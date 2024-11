La DANA acerca a Mañueco y Tudanca pero incrementa las tensiones entre PP y Vox en Castilla y León

El pleno de las Cortes de Castilla y León de este martes ha estado marcado por la devastadora Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que arrasó la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía la semana pasada, dejando, hasta el momento, 217 muertos, centenares de desaparecidos e ingentes daños materiales.

Una dramática situación que ha favorecido un inusual consenso en la Cámara, ejemplificado en la lectura, por parte del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de una declaración institucional suscrita por todos los grupos políticos al inicio del pleno con la que el Parlamento ha enviado su "apoyo" y "solidaridad" a los afectados.

Los efectos de la DANA, además, han potenciado el acercamiento entre el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, −que ya venía vislumbrándose durante las últimas semanas− y el también líder del PSCyL ha anunciado su abstención en la votación del techo de gasto.

R. Cacho ICAL Gallardo culpa a PP y PSOE de los muertos de la DANA y Mañueco le recrimina que niegue el cambio climático

Una decisión que facilitará la tramitación de los presupuestos autonómicos para 2025 y que Tudanca ha justificado asegurando que cree "en la buena política, en los acuerdos y en la generosidad", en una intervención en la que también ha trasladado a Mañueco todo su "apoyo" para aprobar ayudas para los afectados por la DANA.

Por el contrario, la situación excepcional generada tras la catástrofe solo ha hecho que incrementar las ya crecientes tensiones entre PP y Vox en Castilla y León y el portavoz de los de Santiago Abascal, Juan García-Gallardo, ha acusado a PSOE y PP de ser "responsables de los muertos de la DANA" por sus políticas.

Mañueco ha recriminado a Gallardo que aproveche las circunstancias para hacer "oportunismo" y ha considerado "inaceptable" que niegue el cambio climático, mientras el portavoz de Vox ha pedido "más ingeniería y menos dogmatismo" después de que este lunes el presidente vinculase la DANA al cambio climático.

También ha cargado Vox contra los populares por sus políticas con respecto a la energía nuclear, la cancelación de contratos de patrocinio de Tierra de Sabor con los clubes deportivos de la Comunidad, pidiendo incentivos para incrementar los vuelos en los aeropuertos y exigiendo la protección del patrimonio del "sectarismo ideológico".

Además, a pesar del acercamiento entre Mañueco y Tudanca, PSOE y PP han protagonizado un tenso envite parlamentario a costa del derecho al aborto, que la viceportavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, ha denunciado que "no puede ejercerse en Castilla y León", algo que ha negado el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez.

La abstención del PSOE

Tudanca ha aprovechado su interpelación a Mañueco para mostrar "todo el apoyo" del PSOE al Gobierno de la Junta a la hora de impulsar "ayudas y recursos" para los damnificados por la DANA y ha anticipado que su formación se abstendrá en la votación del techo de gasto este miércoles, facilitando su aprobación.

Miriam Chacón ICAL Un pleno de las Cortes marcado por la devastadora DANA en el que se espera unidad entre los grupos políticos

"Trasladarle todo el apoyo de mi grupo para aprobar las ayudas y recursos que se requieran a Castilla y León para ayudar a los damnificados y para aprobar todas las ayudas que sean necesarias", le ha dicho Tudanca a Mañueco, en un tono muy distinto al de sus habituales envites parlamentarios, caracterizados por la tensión.

Mañueco, por su parte, ha reiterado sus "condolencias" a las víctimas y su "agradecimiento" a quienes participan en las labores de rescate y apoyo a los afectados.

Además, ha agradecido "la solidaridad de los vecinos, de las personas anónimas, de voluntarios, empresas y trabajadores, bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Ejército, entidades, instituciones del Tercer Sector y administraciones públicas de toda España".

