lo mandamos? Y es que pasan por encima las competencias para otras cosas pero para esto, no. Me enfadan estas cosas”.

De rabiosa actualidad se encuentra también el derrumbe de la Autopista del Huerna entre León y Asturias. El presidente de la Junta ha pedido “diligencia” para arreglar este asunto ya que las conexiones de León con Galicia y Asturias están muy dañadas.

El tema del Corredor Atlántico también ha salido a relucir, una cuestión que para Mañueco “hay que tomárselo en serio” y ha exigido terminar con el nudo del Manzanal.

Mañueco ha defendido una política donde se “siga bajando impuestos para generar oportunidades y empleo, fortaleciendo los servicios públicos y trasladar seguridad y certidumbre a todos los ciudadanos”, algo en lo que ha coincidido con su compañero Rueda.

Una vez más le han preguntando por un posible adelanto de elecciones. "Mi intención es agotar la legislatura. Una vez convoqué las elecciones y le di la voz al pueblo de Castilla y León, en esa ocasión aquellos que estaban conspirando lo pagaron", ha recordado.

La despoblación fue otro de los asuntos que centraron el debate, donde ambos presidentes reclamaron más financiación ya que en ambos territorios hay un fuerte envejecimiento en un foro que ha sido organizado por Diario de León y El Progreso de Lugo.

Sobre Trump

En esta ocasión el presidente de la Junta sí ha querido hacer una valoración sobre la victoria de Donald Trump. "Hay que hacer una reflexión profunda. Todos tenemos presente el asalto al Capitolio con intento de golpe de estado donde no muy lejos estaba el que va a ser presidente. El partido Demócrata hizo muy mal las cosas y eso le benefició a Trump".