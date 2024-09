La Ley de Concordia evidencia la división irreconciliable entre PP y Vox con el PSOE como espectador

La distancia entre PP y Vox, antiguos socios de Gobierno en Castilla y León, se agranda más cada día que pasa. La sesión plenaria de las Cortes de este martes ha mostrado las posturas cada vez más irreconciliables entre ambas formaciones y ha estado marcada por la polémica acerca de la Ley de Concordia.

El portavoz de Vox, Juan García-Gallardo, y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, han protagonizado un intenso duelo dialéctico en el que Gallardo le ha preguntado al jefe del Ejecutivo autonómico qué le parece mal ahora de una norma que ambas formaciones impulsaron hace seis meses.

Mañueco ha evitado responder y se ha limitado a acusar a Vox de hacer una "pinza" con el PSOE por traer al pleno la norma, que previsiblemente será tumbada por los populares, obviando que votar a favor de que las leyes vayan a debate en la Cámara es una práctica habitual por parte de todos los grupos.

Los socialistas, por su parte, han optado por jugar un papel de espectadores del ring de boxeo entre los exsocios y no han hecho mención alguna a la Ley de Concordia en sus preguntas al Ejecutivo autonómico.

Al aperitivo de la gran pugna por la Ley de Concordia, que tendrá lugar este miércoles cuando se debata y se vote, sí que se ha sumado en cambio el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea que ha preguntado a Mañueco si sigue pensando que la norma es "más completa" que el Decreto de Memoria Histórica, como afirmó hace meses.

El presidente de nuevo ha optado por las evasivas y se ha limitado a cargar contra Igea por no haber acudido a las reuniones a las que convocó a todos los grupos parlamentarios la pasada semana.

Además, en el pleno de este martes han estado muy presentes temas como la falta de oncólogos en El Bierzo, sobre la que han preguntado tanto el dirigente socialista, Luis Tudanca, como el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, que han cargado contra la gestión sanitaria de la Junta, y el cierre de la planta de Bimbo en Valladolid.

Vox, por su parte, ha interpelado al Gobierno de la Junta sobre inmigración, automoción, dispositivos electrónicos en centros educativos y patrimonio y ha insistido en cargar duramente contra su exsocio Mañueco al que ha calificado de "mentiroso compulsivo" por sus últimos vaivenes políticos.

Tudanca y El Bierzo

El primer cara a cara de la sesión de este martes ha estado protagonizado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el líder de la oposición, el socialista Luis Tudanca, que le ha interpelado por la falta de oncólogos en El Bierzo ante lo que Mañueco ha defendido el plan impulsado por Sanidad.

"Mi absoluta solidaridad y comprensión con los pacientes, el objetivo es darles el mejor servicio, se están tomando las medidas necesarias, el consejero ha planteado un Plan, pero el problema de fondo es la falta de médicos especialistas y este es un problema nacional", ha afirmado el presidente.

Miriam Chacón ICAL Mañueco resiste el primer asedio de PSOE y Vox y marca el camino hacia un final de legislatura tranquilo

Mañueco ha recordado que la Junta viene pidiendo "desde hace muchos meses" una Conferencia de Presidentes. "Nos hemos encontrado a Sánchez y su Gobierno parados ante esta situación", ha asegurado.

Tudanca ha recordado que hay días donde "hay 28 pacientes sin ser atendidos". "También pacientes de la Montaña Palentina que salen a las cinco de la mañana y vuelven a las cinco de la tarde, sorianos haciendo miles de kilómetros para recibir sus tratamientos, es dramático", ha afirmado.

El portavoz del Grupo Socialista ha asegurado que la situación en El Bierzo "no es coyuntural, es estructural" y que "no valen parches". "Son muchos años con un problema que no solucionan. Le quiero pedir que vaya allí y dé la cara y escuche a los bercianos y a las berciana", le ha dicho.

Además, ha recordado que los socialistas llevan "10 años reclamándoles que tomen medidas, 10 años de protestas, de listas de espera desproporcionadas y cada vez una excusa o un parche". Y ha hecho hincapié en que las competencias sanitarias son de la Junta desde el año 2001.