El presidente de la Junta ha asegurado que Castilla y León "también estará en la primera línea en las tareas de reconstrucción allí donde sea necesario" y ha pedido "actuar todos a una". "Tengo toda la intención de aprobar los presupuestos y me gustaría contar con su grupo y con todos los grupos parlamentarios", le ha dicho.

Tudanca le ha recriminado que no haya llamado al Grupo Socialista para negociar el techo de gasto ni los presupuestos y que rechazase sus condiciones, centradas en negociar los presupuestos municipales y los del Estado, recordando que las cuentas estatales son "imprescindibles para afrontar las consecuencias de la DANA".

Además, ha insistido en que no pedía nada para él "ni para el PSOE" y se centraba en solicitar "cosas para la gente", en materia de Diálogo Social, vivienda, "que se revierta la privatización del Hospital de Burgos", la gratuidad de material escolar y libros de texto o el "incremento de las plazas públicas en residencias de mayores".

Con todo, ha anunciado su abstención en la votación del techo de gasto. "Creo en la buena política, la de los acuerdos, y le anuncio que sin ningún tipo de condición nos vamos a abstener y le pido que traiga esos presupuestos a las Cortes para que podamos hablar de políticas sociales y del reto demográfico", ha afirmado.

Y ha insistido en que el PSOE "demuestra que está a la altura". "Ahora tiene que demostrar que usted también", ha zanjado.

Mañueco ha apostado por "pensar en el futuro de Castilla y León". "Creemos en lo público, en tener un Estado fuerte y eficaz y una Comunidad con un Gobierno útil y eficaz al servicio de las personas y hemos presentado los presupuestos más altos y más sociales de nuestra historia", ha recordado.

Además, ha agradecido "a quien lo facilite" el apoyo para la aprobación del techo de gasto y ha abogado por "negociar con los grupos parlamentarios para que se pueda alcanzar un pacto para traer el proyecto de presupuestos a las Cortes con los apoyos suficientes para ser aprobado".

"Creo que estos son los mejores presupuestos y ahora es la responsabilidad de todos tomar decisiones", ha afirmado.

Gallardo culpa a PP y PSOE

Muy diferente ha sido el tono en el duro envite parlamentario mantenido entre Mañueco y Gallardo. El portavoz de Vox le ha recriminado al presidente que vinculase la DANA al "cambio climático" y Mañueco le ha recordado que con Vox en el Gobierno autonómico "se trabajaba" en una Ley contra esa problemática.

"Me pregunto si usted será coherente con su posición cuando estaba en el Gobierno o si cuando ha pasado a la oposición ha pasado a tener otras ideas", le ha espetado, mientras que Gallardo ha negado ese apoyo.

"Nosotros hemos frenado esa Ley en el Gobierno", le ha dicho, asegurando que es "un insulto a la inteligencia y a la dignidad de las víctimas su vinculación de la gota fría al cambio climático".

"Los valencianos no han muerto por culpa del cambio climático sino por décadas de negligencia de los gobiernos del bipartidismo que han abandonado el cauce de los ríos. PP y PSOE se han echado en brazos del falso ecologismo, del dogmatismo climático y de las políticas verdes", ha denunciado.

Gallardo ha asegurado que Vox va a hacer oposición a PSOE y PP, que "han impedido un Plan Hidrológico Nacional que ha impedido una presa en Cheste que hubiera impedido en gran medida la tragedia".

"Les pedimos que abandonen la filosofía de Greenpeace y que vuelvan al sentido común, más ingeniería y menos dogmatismo climático", ha afirmado, señalando que los políticos de PP y PSOE "solo piensan en maximizar los resultados cada cuatro años".

Y ha alabado a aquellos "políticos del pasado" que pensaron en las generaciones futuras con sus infraestructuras. "¿En qué estrella estarán?", se ha preguntado, pidiendo "menos Pacto Verde y más limpieza de cauces". Además, ha asegurado que una generación de españoles ya está "pidiendo cuentas" a PP y PSOE.

