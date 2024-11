Los castellanos y leoneses en EEUU, expectantes ante las elecciones: "Con Trump la economía iba como una moto"

Este martes Estados Unidos se enfrenta a unas elecciones presidenciales históricas. La cita electoral, que enfrentará al expresidente republicano Donald Trump con la demócrata, y actual vicepresidenta, Kamala Harris, es la más reñida de los últimos años y ambos candidatos acuden con posibilidades de obtener la Presidencia.

Las elecciones, que enfrentan a dos modelos antagónicos en un país cada vez más polarizado, se decidirán por miles de votos y son siete los estados clave que podrían inclinar la balanza, los conocidos como swing states: Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Georgia y Carolina del Norte.

El resto del mapa ya está teñido de antemano de azul demócrata o rojo republicano ya que la diferencia entre ambos partidos es demasiado grande y, en el sistema estadounidense, el partido que tenga la mitad de votos más uno en cada estado se lleva a todos los electores del mismo, que son los que eligen al presidente.

En Estados Unidos viven más de 200.000 españoles y, de ellos, 8.487 proceden de Castilla y León. En noviembre de 2023 se creó la Casa de Castilla y León en la ciudad de Miami (Florida) con el objetivo de impulsar la exportación, el intercambio de talento y las relaciones entre el país norteamericano y la Comunidad.

EL ESPAÑOL de Castilla y León ha hablado con cinco castellanos y leoneses que residen en Miami desde hace años y que han transmitido diferentes visiones y sensaciones con respecto a unas elecciones decisivas en las que todos coinciden en abogar por un proceso electoral limpio y que dé estabilidad al país.

Un trumpista catalanoleonés

El economista Tasio Suárez, miembro de la Casa de Castilla y León en Estados Unidos, nació en Barcelona pero sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos proceden del pequeño pueblo leonés de Buiza de Gordón y se trasladaron a la capital catalana en la década de los 60.

Suárez se muestra claramente partidario de Trump y recalca que votó al republicano en 2016 y 2020 y que volverá hacerlo el martes, destacando, como sus prioridades, que con él en la Presidencia "iba mucho mejor la economía, la frontera era más segura y había paz en el mundo".

"Con Trump teníamos una economía que iba como una moto y una inflación controlada por las buenas políticas que hizo", afirma, señalando que, por su formación como economista, y al haber superado los exámenes para trabajar en banca privada en Estados Unidos, "sabe de lo que habla".

Suárez asegura que las políticas económicas y fiscales de Trump "fueron una maravilla" y que la economía "todavía se está beneficiando". "Tras la llegada de Biden y Kamala empezaron a hundir el país, con la inflación por las nubes, pasaron de hacer una política basada en producción nacional a la tontería y el engaño de las políticas verdes, que de verdes no tienen nada", señala.

Tasio Suárez frente a su vivienda en Miami

Con ese cambio de políticas, a su juicio, "bajaron de forma significativa la producción de petróleo y demás energías fósiles en EEUU" lo que provocó que el país se hiciese "dependiente del petróleo y la producción de fuera, con una fuerte subida de la inflación".

Para este economista, es igual o más importante que la cuestión económica el problema de la inmigración ilegal y recuerda que el candidato republicano está "totalmente a favor de la inmigración legal basada en las necesidades del país".

"Los demócratas lo visten como fascista, xenófobo, racista y demás tonterías cuando ellos son los primeros en tener casas enormes con muros de 10 metros", ironiza, recordando que en la etapa de Trump en la Presidencia (2016-2020) la frontera "estaba controlada".

"Fue llegar Biden y 12 millones de ilegales entrando por la frontera, con el consecuente incremento de la inseguridad, de las drogas, de las muertes por fentanilo y los delitos", lamenta.

A su juicio, los demócratas piensan "que todos los que entran son angelitos, y ni mucho menos". "Los gobiernos de Centroamérica lo que hacen es vaciar sus cárceles, sacar a lo peor de lo peor y mandarlos a Estados Unidos para que el marrón se lo coman los americanos. A los demócratas les interesa para captar votos", asegura.

