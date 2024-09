El PP deja solo a Vox y entierra la Ley de Concordia que impulsaron juntos en CyL

El Partido Popular ha dejado caer en el pleno de las Cortes de este miércoles la Ley de Concordia que diseñó y presentó con Vox hace seis meses, cuando compartían Gobierno de coalición.

Los populares han justificado su voto en contra asegurando que la "prudencia" aconseja posponer la tramitación de la norma, mientras que la oposición ha celebrado el resultado de la votación, en la que solo los procuradores de Vox han votado a favor de la toma en consideración de la Ley y el resto la han rechazado.

Una norma, destinada a sustituir el Decreto de Memoria Histórica impulsado por los populares en abril de 2018, que fue una de las prioridades de Vox tras la firma del acuerdo con el PP y que los populares trataron de demorar todo lo que pudieron cuando compartieron el Ejecutivo de coalición.

Leticia Pérez ICAL La Ley de Concordia evidencia la división irreconciliable entre PP y Vox con el PSOE como espectador

La formación de Alfonso Fernández Mañueco ha cumplido, pues, su amenaza y, con la excusa de la falta de un informe del Consejo Consultivo, ha terminado tumbando una norma que él mismo impulsó y defendió asegurando que era "más moderna y actual" que el Decreto de Memoria Histórica de Juan Vicente Herrera.

La Ley de Concordia, que pretendía ampliar el periodo de protección a 1931 para incluir a las víctimas de represión política y religiosa en la II República, suscitó una gran polémica desde su presentación en el mes de marzo y generó un rotundo rechazo por parte de la oposición y de las asociaciones de memoria histórica.

Además, el Gobierno de España amenazó con recurrirla al Tribunal Constitucional si se aprobaba y tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas llegaron a afirmar que vulneraba la legislación sobre derechos humanos.

Finalmente, el PP ha enterrado la norma y ha apostado por seguir con el Decreto de Memoria Histórica ante la indignación de Vox, que ha cargado contra la "permanente estafa a los votantes" de los populares.

La "estafa a los votantes"

El portavoz de Vox, Juan García-Gallardo, ha cargado contra la "estafa a los votantes" por parte del PP tras su cambio de postura con respecto a la Ley de Concordia y ha cargado contra la "torpe maniobra tramposa" de los populares con su petición de un informe que "no era preceptivo".

"Después de naufragar esa iniciativa, anunciaron que retiraban su apoyo a una proposición de ley que ellos mismos registraron de forma conjunta con Vox. El parecido con el PSOE es cada día más lamentable", ha asegurado, señalando que la Ley "amplía los derechos de las víctimas y propone la concordia".

Miriam Chacón ICAL Giro copernicano del PP tras el divorcio de Vox: enmienda a la totalidad a las políticas que un día les unieron

Y se ha preguntado que, si les generaba dudas, "por qué registraron la ley, la firmaron y la han estado defendiendo hasta antes de ayer". Gallardo ha asegurado, además, que la memoria histórica es "la imposición de una versión maniquea de la historia del siglo XX para criminalizar todas las opciones que no sean de izquierda".

El portavoz de Vox ha afirmado que el PP, con su estrategia de "estafa permanente a sus votantes", promete "lo que sus votantes quieren que se haga para alcanzar el poder a cualquier precio" y ha apostado por "recuperar el abrazo de la Transición y el espíritu de concordia" que presidió esa etapa.

Gallardo ha recordado la "quema de conventos e iglesias, las manifestaciones del PSOE de tomar el poder por la fuerza, y el golpe de Estado impulsado por el PSOE en octubre de 1934" durante la Segunda República y ha señalado que, ante esa situación, "muchos españoles pensaron que solo había dos opciones: morir o vencer".

Miriam Chacón Ical Muerte a la Ley de Concordia: agonía del fruto no deseado del matrimonio de PP y Vox

"¿Por qué Franco murió tranquilamente en su cama con el afecto de tantos españoles", se ha preguntado, recordando que, al morir Franco, el régimen autoritario que encarnaba "se autodisolvió" y que "la Transición española fue un proceso que generó admiración en el mundo entero".