"Ustedes heredaron una España unida y están dejando una dividida, los jóvenes españoles han dado una lección de patriotismo y dignidad a los políticos del bipartidismo estos días", ha señalado, asegurando que "la juventud española está preparada para reconstruirlo todo".

Mañueco le ha respondido calificando de "intolerable" que Gallardo use la situación para "agitar el oportunismo". "Veo que sigue con sus cosas, cree que el momento que vive en este país es para agitar las banderas que a usted le gustan, agitar el oportunismo, me parece absolutamente intolerable", ha afirmado.

El presidente ha asegurado que el Gobierno de la Junta va a "trabajar y a avanzar en el futuro" porque "el futuro será sostenible o no será". "Tenemos que estar preocupados de cual es el futuro que le queremos dejar a nuestros hijos y a nuestras hijas", ha señalado.

Mañueco ha insistido en que Castilla y León tiene "la mayor masa forestal de España". "Seguimos plantando árboles, tenemos un apoyo fundamental a las familias y empresas para mejorar la eficiencia energética, estamos invirtiendo en depuración para tener aguas limpias al 100%", ha señalado.

Y ha apuntado que la Junta está "apostando por la transición energética justa en el campo y en la automoción". "Eso es lo que estamos haciendo ahora y es lo mismo que estábamos haciendo cuando usted estaba aquí sentado a mi derecha", le ha recordado, recriminándole que no se siente a hablar "del techo de gasto".

"Pero si hablan con otros alcaldes como el de la ciudad de Ávila para subir los impuestos a los abulenses traicionando sus principios. La sociedad avanza y su coherencia disminuye", le ha recriminado al portavoz de Vox.

Además, ha defendido al alcalde del municipio salmantino de Carbajosa de la Sagrada, Pedro Samuel Martín, que ha denunciado amenazas por canalizar las ayudas para la DANA.

"El alcalde de Carbajosa de la Sagrada es una buena persona, hace bien su trabajo, tiene el apoyo de más del 60% de sus vecinos y ha sido víctima del terrorismo, y estoy con él y contra las amenazas que usted jalea en las redes sociales", ha señalado.

Igea y Mañueco

También han mantenido un tenso envite parlamentario Mañueco y el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea que ha enviado sus "condolencias" a las familias de los fallecidos por la DANA y ha asegurado que "la incompetencia de unos y otros ha costado muchas vidas".

"El 4 de septiembre del año pasado, Abascal dijo que las alarmas tendrían que llegar solo a aquel que las quisiera y Juanma Moreno dijo que hay que ser muy precavido cuando uno lanza una alarma de este tipo. Una alarma de este tipo hubiera salvado la vida de centenares de personas", ha denunciado.

Igea ha preguntado a Mañueco si, en esta ocasión, sí que negociará los presupuestos con el procurador de Por Ávila y el presidente le ha espetado que la intención del Gobierno "es dialogar con todas las fuerzas políticas para lograr la aprobación de los presupuestos para 2025".

"No entiendo por qué realiza así su pregunta, a estas alturas no nos sorprende a nadie cuales son sus formas, me da la sensación de que tiene un componente de desahogo personal", le ha dicho, a lo que Igea le ha pedido que "deje de engañar a los ciudadanos y hacer como que tiene una mayoría que no tiene".

"En esta semana no ha llamado a ningún grupo político, a ninguno. Qué broma es esta que ha hecho usted de ir anunciando por las provincias un presupuesto si no tiene mayoría, tiene que traerlos a esta Cámara, dialogar e intentar sacarlos adelante", ha afirmado, acusándole de tratar de "vender un relato".

"Mala suerte, el relato se ha roto, tiene usted que traerlos aquí y negociar en serio. Traiga los presupuestos aquí, negocie y busquemos una mayoría pero si no quiere negociar no tome el pelo a los ciudadanos de esta Comunidad", le ha dicho.