El tercer motivo por el que ha decidido su voto este catalanoleonés es "la seguridad mundial", recordando que con Trump "no había ni una guerra y había paz mundial". "Se reunió con los líderes más conflictivos y les puso a todos en su lugar", asegura.

Suárez lamenta que, al llegar Biden, "salió de Afganistán con el rabo entre las piernas, después Putin invade Ucrania, Hamás ataca a Israel y Corea del Norte e Irán revitalizan su programa nuclear, porque nadie respeta a Biden y a Harris".

"Uno es un anciano con demencia senil y la otra es muy woke, muy de izquierdas, nadie la respeta y lo único que hace es decir tonterías sin conocimiento, sin chispa, carisma ni liderazgo", señala. Además, hace hincapié en que "el 90% de los españoles" que conoce van a votar a Trump "con los ojos cerrados".

"No tengo ninguna duda de que va a ganar, la gente que vota a Kamala es gente ignorante, de buen corazón tal vez, pero ignorante", zanja.

Carmen Jiménez, Pablo Martínez, Ruth Vilar y Tasio Suárez, miembros de la Casa de Castilla y León en Estados Unidos

Descontento con Biden

La empresaria abulense Carmen Jiménez es la presidenta de la Casa de Castilla y León en Estados Unidos y asegura que están siguiendo "de cerca" el desarrollo de las elecciones, un proceso que genera "tanto interés como preocupación" en la comunidad de castellanos y leoneses en el país.

"La polarización que caracteriza a esta contienda electoral ha llevado a muchos a preguntarse si realmente hay una diferencia significativa entre los candidatos. Nos parece que el clima actual es de un empate técnico, pero la realidad es que el descontento con la administración de Joe Biden es palpable", afirma.

Jiménez señala que, durante el Gobierno de Biden, no se han observado "mejoras en temas cruciales como la gestión de la guerra, la economía, los impuestos y los convenios bilaterales con España".

"La falta de soluciones efectivas en estas áreas es una preocupación constante para nosotros. Además, si Kamala Harris llegara a convertirse en presidenta, no esperamos grandes diferencias en la política, dado que su enfoque parece alinearse con el de su predecesor", afirma.

La presidenta de la Casa de Castilla y León asegura que es "esencial" que los ciudadanos "se informen y se involucren en el proceso electoral" pero también "cuestionar la efectividad de los candidatos y sus propuestas".

"Esperamos que esta elección sea una oportunidad para replantear las prioridades y buscar líderes que verdaderamente reflejen las necesidades y aspiraciones de todos los estadounidenses", zanja.

Unas elecciones reñidas

La salmantina Ruth Vilar, que trabaja en la empresa tecnológica Google, es la secretaria de la Casa de Castilla y León en Estados Unidos y reconoce que las elecciones "se ven reñidas". "Como muchos invertimos aquí esa es la mayor preocupación aunque el americano medio lo vive a tope", afirma.

Vilar reconoce que la mayoría de españoles residentes en Miami "apoyan a Trump", principalmente por sus políticas de reducción de impuestos. "Florida en general es más de derechas y apoya a Trump, por la mayoría de jubilados y latinos, por ejemplo, en mi barrio al sur de Miami tiene un 70% de apoyo", señala.

Con todo, asegura que la mayoría de castellanos y leoneses que residen en la ciudad viven los comicios en relación a lo que les pueda afectar "a nivel económico", "con miedo, pero con indiferencia", aunque reconoce que algunas personas de la asociación, como Tasio Suárez, son "abiertamente trumpistas".

Vilar asegura que, además de lo económico, "que es decisivo", la otra novedad son "los derechos reproductivos". "En lo personal estoy expectante, porque hay más víctimas de embarazos con complicaciones de lo que parece y es un tema que afecta a muchas familias de forma directa o indirecta", señala.

Para esta castellana y leonesa las elecciones del martes se resumen entre "elegir entre una buena presencia y algunas buenas ideas", en referencia a Harris, o "una mejor ejecución en lo económico", en referencia a Trump.

Una cultura política "maniquea"

El vallisoletano Pablo Martínez, decano académico residente en Miami y miembro de la Casa de Castilla y León en Estados Unidos, asegura que las campañas en el país norteamericano se viven "con una intensidad diferente".