"Desde Vox no queremos recuperar un régimen autoritario ni mantenernos tibios ante la tiranía que nos impone estas leyes liberticidas de memoria", ha afirmado el portavoz.

El PP pide "prudencia"

El procurador del PP Óscar Reguera ha justificado la decisión de los populares asegurando que hay razones de "oportunidad y de prudencia" que aconsejan "posponer" la tramitación de la Ley de Concordia.

"Estamos convencidos de que la Ley de Concordia es constitucional", ha afirmado, pero ha recordado que hay dos proyectos de reglamento en desarrollo de la Ley de Memoria estatal. También ha hecho hincapié en que la Ley de Concordia de Aragón ha sido objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional y que se ha suspendido hasta que se resuelva.

"Por eso, desde el primer momento el PP ha considerado que para avanzar en su tramitación juzgamos necesario un informe del Consejo Consultivo que verifique la constitucionalidad de la proposición de ley porque es probable que el Gobierno presente recurso también contra ella", ha dicho.

Reguera ha asegurado que estamos en presencia de un "idilio" entre PSOE y Vox. "Las tensiones y odios que se profesaban se tornan en tiernas caricias, si continúan así mejor que se casen, no sigan ocultando su relación porque todos la sabemos", ha afirmado, denunciando que "todo vale para actuar como una pinza contra el PP".

"Lorca ha ganado"

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha celebrado el entierro de la Ley de Concordia y ha asegurado que Federico García Lorca "ha vuelto a ganar".

Tudanca ha asegurado que la ley "invisibiliza a las víctimas y atenta contra los deberes de verdad, justicia y reparación" y ha recordado que la norma "llevaba la firma de PP y Vox".

"En mayo le ofrecí a Mañueco pactar una Ley de Memoria sin Vox y lo rechazó, le pedí que retirara esta Ley, si me hubieran hecho caso se hubieran evitado este esperpento y este ridículo", ha afirmado.

Tudanca ha asegurado que lo que quería el PP era "dejar la Ley de la Discordia en pausa". "No querían que esto se debatiera, querían que esa espada de Damocles estuviera sobre nuestras cabezas", ha señalado, y se ha dirigido a Gallardo para advertirle de que se cuide de "los idus de marzo".

También ha asegurado que Mañueco "no tiene posición sobre nada, es marxista de Groucho Marx, si no le gustan mis principios tengo otros". "Depende, de según quien me haga presidente todo depende", ha añadido con sorna.

Con todo, ha reconocido que nada va a empañar su "enorme alegría" de que la Cámara "rechace definitivamente esta Ley de la Discordia".

"Aquí donde tantas veces he evocado la voz del maestro Benaiges, fusilado por querer enseñar a sus alumnos el mar, de Miguel Hernández, de Marcos Ana y de tantos españoles represaliados por el franquismo y que aún hoy se encuentran en tumbas sin nombre en nuestra tierra", ha señalado.

"Aquí, con esa alegría y emoción de que hoy pongamos punto y final a esa Ley de la Discordia volveré a decir que Federico García Lorca ha vuelto a ganar", ha zanjado.

Grupo Mixto

Los representantes del Grupo Mixto, Pedro Pascual, de Por Ávila, Pablo Fernández, de Unidas Podemos, y Francisco Igea, han mostrado su rechazo a la toma en consideración de la norma.

Pascual ha cargado contra la "radicalización" de las Cortes e Igea ha defendido el derecho de los represaliados por el franquismo que siguen en las cunetas. "La concordia es ponerte en el corazón del otro y es lo que ustedes no han traído a esta Comunidad", ha afirmado Igea.

Fernández ha asegurado que la norma "blanquea el franquismo" y ha cargado duramente contra la intervención de Gallardo. En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, que ha mostrado su rechazo a la Ley de Concordia.