Mañueco le ha acusado de haber "venido a desahogarse". "Sigue sin pasar página, tenemos la mano tendida a todos los grupos políticos, a la llamada del presidente de la Junta usted no compareció, a través del diálogo es como se consiguen las cosas, si no se sienta uno es imposible llegar a un acuerdo", le ha dicho.

El presidente de la Junta ha señalado que el diálogo lo van a ejercer desde "la defensa" de sus "convicciones". "Algo muy importante que a usted se le olvida con mucha frecuencia que es la lealtad y la transparencia, usted predica mucho de ello, pero lo practica muy poco. Pase página y supere el trauma", ha zanjado.

El derecho al aborto

La viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, se ha enzarzado con el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, a costa del derecho al aborto y ha acusado a la Junta de haber "externalizado y privatizado todo lo que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo".

"Muchas mujeres tienen que recorrer cientos de kilómetros para ejercer un derecho recogido por la Ley. Nunca les ha gustado que las mujeres podamos ejercer nuestro derecho sobre la maternidad o decidir libremente sobre nuestro cuerpo", ha dicho, recordando que el PP recurrió la Ley del Aborto de 2010.

"Frente a sus recortes y frente a sus recursos el PSOE blindará en la Constitución el derecho que tenemos las mujeres a interrumpir voluntariamente los embarazos. Cuando el PSOE gobierna se blindan los derechos de las mujeres y cuando ustedes gobiernan se recortan los derechos de las mujeres", ha afirmado.

Vázquez ha asegurado que las acusaciones de Gómez Urbán son "un nuevo ejercicio de demagogia". "Piden hacer en Castilla y León lo que son incapaces de hacer donde gobiernan, la Junta garantiza la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo a la Ley", ha asegurado.

El consejero de Sanidad ha recordado que la Ley "dice que se puede realizar en un centro público o privado y se reconoce el derecho a la objeción de conciencia, que hace que no siempre pueda ejercerse este derecho en un centro público".

"Castilla y León cumple mejor que las comunidades donde ustedes gobiernan, desde que la Ley entró en vigor ninguno de los tres ministros ha querido que este tema se trate en el Consejo, deje ya la demagogia y la manipulación y dedíquese de una vez a hacer política útil para Castilla y León", ha zanjado Vázquez.

Ataques de Vox al PP

Además, las tensiones entre PP y Vox se han hecho presentes en otros momentos del pleno de este martes en los que la formación de Juan García-Gallardo ha arremetido contra los populares a cuenta de cuestiones como la energía nuclear o la cancelación de contratos de patrocinio de Tierra de Sabor a los clubes deportivos.

Vox también ha pedido incentivos que se sumen a los ya aprobados por AENA para potenciar el tráfico de pasajeros y "la oferta de más vuelos y destinos" y adoptar iniciativas para proteger el patrimonio cultural e histórico de la doctrina de la "cancelación" y el "sectarismo ideológico".

Precisamente, ha sido en relación a esta última cuestión cuando más se han encendido los ánimos, ya que la pregunta iba dirigida al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, que fue elegido a propuesta de Vox cuando se conformó el Gobierno de coalición y que ha seguido en el Ejecutivo del PP a partir de julio.

"Ha pasado a estar al servicio del señor Mañueco y de esas políticas pánfilas de la oposición serena, está al servicio del que le paga el sueldo. Está dando usted el primer paso para convertirse en parte del problema y si lo hace esa indignidad le seguirá a usted el resto de su vida", le ha dicho el procurador de Vox Miguel Suárez.

Suárez ha señalado, además, denunciando la falta de protección del Águila de Sagardía, en Burgos, que "los que acaban con nuestro patrimonio cultural no son más que los del Estado Islámico destruyendo las ruinas de Palmira".

"La única diferencia es que allí no tienen la complicidad del PP", ha añadido, mostrando un incremento cada vez mayor de las tensiones entre los exsocios.