Con todo, ha señalado que hay una competencia que si es del Estado, las plazas MIR, y ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado un 66% más de plazas MIR que Mariano Rajoy.

También ha recriminado a Mañueco que dijese que "eran imposibles nuevas facultades de Medicina" para ahora impulsarlas en León, Burgos y Soria. "Cuantos médicos hubiéramos formado si nos hubieran hecho caso hace 20 años", se ha lamentado Tudanca, que ha recordado también el caso de las unidades de radioterapia.

Eduardo Margareto ICAL Blanco carga contra PSOE y Vox por su "acuerdo" para que la Ley de Concordia se debata en las Cortes

"Ahora que nuestras propuestas, a las que han votado en contra mil veces, son posibles, le pido que lo haga ya y que no ponga más excusas porque los que lo necesitan son los bercianos y las bercianas", ha zanjado.

Mañueco, por su parte, ha defendido que el Hospital de El Bierzo está "entre los mejores de la Comunidad" y que "va a seguir mejorándolo". "Tengo que hacer un reconocimiento público a los profesionales que trabajan allí", ha señalado.

El presidente de la Junta ha recordado que "se va a ampliar el horario del hospital de día oncológico, se va a crear un segundo hospital de día para otros tratamientos y se está reforzando con oncólogos de otras áreas de salud". "Los hechos son los que ponen en valor la actividad de cualquier responsable público", ha afirmado.

También ha hecho hincapié en que en el mes de noviembre "van a empezar las obras para poner en marcha el búnker necesario para la unidad de radioterapia" y que el robot quirúrgico "estará operativo antes de final de año".

El presidente de la Junta ha sacado pecho de que, en la gestión de la Sanidad, Castilla y León está siempre "entre los cinco primeros" y que es la comunidad "que más esfuerzo presupuestario hace" en ese ámbito. Además, ha cargado contra la gestión del Gobierno central.

"El principal problema que tenemos todas las comunidades es la falta de médicos especialistas, y ante la parálisis total de la ministra de Sanidad y del Gobierno de Sánchez lo único que le pedimos es que convoque una Conferencia de Presidentes para ver si podemos ayudar entre todos al Gobierno a tomar medidas", ha señalado.

Y se ha dirigido a Tudanca. "Le invito a que deje la demagogia y haga algo positivo por la Sanidad de El Bierzo y de Castilla y León", ha zanjado.

Gallardo y la concordia

El portavoz de Vox, Juan García-Gallardo, ha preguntado a Mañueco qué le parece mal ahora de la Ley de Concordia que el PP firmó y presentó con los de Santiago Abascal hace seis meses y que tumbará mañana en la Cámara.

Gallardo ha defendido que la norma plantea "una mirada limpia" sobre los hechos acaecidos en España durante el siglo XX y que "se dé amparo a las miles de víctimas de persecución política y religiosa en la Segunda República". "¿Por qué en Cantabria, Aragón o Comunidad Valenciana se ha podido avanzar y aquí no?", se ha preguntado.

Mañueco ha optado por no responder a la pregunta de Gallardo, al igual que en el último pleno, y se ha limitado a señalar que "no ofende quien quiere sino quien puede" y ha insistir en la idea de que Vox está haciendo una "pinza" con el PSOE.

"Habla de una iniciativa conjunta que se firmó por parte de PP y Vox y hoy la trae Vox de la mano con el PSOE. La política hace extraños compañeros de cama, lo más sorprendente es que parece que les gusta a los dos, probablemente lo hagan también en los presupuestos. Sin ustedes Castilla y León funciona", ha afirmado.

Gallardo, por su parte, ha señalado que la mentira "tiene las patas muy cortas" y que en esa proposición de ley "está el sello del PP, no del PSOE". Además, ha arremetido contra Mañueco por pactar "el 90% de políticas en Bruselas" con el PSOE, y la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

"Quien hizo campaña contra el sanchismo para hacer vicepresidenta de la Comisión a la más radical de las radicales, quien apoya la política migratoria del PSOE y quien aprueba normativas de memoria sectarias es el PP, no Vox", ha señalado.