"Hay mucho ciudadano comprometido, y una amplia demostración de entusiasmo electoral, desde propaganda en buzones a cartelería varia en lugares privados y sobre todo públicos, designados como centros de votación, como las bibliotecas. Tanto en redes sociales como en la calle la ciudadanía es más apasionada", afirma.

Martínez reconoce que, según los sondeos, las dos opciones "están muy parejas", aunque recuerda que antes de las elecciones de noviembre de 2016 las encuestas "daban a Trump por muerto políticamente" y "acabó venciendo. "Ante todo, me preocupa la falta de rigor y cultura política actual, maniquea hasta el delirio", señala.

A su juicio, Kamala Harris es una "candidata continuista" que "recuerda a Gerald Ford, quien no fue elegido ni como vicepresidente ni como presidente". "Harris ni siquiera llegó a disputar las primarias de su partido en 2020, y otras mujeres como Warren y Klobuchar demostraron más valía pero menos diversidad", comenta.

Para este decano académico, el voto del miedo al candidato republicano "es la tónica para un Partido Demócrata que ha apostado todo a Harris como un antídoto a Trump sin recordar que éste ya fue presidente una legislatura".

El Partido Demócrata, para Martínez, es un partido "más interesado en invocar los fantasmas de 2016 que en proponer medidas de choque contra las diversas crisis actuales o escoger un cortafuegos más acorde con la realidad política".

"Por otro lado, Trump levanta pasiones sin precedentes, y muchos de sus votantes se fían de su corazón más que de su cabeza", asegura.

Una sociedad "más polarizada"

Otro castellano y leonés que forma parte de la Casa de Castilla y León en Estados Unidos, que lleva viviendo 15 años en Miami y que prefiere no dar su nombre, reconoce que, en los últimos años, "los bandos políticos se han radicalizado".

"En Estados Unidos no se habla ni de política ni de religión con amigos y en el trabajo y eso se lleva ya a la máxima expresión ahora, se han polarizado mucho las posiciones, ahora el que es demócrata se ha ido hacia la izquierda y el que es republicano se ha ido hacia la derecha", señala.

Este hombre asegura que, cuando llegó, en el primer año de Gobierno de Barack Obama (2009-2016), pudo observar "que la gente podía votar a un partido u otro dependiendo del candidato" y que ahora las posiciones "se han polarizado".

"Es muy difícil saber quien va a ganar, yo esperaría que el resultado fuera transparente y limpio, porque en EEUU el sistema está muy anticuado y se puede votar sin DNI, se vota por correo y se vota mucho antes del día de las elecciones", señala, asegurando que en España "el proceso es más limpio".

Este castellano y leonés señala que le da "pena" que estos dos candidatos "sean lo mejor que cada partido tiene para presentar". "Sería ideal tener dos buenos candidatos. Creo que ninguno de los dos candidatos son lo mejor de cada casa", lamenta.

Con todo, asegura que Trump con su discurso es "un poco más claro" con lo que quiere hacer y, con respecto a Harris, señala que "es más difícil saber cuales van a ser sus medidas en muchos temas". Y coincide con los otros castellanos y leoneses en que economía, inmigración y aborto son "los tres temas más candentes".

"En economía Trump es más claro y Kamala es más ambigua. Trump ha sido más hábil que Kamala en quien ha elegido como vicepresidente, ha elegido a una persona más complementaria a él, mucho más joven, muy pausado, no pierde las formas, no insulta, no desacredita y es de origen humilde", añade.

En el caso de Harris asegura que "había candidatos que podían haber sido más complementarios a ella" que su postulante a vicepresidente, Tim Waltz, que es "muy parecido" a la candidata demócrata. "Al principio le sacaban mucho y ahora se le ve muy poquito", señala.

Este castellano y leonés señala que para Estados Unidos "es dudoso quien puede ser mejor" pero que para el resto del mundo Kamala Harris "sería mejor que Donald Trump" ya que el expresidente "impondría aranceles para China y Europa".

Una variedad de opiniones de castellanos y leoneses residentes en Estados Unidos ante unas elecciones presidenciales decisivas y que podrían marcar el rumbo político mundial para las próximas décadas.