Además, ha asegurado que el PP es un partido "que se presenta a las elecciones con la cara de ser de centroderecha" y que "cuando llega al Gobierno hace políticas de izquierda". "Castilla y León se merece un presidente que no mienta y que diga la verdad, ustedes consolidan la agenda política de la izquierda", ha afirmado.

Gallardo ha señalado que el Decreto de Memoria Histórica "acaba con la senda de la reconciliación y utiliza la historia como arma arrojadiza para recuperar viejos odios desterrados por los españoles". "Le animo a rectificar, recupere la cordura y tramitemos la Ley de Concordia", le ha dicho.

El portavoz de Vox ha asegurado que el presidente de la Junta es "una versión de marca blanca de Juan Vicente Herrera" y le ha instado a "marcar perfil propio". "Podría haber elegido seguir el ejemplo del señor Azcón o del señor Mazón pero ha preferido seguir el de Guardiola. Lo va a pagar muy caro en las urnas", ha afirmado.

Mañueco ha respondido acusando a Gallardo de "decir lo que le mandan sus jefes de Madrid". "Son sus jefes de Madrid los que han dicho que no se van a pactar los presupuestos, no tiene margen de iniciativa. Se equivoca de adversario, usted viene aquí a atacar al PP haciendo una pinza con el PSOE", le ha dicho.

El presidente de la Junta ha asegurado que lo que esperan los votantes de Vox es "que ataquen las políticas nefastas de Sánchez y no que ataquen al PP". "Olvídese de la obsesión con el PP. Fueron ustedes los que rompieron el pacto de Gobierno por imposición desde los despachos de Madrid", le ha espetado.

Mañueco ha insistido acusando a Gallardo de que le obligaron "a que renunciara a seguir trabajando por las personas y tuvo que salir corriendo del Gobierno". "No culpe a los demás de lo que usted dejó sin hacer. Sea usted valiente, anteponga los intereses de las personas antes que los intereses de su partido", ha zanjado.

Igea y la memoria

También referente a la Ley de Concordia ha sido la pregunta del procurador del Grupo Mixto Francisco Igea al presidente de la Junta. Igea le ha preguntado si sigue pensando que la norma es "más completa y más actual" que el Decreto de Memoria Histórica, como aseguró el presidente hace unos meses.

Mañueco, de nuevo, ha optado por echar balones fuera. "Es curioso que usted hable de concordia, más que curioso chocante. Usted habla de concordia cuando no ha querido ir a dialogar o al menos a escuchar a la cita que hice con todos los grupos. Es curioso también su repentino acercamiento a las propuestas de Vox", le ha dicho.

Y ha preguntado a Igea si "no estará pensando en cambiar de partido" porque "es el único que le queda". El procurador del Grupo Mixto, por su parte, le ha dicho "si hay un rey de la concordia" es él. "Pretende hacer a la gente que usted ha cambiado, es el Zelig de la política, pero en realidad siempre permanece", ha afirmado.

Igea le ha recordado que "tuvo que ir arrastrado por un juez a quitar el medallón de Franco", en su etapa como alcalde de Salamanca, y que "se negó a poner el nombre de Valentín Garrido al albergue que promovió en Béjar". Y ha hecho referencia a su padre, exalcalde de la capital salmantina durante el franquismo.

"En Salamanca hay una calle de un ilustre requeté, que fue adicto al régimen, procurador en dos legislaturas y alcalde, Marcelo Fernández Nieto. Lo que no acepta para Garrido lo acepta para su padre", le ha recriminado.

Mañueco ha respondido. "Mi padre era mi padre y mi historia como alcalde de Salamanca ahí está. Usted el otro día estaba de la mano de Vox en la Junta de Portavoces y hubo dos posturas, la del PP, que quería hacer las cosas bien con garantías en la tramitación, y otros hacer ruido solo por intereses políticos", ha dicho.

El presidente de la Junta ha acusado a Igea de haber "salido corriendo a apuntarse al ruido" y ha contrapuesto su situación a la de PSOE y Vox que, a juicio de Mañueco, reciben órdenes de sus cúpulas de Madrid. "Usted ya no tiene partido, ya no tiene jefes en Madrid, está simplemente solo", ha zanjado.

Inmigración y automoción

Vox ha aprovechado sus preguntas al Gobierno para cargar contra su exsocio en materias como la inmigración, la industria automovilística, el patrimonio o el control de los dispositivos electrónicos en los centros educativos.

El procurador de Vox Miguel Suárez ha asegurado que los populares son "una vergüenza para los que creen que se viene a la política para cambiar las cosas y no para obedecer levantando el dedito". Y se ha dirigido a los castellanos y leoneses.

"Si tienen que apostar su futuro, trabajo o prosperidad a la palabra dada por el PP pierdan toda la esperanza", ha afirmado, calificando de "mentiroso compulsivo" a Mañueco.

Por su parte, David Hierro ha interpelado a la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, sobre la financiación a las organizaciones que fomentan "el tráfico ilegal de personas".

Blanco ha hecho un reconocimiento a la labor que realizan las organizaciones en "acoger, ayudar, trabajar por la inclusión e insertar en el mercado laboral a las personas inmigrantes".

"Tienen nuestro apoyo y nuestra colaboración, nuestro reconocimiento y así va a seguir siendo, vamos a seguir trabajando con todas ellas y ayudando a las personas vulnerables", ha afirmado.

Hierro ha acusado a la vicepresidenta de desfavorecer a aquellos que deciden venir a España "de forma legal y ordenada" y le ha recordado el "incumplimiento" del punto 32 del acuerdo de Gobierno entre PP y Vox porque "Feijóo le dijo que fuera a recoger inmigrantes ilegales y los trajese aquí".

"No vayan a hacerse fotos con la señora Meloni diciendo que van a luchar contra la inmigración ilegal, no les importan los problemas de los españoles, el primero para los españoles según el CIS de Tezanos. Dejen de hacer el paripé, trabajen para los ciudadanos de Castilla y León y dejen de estafarlos", le ha espetado.

Blanco ha respondido al procurador de Vox asegurando que la Junta "por supuesto que va a seguir atendiendo a los niños, niñas y adolescentes que lleguen a la Comunidad vengan de Canarias, huyendo de una guerra o de Ucrania". Y ha recordado a Vox que ellos "rompieron el pacto".

Además, ha calificado de "hipócritas" a los de Gallardo por recriminar ahora a la Junta las subvenciones a organizaciones como Accem o Cruz Roja que también se dieron en el año 2022, cuando Vox formaba parte del Gobierno de la Junta. "El pacto lo rompieron ustedes porque alguien en Madrid levantó el dedito", ha zanjado.

Fernández y la Sanidad

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha cargado contra la gestión del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, por la falta de oncólogos en El Bierzo y ha asegurado que es "indigno" para ejercer el cargo.

"Es abominable y cruel que en el Hospital de El Bierzo no haya oncólogos para atender a los pacientes de cáncer. Están abandonando a su suerte a los enfermos de cáncer del Hospital de El Bierzo y recientemente un chico de poco más de 30 años ha fallecido después de llevar más de siete días sin que le viese ningún oncólogo", ha denunciado.

Fernández ha señalado que las políticas del PP "cuestan vidas". "No tienen dignidad, en lugar de dar una solución estructural a este terrible problema, únicamente ponen parches. Roza el terrorismo sanitario, sus políticas están condenando a la muerte a pacientes del cáncer de El Bierzo", ha afirmado con rotundidad.

Vázquez ha asegurado que el discurso del de Podemos es "patético" y le ha pedido que hable con la ministra de Sanidad, Mónica García, para planificar de forma "adecuada" las plazas MIR, asegurando que el problema de El Bierzo se debe a la "falta de médicos", que es "responsabilidad" del Gobierno central.